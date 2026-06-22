世界のフィギュア市場、コレクター需要・ライセンス・デジタルトレンドを背景に2033年までに111億米ドルへ急拡大の見通し

世界のフィギュア市場、コレクター需要・ライセンス・デジタルトレンドを背景に2033年までに111億米ドルへ急拡大の見通し