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記録的な猛暑時代に、家そのものを“夏仕様”へ COORIA(クーリア)新登場
注文住宅を手がけるハウスメーカーのヤマト住建株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：河本 佳樹）は、夏の住まいの快適性に着目した新商品「COORIA（クーリア）」を発売しました。
■夏の暮らしの悩みに応える住まい
近年、夏の暑さは年々厳しさを増しており、強い日差しや室内にこもる熱、湿気による不快感は、住まいにおける大きな課題となっています。これまで住宅の暑さ対策は、エアコンなどの冷房設備に頼ることが一般的でしたが、これからの住まいには冷房だけでなく、建物そのものの断熱性能や、窓から入る日射熱への対策、家全体の空気環境を整える仕組みが求められます。「COORIA(クーリア)」は、そうした夏の暮らしの悩みに応える住まいとして誕生。高気密・高断熱の住宅性能をベースに、全館空調熱交換気システム「ウィズエアーディライト」と、外付け窓遮熱ロールスクリーン「サングット」を標準搭載。室内に熱を入れにくく、家中の温度と空気をコントロールしやすい住環境を目指しました。(詳細はこちら https://www.yamatojk.co.jp/event/cooria )
■暑さ・寒さの影響を受けにくい仕様
「ウィズエアーディライト」は、1フロア1システムの集中換気により、24時間新鮮な空気と快適な温度空間を実現する全館空調熱交換気システムです。部屋ごとの温度差を抑え、家族がリビングでも寝室でも心地よく過ごせる住まいづくりを支えます。また、「サングット」は、窓の外側から日射熱を遮る外付け窓遮熱ロールスクリーンです。夏場、室内に入り込む熱の多くは窓からといわれています。そこでCOORIAでは、窓の外で日差しを遮ることで、室内温度の上昇を抑え、冷房効率の向上や節電にもつながる住まいを提案します。さらに、屋根断熱には吹付硬質ウレタンフォーム300mmと遮熱ボード、外張り断熱には硬質ウレタンフォーム、内張り断熱・基礎断熱にも断熱材を採用。トリプルガラス・樹脂サッシの窓「NS50 G3」など、暑さ・寒さの影響を受けにくい住まいづくりを支える仕様を備えています。
■記録的な猛暑時代に対応し家族を守る
ヤマト住建はこれまでも、「高性能な住宅をお手頃価格で」を掲げ、高気密・高断熱、省エネ、耐震性に優れた住まいを提供してきました。今回発売した「COORIA」では、特に夏の暮らしに焦点を当て、猛暑が当たり前になりつつある時代に、家族が安心して快適に過ごせる住まいをご提案します。
＜会社概要＞
企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )
代表者：代表取締役 河本 佳樹
所在地：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル18階
設立：1987年11月
本件に関するお問合わせ先
ヤマト住建 広報/ Email: press@yamatojk.co.jp
■夏の暮らしの悩みに応える住まい
近年、夏の暑さは年々厳しさを増しており、強い日差しや室内にこもる熱、湿気による不快感は、住まいにおける大きな課題となっています。これまで住宅の暑さ対策は、エアコンなどの冷房設備に頼ることが一般的でしたが、これからの住まいには冷房だけでなく、建物そのものの断熱性能や、窓から入る日射熱への対策、家全体の空気環境を整える仕組みが求められます。「COORIA(クーリア)」は、そうした夏の暮らしの悩みに応える住まいとして誕生。高気密・高断熱の住宅性能をベースに、全館空調熱交換気システム「ウィズエアーディライト」と、外付け窓遮熱ロールスクリーン「サングット」を標準搭載。室内に熱を入れにくく、家中の温度と空気をコントロールしやすい住環境を目指しました。(詳細はこちら https://www.yamatojk.co.jp/event/cooria )
「ウィズエアーディライト」は、1フロア1システムの集中換気により、24時間新鮮な空気と快適な温度空間を実現する全館空調熱交換気システムです。部屋ごとの温度差を抑え、家族がリビングでも寝室でも心地よく過ごせる住まいづくりを支えます。また、「サングット」は、窓の外側から日射熱を遮る外付け窓遮熱ロールスクリーンです。夏場、室内に入り込む熱の多くは窓からといわれています。そこでCOORIAでは、窓の外で日差しを遮ることで、室内温度の上昇を抑え、冷房効率の向上や節電にもつながる住まいを提案します。さらに、屋根断熱には吹付硬質ウレタンフォーム300mmと遮熱ボード、外張り断熱には硬質ウレタンフォーム、内張り断熱・基礎断熱にも断熱材を採用。トリプルガラス・樹脂サッシの窓「NS50 G3」など、暑さ・寒さの影響を受けにくい住まいづくりを支える仕様を備えています。
■記録的な猛暑時代に対応し家族を守る
ヤマト住建はこれまでも、「高性能な住宅をお手頃価格で」を掲げ、高気密・高断熱、省エネ、耐震性に優れた住まいを提供してきました。今回発売した「COORIA」では、特に夏の暮らしに焦点を当て、猛暑が当たり前になりつつある時代に、家族が安心して快適に過ごせる住まいをご提案します。
＜会社概要＞
企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )
代表者：代表取締役 河本 佳樹
所在地：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル18階
設立：1987年11月
本件に関するお問合わせ先
ヤマト住建 広報/ Email: press@yamatojk.co.jp