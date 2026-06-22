原材料規格書・試験成績書・ロット管理の確認項目を整理
一般社団法人日本認定健康食品協会は、健康食品の品質情報を確認する際に参照される基礎資料として、原材料規格書、試験成績書、ロット管理に関する確認項目を整理しました。
原材料規格書では、原材料名、由来、規格、保管条件などの情報が整理されます。試験成績書では、対象ロット、試験項目、試験日、発行主体などを確認することが大切です。ロット管理では、製造や出荷に関する記録が追跡できる形で保管されているかが確認の視点となります。
消費者がすべての専門資料を直接確認する機会は限られますが、事業者がどのような資料を管理し、問い合わせにどのように対応するかは、情報公開の姿勢を示す重要な要素です。
協会は、健康食品に関する資料管理の考え方を一般向けにもわかりやすく整理し、表示情報、品質情報、相談体制をつなげて確認する視点を発信してまいります。
本稿は健康食品の資料確認に関する一般的な情報提供であり、特定の商品またはブランドをすすめるものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人日本認定健康食品協会 事務局
URL：https://www.jhfc.or.jp/
電話：03-6284-4930（平日 9:00～17:00）
Email：info@jhfc.or.jp
配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
原材料規格書では、原材料名、由来、規格、保管条件などの情報が整理されます。試験成績書では、対象ロット、試験項目、試験日、発行主体などを確認することが大切です。ロット管理では、製造や出荷に関する記録が追跡できる形で保管されているかが確認の視点となります。
消費者がすべての専門資料を直接確認する機会は限られますが、事業者がどのような資料を管理し、問い合わせにどのように対応するかは、情報公開の姿勢を示す重要な要素です。
協会は、健康食品に関する資料管理の考え方を一般向けにもわかりやすく整理し、表示情報、品質情報、相談体制をつなげて確認する視点を発信してまいります。
本稿は健康食品の資料確認に関する一般的な情報提供であり、特定の商品またはブランドをすすめるものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人日本認定健康食品協会 事務局
URL：https://www.jhfc.or.jp/
電話：03-6284-4930（平日 9:00～17:00）
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