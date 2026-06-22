冷水式ヒートポンプユニットの世界市場2026年、グローバル市場規模（空冷式、水冷式）・分析レポートを発表
2026年6月22日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「冷水式ヒートポンプユニットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、冷水式ヒートポンプユニットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
冷水式ヒートポンプユニット市場は、商業施設、産業施設、大規模住宅地域などの空調設備で広く使用される高効率な冷暖房装置を対象とする市場です。圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張弁などの主要部品を用い、環境中の低位熱を利用して冷房や暖房を行う仕組みです。
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世界の冷水式ヒートポンプユニット市場規模は、2024年に82億5800万米ドルと評価され、2031年には108億7000万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は4.1％です。建物の省エネルギー化、空調需要の増加、脱炭素化に向けた高効率設備への投資拡大が、市場成長を支える主な要因です。
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本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、圧縮機、熱交換器、制御装置、金属部材、冷媒関連部品などの調達コストに影響を与える可能性があります。そのため、メーカーの価格戦略、地域別生産体制、販売経路、設備投資判断にとって重要な要素となっています。
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冷水式ヒートポンプユニットは、夏季には冷房装置として室内の熱を屋外へ移動させ、冬季には運転サイクルを反転させて外気などから熱を取り込み、建物へ暖房を供給します。この冷暖房兼用の特性により、年間を通じた空調効率の向上が期待でき、商業ビルや工場、集合住宅などで導入が進んでいます。
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調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアを評価し、2025年時点の主要企業の競争状況も示しています。
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種類別では、空冷式と水冷式に分類されています。空冷式は、冷却水設備が不要で設置が比較的容易なため、中小規模施設や改修案件で採用されやすい特徴があります。水冷式は、冷却効率が高く、大規模施設や産業用途に適しており、安定した運転性能と高い省エネルギー効果が求められる現場で利用されます。
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用途別では、商業、住宅、産業に分類されています。商業分野では、オフィスビル、商業施設、ホテル、病院などで空調効率化を目的に導入されています。住宅分野では、大規模集合住宅や地域冷暖房に関連する用途で需要があります。産業分野では、工場、研究施設、製造工程の温度管理などで利用され、安定した冷暖房供給が求められます。
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主要企業としては、Johnson Controls、Trane、Carrier、Climaveneta、LG、Hitachi、Ebara、EUROKLIMAT、Haier、Midea、TROX、Zhejiang SinoKing、McQuay、Guangdong Siukonda Air Conditioning、Qingdao Hongyu Cles Air Conditioning、Zhejiang MDKIN、DunAn Electro-Mechanical Technology、Suzhou Sujing Bush Refrigeration Equipment、Guangdong Shenling、MULTISTACKなどが挙げられます。これらの企業は、冷暖房効率、信頼性、制御技術、製品ラインアップ、保守体制、地域展開力を競争力の中心として市場で競っています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「冷水式ヒートポンプユニットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、冷水式ヒートポンプユニットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
冷水式ヒートポンプユニット市場は、商業施設、産業施設、大規模住宅地域などの空調設備で広く使用される高効率な冷暖房装置を対象とする市場です。圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張弁などの主要部品を用い、環境中の低位熱を利用して冷房や暖房を行う仕組みです。
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世界の冷水式ヒートポンプユニット市場規模は、2024年に82億5800万米ドルと評価され、2031年には108億7000万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は4.1％です。建物の省エネルギー化、空調需要の増加、脱炭素化に向けた高効率設備への投資拡大が、市場成長を支える主な要因です。
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本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、圧縮機、熱交換器、制御装置、金属部材、冷媒関連部品などの調達コストに影響を与える可能性があります。そのため、メーカーの価格戦略、地域別生産体制、販売経路、設備投資判断にとって重要な要素となっています。
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冷水式ヒートポンプユニットは、夏季には冷房装置として室内の熱を屋外へ移動させ、冬季には運転サイクルを反転させて外気などから熱を取り込み、建物へ暖房を供給します。この冷暖房兼用の特性により、年間を通じた空調効率の向上が期待でき、商業ビルや工場、集合住宅などで導入が進んでいます。
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調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアを評価し、2025年時点の主要企業の競争状況も示しています。
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種類別では、空冷式と水冷式に分類されています。空冷式は、冷却水設備が不要で設置が比較的容易なため、中小規模施設や改修案件で採用されやすい特徴があります。水冷式は、冷却効率が高く、大規模施設や産業用途に適しており、安定した運転性能と高い省エネルギー効果が求められる現場で利用されます。
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用途別では、商業、住宅、産業に分類されています。商業分野では、オフィスビル、商業施設、ホテル、病院などで空調効率化を目的に導入されています。住宅分野では、大規模集合住宅や地域冷暖房に関連する用途で需要があります。産業分野では、工場、研究施設、製造工程の温度管理などで利用され、安定した冷暖房供給が求められます。
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主要企業としては、Johnson Controls、Trane、Carrier、Climaveneta、LG、Hitachi、Ebara、EUROKLIMAT、Haier、Midea、TROX、Zhejiang SinoKing、McQuay、Guangdong Siukonda Air Conditioning、Qingdao Hongyu Cles Air Conditioning、Zhejiang MDKIN、DunAn Electro-Mechanical Technology、Suzhou Sujing Bush Refrigeration Equipment、Guangdong Shenling、MULTISTACKなどが挙げられます。これらの企業は、冷暖房効率、信頼性、制御技術、製品ラインアップ、保守体制、地域展開力を競争力の中心として市場で競っています。