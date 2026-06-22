世界OTセキュリティソリューション市場、2032年に637.4億ドルへ - 年平均成長率（CAGR）15.0％で成長（2026～2032年）
LP Informationの分析によれば、グローバルOTセキュリティソリューション市場規模は2025年に237.9億米ドルとなった。
2032年には637.4億米ドルに達すると予測されている。
2026年から2032年の予測期間における年平均成長率(CAGR)は15.0%と見込まれる。
2025年時点で、上位5社は市場全体の約11.0%を占めており、市場は有力企業が存在しつつも相対的に分散した競争構造を示している。
市場規模と今後5年予測： 規制強化とITとOTの融合が牽引
OTセキュリティソリューションとは、産業プロセスを自動化するための専用ソフトウェアを使用するOTシステムを、サイバーセキュリティ上の脅威から保護するために導入される対策および管理策である。情報技術とOTの融合が進み、産業システムにおける自動化と効率化が一層促進される中で、OTセキュリティは重要インフラ管理における必須要件となっている。
OTセキュリティソリューション市場は、産業インフラの継続稼働を支える基盤市場として拡大段階に入っている。LP Informationの最新レポート「世界OTセキュリティソリューション市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/762720/ot-security-solution）によると、OTセキュリティソリューション市場は2026年から2032年にかけて年平均15.0%で成長し、2032年には637.4億米ドルに達する見通しである。
この成長の背景には、製造、電力、交通、石油・ガスなどの現場でITとOTの接続が進み、攻撃対象が拡大していることがある。産業IoT、スマートファクトリー、クラウド連携の普及により、従来は閉域に近かった制御環境においても、可視化や監視、侵入検知、アクセス制御が求められるようになっている。重要インフラを対象とする規制やガイドラインの強化も、導入を後押しする要因である。今後の成長は構造的な投資サイクルに支えられると考えられる。
新規導入、既存設備のセキュリティ強化、AIを用いた脅威検知などが同時に進むことで、市場は中期的に厚みを増すとみられる。特にOT環境では停止リスクが直接的な生産損失や安全リスクにつながるため、事業継続性とレジリエンスはより重視されるようになっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353133/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353133/images/bodyimage2】
主要企業ランキングと市場シェア
LP Informationのトップ企業研究センターによれば、OTセキュリティソリューションの世界的な主要企業には、Fortinet、Cisco Systems、Palo Alto Networks、ServiceNow、Check Point Software、Honeywell、Dragos、Darktrace、Claroty、Tenableなどが含まれる。2025年の時点で、世界上位5社の市場シェアは約11.0%であった。Fortinet、Cisco Systems、Palo Alto Networks、ServiceNow、Check Point Softwareの代表的企業群は、同年に約10.82%の売上シェアを構成していた。
競争構造から見ると、市場は少数企業による寡占ではなく、セキュリティ大手、産業オートメーション系企業、OT専業ベンダーが併存する分散型構造である。地域面では、主要企業の多くが米国および欧州に集中している。2025年には北米、欧州、アジア太平洋が合計で91.5%の市場シェアを占め、北米は約37.26%を構成していた。北米は導入成熟度と規制対応で先行する一方、アジア太平洋は製造基盤と産業デジタル化の拡大を背景に、今後の成長余地が大きい地域である。
主要企業の動向
2026年2月、Ciscoは産業環境をサイバー脅威から保護するOTセキュリティ機能を発表し、複数拠点や大規模環境における展開のしやすさを強調した。これにより、Ciscoの既存のITセキュリティ戦略のOTへの拡張が見られる。
2032年には637.4億米ドルに達すると予測されている。
2026年から2032年の予測期間における年平均成長率(CAGR)は15.0%と見込まれる。
2025年時点で、上位5社は市場全体の約11.0%を占めており、市場は有力企業が存在しつつも相対的に分散した競争構造を示している。
市場規模と今後5年予測： 規制強化とITとOTの融合が牽引
OTセキュリティソリューションとは、産業プロセスを自動化するための専用ソフトウェアを使用するOTシステムを、サイバーセキュリティ上の脅威から保護するために導入される対策および管理策である。情報技術とOTの融合が進み、産業システムにおける自動化と効率化が一層促進される中で、OTセキュリティは重要インフラ管理における必須要件となっている。
OTセキュリティソリューション市場は、産業インフラの継続稼働を支える基盤市場として拡大段階に入っている。LP Informationの最新レポート「世界OTセキュリティソリューション市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/762720/ot-security-solution）によると、OTセキュリティソリューション市場は2026年から2032年にかけて年平均15.0%で成長し、2032年には637.4億米ドルに達する見通しである。
この成長の背景には、製造、電力、交通、石油・ガスなどの現場でITとOTの接続が進み、攻撃対象が拡大していることがある。産業IoT、スマートファクトリー、クラウド連携の普及により、従来は閉域に近かった制御環境においても、可視化や監視、侵入検知、アクセス制御が求められるようになっている。重要インフラを対象とする規制やガイドラインの強化も、導入を後押しする要因である。今後の成長は構造的な投資サイクルに支えられると考えられる。
新規導入、既存設備のセキュリティ強化、AIを用いた脅威検知などが同時に進むことで、市場は中期的に厚みを増すとみられる。特にOT環境では停止リスクが直接的な生産損失や安全リスクにつながるため、事業継続性とレジリエンスはより重視されるようになっている。
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主要企業ランキングと市場シェア
LP Informationのトップ企業研究センターによれば、OTセキュリティソリューションの世界的な主要企業には、Fortinet、Cisco Systems、Palo Alto Networks、ServiceNow、Check Point Software、Honeywell、Dragos、Darktrace、Claroty、Tenableなどが含まれる。2025年の時点で、世界上位5社の市場シェアは約11.0%であった。Fortinet、Cisco Systems、Palo Alto Networks、ServiceNow、Check Point Softwareの代表的企業群は、同年に約10.82%の売上シェアを構成していた。
競争構造から見ると、市場は少数企業による寡占ではなく、セキュリティ大手、産業オートメーション系企業、OT専業ベンダーが併存する分散型構造である。地域面では、主要企業の多くが米国および欧州に集中している。2025年には北米、欧州、アジア太平洋が合計で91.5%の市場シェアを占め、北米は約37.26%を構成していた。北米は導入成熟度と規制対応で先行する一方、アジア太平洋は製造基盤と産業デジタル化の拡大を背景に、今後の成長余地が大きい地域である。
主要企業の動向
2026年2月、Ciscoは産業環境をサイバー脅威から保護するOTセキュリティ機能を発表し、複数拠点や大規模環境における展開のしやすさを強調した。これにより、Ciscoの既存のITセキュリティ戦略のOTへの拡張が見られる。