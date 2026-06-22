Buffer × DyDo　コラボレーション・コレクションを発売　西山 徹氏が手がける新ブランド「Buffer」とコラボ





























































・KTC（WHITE / BLACK、S / M / L / XL / 2XL）6,600円（税込み）・DyDo JACQUARD LINE SOCKS（WHITE / BLACK）2,200円（税込み）・Sticker DyDo Can 660円（税込み）※Buffer Store限定販売（ご参考）Buffer（バッファ）についてアフタースクールに集まる先輩・後輩のように、受け継がれてきた'80s〜'90sのUSカルチャーのヒストリーやコンテクストを、次の世代へと繋いでいく。ブランドを通じてライフスタイルの選択眼を育み、クリエイティビティのインスピレーション・ソースとなること。'80s〜'90s当時のプライスを再現しながら“本物”を届けることで、誰もがカルチャーのドアを開けることができる。Bufferは、世代と世代、そして次世代とカルチャーを繋ぐバッファ（緩衝材・余白）として、未来のクリエイティビティを支える存在を目指している。クリエイティブディレクター・西山 徹氏のプロフィールについて1974年、東京出身。1993年、シルクスクリーンを主としたブランド「FORTY PERCENT AGAINST RIGHTS」を友人らと始めたのち、1996年、本格的なアパレルブランドとして「WTAPS」をスタート。2014年、ライフスタイルをコンセプトにブランド「DESCENDANT」をローンチ。2024年、次の時代へと紡ぐことを編集方針にウェブメディア「Stump」を始動。2026年、Tシャツレーベル「Buffer」をローンチ。DyDoグループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージに、高い品質にいつもサプライズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届けします。※ダイドードリンコ株式会社は、ダイドーグループホールディングス株式会社の100％子会社です。