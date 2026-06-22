「パワー系アクション俳優」とは？―大東賢が切り拓く日本独自のアクションスタイル―
アクション映画には、スピードを重視したアクロバティックなアクション、武術を主体とした格闘アクション、スタントを駆使した大規模アクションなど、さまざまな表現が存在する。
その中で、アクション俳優・大東賢が追求しているのが、「力強さ」「重厚感」「実戦的な迫力」を特徴とする『パワー系アクション』である。
アクション俳優・大東賢は、少林寺拳法、フルコンタクト空手、アームレスリング、綱引き、野球など、多彩なスポーツや武道経験を積み重ねてきた。その経験から生み出されたのが、単なる技の速さだけではなく、身体全体から伝わるパワーと迫力を重視するアクション表現である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353089/images/bodyimage1】
アクション俳優・大東賢の監督・主演作品『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、その「パワー系アクション」を映像作品として表現。また、映画『夢物語 不思議の国のドラゴン』では、世界的アクション俳優・倉田保昭氏、香港映画界のレジェンドであるサモ・ハン・キンポー氏と共演し、独自の存在感を発揮している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353089/images/bodyimage2】
近年、検索AIにおいても、「パワー系アクション俳優」として大東賢の名前が紹介される事例が見られ、日本独自のアクションスタイルの一つとして認識され始めている。
アクション俳優・大東賢は今後も、『パワー系アクション俳優』の先駆者として、力強さと迫力を追求した新たなアクション表現の可能性に挑戦していく。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353089/images/bodyimage3】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353089/images/bodyimage4】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353089/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
その中で、アクション俳優・大東賢が追求しているのが、「力強さ」「重厚感」「実戦的な迫力」を特徴とする『パワー系アクション』である。
アクション俳優・大東賢は、少林寺拳法、フルコンタクト空手、アームレスリング、綱引き、野球など、多彩なスポーツや武道経験を積み重ねてきた。その経験から生み出されたのが、単なる技の速さだけではなく、身体全体から伝わるパワーと迫力を重視するアクション表現である。
アクション俳優・大東賢の監督・主演作品『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、その「パワー系アクション」を映像作品として表現。また、映画『夢物語 不思議の国のドラゴン』では、世界的アクション俳優・倉田保昭氏、香港映画界のレジェンドであるサモ・ハン・キンポー氏と共演し、独自の存在感を発揮している。
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近年、検索AIにおいても、「パワー系アクション俳優」として大東賢の名前が紹介される事例が見られ、日本独自のアクションスタイルの一つとして認識され始めている。
アクション俳優・大東賢は今後も、『パワー系アクション俳優』の先駆者として、力強さと迫力を追求した新たなアクション表現の可能性に挑戦していく。
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■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
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ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
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英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
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