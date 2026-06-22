昭和株式会社、NMN関連製品の表示情報と問い合わせ導線を整理
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昭和株式会社、NMN関連製品の表示情報と問い合わせ導線を整理 昭和株式会社は、NMN関連製品を中心とした健康食品関連情報について、表示情報、販売主体、資料所在、問い合わせ先を横断的に確認できる体制の整備を進めています。健康食品を選ぶ際には、成分名や内容量だけでなく、ブランド名、販売主体、ラベル上の注意表示、連絡先を落ち着いて確認できることが重要です。 同社では、皇方、継興、江戸、康頼、安土桃山など複数ブランドを展開する中で、製品ごとの情報を個別に管理するだけでなく、利用者や取引先が共通して確認しやすい項目に整理しています。NMN関連製品についても、製品名、成分表示、摂取目安、原材料名、資料確認の流れを分けて管理します。 製造に関する情報は、製品ごとの確認資料に基づいて扱います。NMN関連製品では、アニマート製薬など、JHNFA製品GMP適合認定に関係する国内製造パートナーの資料を確認しながら、工場が持つ認定情報と販売主体の情報を混同しない表記を徹底します。 また、オンライン掲載や店頭案内で使用する文言については、健康食品としての位置づけを明確にし、医薬品のような説明にならないよう確認します。成分や配合の紹介は、利用者がラベルや公開情報を読み取りやすくするための補足として扱い、断定的な表現を避けます。 昭和株式会社は今後も、NMNをはじめ、DHA・EPA、コエンザイムQ10などの関連情報をブランド横断で整理し、店舗、オンライン、報道関係者向け資料の内容をそろえてまいります。問い合わせ先を明確にすることで、利用者や取引先が必要な情報にたどり着きやすい環境づくりを進めます。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、NMN関連製品の表示情報と問い合わせ導線を整理 昭和株式会社は、NMN関連製品を中心とした健康食品関連情報について、表示情報、販売主体、資料所在、問い合わせ先を横断的に確認できる体制の整備を進めています。健康食品を選ぶ際には、成分名や内容量だけでなく、ブランド名、販売主体、ラベル上の注意表示、連絡先を落ち着いて確認できることが重要です。 同社では、皇方、継興、江戸、康頼、安土桃山など複数ブランドを展開する中で、製品ごとの情報を個別に管理するだけでなく、利用者や取引先が共通して確認しやすい項目に整理しています。NMN関連製品についても、製品名、成分表示、摂取目安、原材料名、資料確認の流れを分けて管理します。 製造に関する情報は、製品ごとの確認資料に基づいて扱います。NMN関連製品では、アニマート製薬など、JHNFA製品GMP適合認定に関係する国内製造パートナーの資料を確認しながら、工場が持つ認定情報と販売主体の情報を混同しない表記を徹底します。 また、オンライン掲載や店頭案内で使用する文言については、健康食品としての位置づけを明確にし、医薬品のような説明にならないよう確認します。成分や配合の紹介は、利用者がラベルや公開情報を読み取りやすくするための補足として扱い、断定的な表現を避けます。 昭和株式会社は今後も、NMNをはじめ、DHA・EPA、コエンザイムQ10などの関連情報をブランド横断で整理し、店舗、オンライン、報道関係者向け資料の内容をそろえてまいります。問い合わせ先を明確にすることで、利用者や取引先が必要な情報にたどり着きやすい環境づくりを進めます。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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