経験豊富な職人による「岡山のオーダー家具製作事業」を本格始動【carpenter works OKADA】
【新事業展開】carpenter works OKADA、経験豊富な職人による「岡山のオーダー家具製作事業」を本格始動
リフォーム・建築事業での技術を活かし、お客様の理想の空間を実現する高品質カスタム家具サービスをスタート
岡山市北区 - carpenter works OKADA（代表 岡田 洋之）は、建築・リフォーム・解体事業で培った30年以上の施工経験を活かし、この度「岡山のオーダー家具製作事業」を新展開することをお知らせします。
●新事業立ち上げの背景
近年、お客様の住空間に対するニーズは多様化し、既製品では対応しきれない「自分たちだけの理想の空間づくり」への需要が高まっています。当社がこれまで手がけた建築・リフォーム工事の現場で、「ぴったり合う家具がない」というお客様の声を数多くいただきました。この課題を解決するため、既存事業で培った職人技術と空間設計のノウハウを活かし、オーダー家具製作事業を新たに立ち上げることといたしました。
●サービスの特徴
1. 一流の職人技術による高品質製作
経験豊富な職人たちが、細部にこだわり、お客様の理想とするお部屋づくりをサポート。建築知識を持つからこそ、空間に完璧にフィットする家具を実現します。
2. 完全カスタマイズで空間を有効活用
既製品では活かしきれない、お部屋の形状や寸法に合わせた完全オーダー対応。限られた空間を最大限に活用し、個性的で機能的なインテリアで他店との差別化をお手伝いします。
3. 安心の保証体制
丈夫で長く使える家具を実現するため、品質保証を完備。アフターサービスも充実しており、安心してご依頼いただけます。
4. モダン・シンプルなデザイン提案
明るくオシャレな雰囲気を実現する、トレンドを取り入れたデザイン提案が可能です。
●今後の展開
オーダー家具事業の本格化により、既存のリフォーム・建築事業と組み合わせた「トータルインテリアソリューション」を提供いたします。お部屋全体の設計から施工、家具製作まで、ワンストップでお客様の理想を実現できる体制を整えています。
●会社概要
屋号： carpenter works OKADA
代表： 岡田 洋之
所在地： 岡山市北区奉還町3丁目
事業内容： リフォーム・解体・建築・オーダー家具製作
Webサイト： https://carpenter-okada.com/
お問い合わせ・ご相談
オーダー家具製作、建築・リフォームに関するご相談は、まずお気軽にお問い合わせください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353094/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353094/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353094/images/bodyimage3】
配信元企業：Carpenter
リフォーム・建築事業での技術を活かし、お客様の理想の空間を実現する高品質カスタム家具サービスをスタート
岡山市北区 - carpenter works OKADA（代表 岡田 洋之）は、建築・リフォーム・解体事業で培った30年以上の施工経験を活かし、この度「岡山のオーダー家具製作事業」を新展開することをお知らせします。
●新事業立ち上げの背景
近年、お客様の住空間に対するニーズは多様化し、既製品では対応しきれない「自分たちだけの理想の空間づくり」への需要が高まっています。当社がこれまで手がけた建築・リフォーム工事の現場で、「ぴったり合う家具がない」というお客様の声を数多くいただきました。この課題を解決するため、既存事業で培った職人技術と空間設計のノウハウを活かし、オーダー家具製作事業を新たに立ち上げることといたしました。
●サービスの特徴
1. 一流の職人技術による高品質製作
経験豊富な職人たちが、細部にこだわり、お客様の理想とするお部屋づくりをサポート。建築知識を持つからこそ、空間に完璧にフィットする家具を実現します。
2. 完全カスタマイズで空間を有効活用
既製品では活かしきれない、お部屋の形状や寸法に合わせた完全オーダー対応。限られた空間を最大限に活用し、個性的で機能的なインテリアで他店との差別化をお手伝いします。
3. 安心の保証体制
丈夫で長く使える家具を実現するため、品質保証を完備。アフターサービスも充実しており、安心してご依頼いただけます。
4. モダン・シンプルなデザイン提案
明るくオシャレな雰囲気を実現する、トレンドを取り入れたデザイン提案が可能です。
●今後の展開
オーダー家具事業の本格化により、既存のリフォーム・建築事業と組み合わせた「トータルインテリアソリューション」を提供いたします。お部屋全体の設計から施工、家具製作まで、ワンストップでお客様の理想を実現できる体制を整えています。
●会社概要
屋号： carpenter works OKADA
代表： 岡田 洋之
所在地： 岡山市北区奉還町3丁目
事業内容： リフォーム・解体・建築・オーダー家具製作
Webサイト： https://carpenter-okada.com/
お問い合わせ・ご相談
オーダー家具製作、建築・リフォームに関するご相談は、まずお気軽にお問い合わせください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353094/images/bodyimage1】
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