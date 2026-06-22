香りの空間演出をより続けやすく。『HOTEL BLEND』から大容量詰め替えパウチ630mlが新登場♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352995/images/bodyimage1】
＜概要＞
株式会社ゴタス（本社：沖縄県）は、2026年6月22日（月）より、自社で運営するオンラインストア「Gotas store」にて、空間演出用アロマ「HOTEL BLEND」シリーズから、大容量詰め替えパウチ630mlを発売いたします。
＜サービス内容＞
沖縄のリゾートホテルを中心に香りの空間演出を手がける株式会社ゴタスは、このたびホテルのロビーフレグランスを使用した「HOTEL BLEND」シリーズより、ルームフレグランス詰め替え用パウチ630mlを発売いたします。
既存の100mlパウチタイプをご愛用いただいているお客様からのご要望を受け、約6本分にあたる630mlの大容量サイズをご用意しました。サロンやショップ、オフィスなど日常的に香りを活用する空間はもちろん、ご自宅でもお使いいただけるサイズで、補充の手間を抑えながら、お気に入りの香りによる空間演出をより続けやすくします。
商品は、お好みのガラス容器などに移し替えてご使用いただけます。自宅や店舗など、それぞれの空間やインテリアに合わせて、より自由に香りを取り入れ、心地よい空間づくりをお楽しみいただけます。
＜香りの種類＞
■No.1 Tea
多くの人に愛されるアールグレイの香りが上品なブレンドです。季節を問わずオールシーズンご使用いただけます。暑い夏にはさっぱりと、寒い季節には暖かく、豊かな紅茶の香りが空間を包みます。
■No.2 Flowers
キリッと冷えた、新鮮なフルーツジュースのような香りです。ジューシーな果実とハーブの香りが、夏らしいスッキリとした雰囲気に仕上げています。あざやかで明るい南の島の香りです。
■No.3 Jungle
世界自然遺産「やんばるの森」の雰囲気を閉じ込めた、オリジナルのアロマミストです。緑々しく爽やかで、ほんのり熱を帯びた雰囲気が広がります。亜熱帯の色濃いジャングルの香りをお楽しみください。
＜商品情報＞
No.1 Tea パウチ型リードディフューザー/630ml
No.2 Flowers パウチ型リードディフューザー/630ml
No.3 Jungle パウチ型リードディフューザー/630ml
＜発売日時＞
2026年6月22日（月）
＜オンラインストア情報＞
Gotas store
https://gotas.stores.jp/
＜会社情報＞
株式会社Gotas
〒903-0825
沖縄県那覇市首里山川町1-80-301
098-943-0120
http://gotas.jp/
株式会社ゴタスは、ホテルへ香りのサービスを提供する企業です。
2013年の法人設立以降、沖縄のリゾートホテルをメインに
国内で100件を超える施設にて香りの演出を展開しています。
空間演出だけではなく、ホテルオリジナルのアメニティや香りのギフト制作など、
これまでにない「ホテルのための香り屋」として、多くの宿泊施設のサポートを行なっています。
配信元企業：株式会社Gotas
＜概要＞
株式会社ゴタス（本社：沖縄県）は、2026年6月22日（月）より、自社で運営するオンラインストア「Gotas store」にて、空間演出用アロマ「HOTEL BLEND」シリーズから、大容量詰め替えパウチ630mlを発売いたします。
＜サービス内容＞
沖縄のリゾートホテルを中心に香りの空間演出を手がける株式会社ゴタスは、このたびホテルのロビーフレグランスを使用した「HOTEL BLEND」シリーズより、ルームフレグランス詰め替え用パウチ630mlを発売いたします。
既存の100mlパウチタイプをご愛用いただいているお客様からのご要望を受け、約6本分にあたる630mlの大容量サイズをご用意しました。サロンやショップ、オフィスなど日常的に香りを活用する空間はもちろん、ご自宅でもお使いいただけるサイズで、補充の手間を抑えながら、お気に入りの香りによる空間演出をより続けやすくします。
商品は、お好みのガラス容器などに移し替えてご使用いただけます。自宅や店舗など、それぞれの空間やインテリアに合わせて、より自由に香りを取り入れ、心地よい空間づくりをお楽しみいただけます。
＜香りの種類＞
■No.1 Tea
多くの人に愛されるアールグレイの香りが上品なブレンドです。季節を問わずオールシーズンご使用いただけます。暑い夏にはさっぱりと、寒い季節には暖かく、豊かな紅茶の香りが空間を包みます。
■No.2 Flowers
キリッと冷えた、新鮮なフルーツジュースのような香りです。ジューシーな果実とハーブの香りが、夏らしいスッキリとした雰囲気に仕上げています。あざやかで明るい南の島の香りです。
■No.3 Jungle
世界自然遺産「やんばるの森」の雰囲気を閉じ込めた、オリジナルのアロマミストです。緑々しく爽やかで、ほんのり熱を帯びた雰囲気が広がります。亜熱帯の色濃いジャングルの香りをお楽しみください。
＜商品情報＞
No.1 Tea パウチ型リードディフューザー/630ml
No.2 Flowers パウチ型リードディフューザー/630ml
No.3 Jungle パウチ型リードディフューザー/630ml
＜発売日時＞
2026年6月22日（月）
＜オンラインストア情報＞
Gotas store
https://gotas.stores.jp/
＜会社情報＞
株式会社Gotas
〒903-0825
沖縄県那覇市首里山川町1-80-301
098-943-0120
http://gotas.jp/
株式会社ゴタスは、ホテルへ香りのサービスを提供する企業です。
2013年の法人設立以降、沖縄のリゾートホテルをメインに
国内で100件を超える施設にて香りの演出を展開しています。
空間演出だけではなく、ホテルオリジナルのアメニティや香りのギフト制作など、
これまでにない「ホテルのための香り屋」として、多くの宿泊施設のサポートを行なっています。
配信元企業：株式会社Gotas
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