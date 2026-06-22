「冷蔵倉庫用ラベルの世界市場」市場規模・動向・予測レポートを発行、年平均5.2 %で成長する見込み
2026年6月22日
H&Iグローバルリサーチ株式会社
*****「冷蔵倉庫用ラベルの世界市場」市場規模・動向・予測レポートを発行、年平均5.2 %で成長する見込み *****
H&Iグローバルリサーチ株式会社（本社：東京都中央区）は、「世界の冷蔵倉庫用ラベル市場」調査レポートを発行・販売します。冷蔵倉庫用ラベルの世界市場規模、市場動向、予測、関連企業情報などが含まれています。
本調査レポート（Global Cold Storage Labels Market 2026）は、冷蔵倉庫用ラベル市場の包括的な分析を提供し、現在の動向、市場力学、将来の見通しに焦点を当てています。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、新興市場などの主要地域を含む世界の冷蔵倉庫用ラベル市場を調査しています。また、冷蔵倉庫用ラベルの成長を促進する主な要因、業界が直面する課題、市場プレイヤーの潜在的な機会についても考察しています。
世界の冷蔵倉庫用ラベル市場規模は2025年に約919.5億円であり、今後5年間で年平均5.2 %成長すると予測されます。
***** 本レポートの主な特徴 *****
冷蔵倉庫用ラベル市場に関する本調査レポートには、包括的なインサイトを提供し、関係者の意思決定を支援するためのいくつかの主要な特徴が含まれています。
【エグゼクティブサマリー】
冷蔵倉庫用ラベル市場の主要な調査結果、市場動向、主要なインサイトの概要を提供しています。
【市場概要】
当レポートでは、冷蔵倉庫用ラベル市場の定義、過去の推移、現在の市場規模など、包括的な概観を提供しています。また、タイプ別、アプリケーション別、地域別の市場セグメントを網羅し、各セグメントにおける主要促進要因、課題、機会を明らかにしています。
【市場ダイナミクス】
当レポートでは、冷蔵倉庫用ラベル市場の成長と発展を促進する市場ダイナミクスを分析しています。政府政策や規制、技術進歩、消費者動向や嗜好、インフラ整備、業界連携などの分析データを掲載しています。この分析により、関係者は冷蔵倉庫用ラベル市場の軌道に影響を与える要因を理解することができます。
【競合情勢】
当レポートでは、冷蔵倉庫用ラベル市場における競合情勢を詳細に分析しています。主要市場プレイヤーのプロフィール、市場シェア、戦略、製品ポートフォリオ、最新動向などを掲載しています。
【市場細分化と予測】
当レポートでは、冷蔵倉庫用ラベル市場をタイプ別、アプリケーション別、地域別など様々なパラメータに基づいて細分化しています。定量的データと分析に裏付けされた各セグメントごとの市場規模と成長予測を提供しています。これにより、関係者は成長機会を特定し、情報に基づいた投資決定を行うことができます。
【市場の課題と機会】
技術的ボトルネック、コスト制限、高い参入障壁など、冷蔵倉庫用ラベルが直面する主な課題を特定し分析しています。また、政府のインセンティブ、新興市場、利害関係者間の協力など、市場成長の機会も取り上げています。
【提言と結論】
このレポートは、消費者、政策立案者、投資家、インフラストラクチャプロバイダーなどの利害関係者に対する実用的な推奨事項で締めくくられています。これらの推奨事項はリサーチ結果に基づいており、冷蔵倉庫用ラベル市場内の主要な課題と機会に対処する必要があります。
***** 市場区分 ******
冷蔵倉庫用ラベル市場は種類別と用途別に分類されます。2019年から2030年までの期間において、セグメント間の成長により、種類別、用途別の市場規模の正確な計算と予測を提供します。
【種類別市場セグメント】
ポリエステル、ポリプロピレン、ビニール、その他
【用途別市場セグメント】
食品、医薬品、化学品、冷チェーン物流、その他
【地域別市場セグメント】
北米市場：アメリカ、カナダ、メキシコ
ヨーロッパ市場：ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア
アジア市場：日本（国内）、中国、韓国、東南アジア、インド
その他：南米、中東・アフリカ
***** 主要章の概要 *****
・冷蔵倉庫用ラベルの定義、市場概要を紹介
・世界の冷蔵倉庫用ラベル市場規模
・冷蔵倉庫用ラベルメーカーの競争環境、価格、売上高、市場シェア、最新の開発計画、M&A情報などを詳しく分析
・冷蔵倉庫用ラベル市場をタイプ別に分析し、各セグメントの市場規模と発展可能性を掲載
・冷蔵倉庫用ラベル市場を用途別に分析し、各セグメントの市場規模と発展可能性を掲載
・各地域とその主要国の市場規模と発展可能性を定量的に分析
・主要企業のプロフィールを含め、企業の販売量、売上、価格、粗利益率、製品紹介、最近の開発など、市場における主要企業の基本的な状況を詳しく紹介
・世界の冷蔵倉庫用ラベルの地域別生産能力
・市場力学、市場の最新動向、推進要因と制限要因、業界のメーカーが直面する課題とリスク、業界の関連政策を分析
・産業の上流と下流を含む産業チェーンの分析
・レポートの要点と結論
***** 本調査レポートの詳細紹介ページ *****
・該当ページ：https://www.marketreport.jp/research/global-cold-storage-labels-hncgr-0462
・タイトル：世界の冷蔵倉庫用ラベル市場（2026年版）
・レポートコード：HNCGR-0462
・発行年月：2026年06月
・種類別セグメント：ポリエステル、ポリプロピレン、ビニール、その他
・用途別セグメント：食品、医薬品、化学品、冷チェーン物流、その他
・調査対象地域：北米、ヨーロッパ、アジア、日本（国内）、アメリカ、中国、インドなど
【冷蔵倉庫用ラベルについて】
冷蔵倉庫用ラベルは、低温環境下で保管・流通される食品、医薬品、化学製品などに貼付される識別用ラベルの総称です。冷蔵倉庫や低温物流施設では、製品の種類、製造日、ロット番号、賞味期限、保管条件、出荷先などの重要情報を正確に管理する必要があります。そのため、通常のラベルでは対応が難しい低温環境においても高い視認性と耐久性を維持できる専用ラベルが使用されています。冷蔵・冷凍チェーン全体のトレーサビリティ確保や在庫管理の効率化において重要な役割を果たしており、食品業界や医薬品業界を中心に広く利用されています。
冷蔵倉庫用ラベルの最大の特徴は、低温環境下でも剥がれにくく、印字内容が劣化しにくいことです。一般的なラベルは低温や結露の影響によって粘着力が低下したり、印字がにじんだりする場合がありますが、冷蔵倉庫用ラベルは特殊な粘着剤や基材を使用することで、冷蔵環境や冷凍環境においても安定した性能を発揮します。また、水分や氷結による影響を受けにくく、高湿度環境でも長期間にわたり情報を保持することができます。
ラベルの基材にはさまざまな種類があります。紙製ラベルはコスト面で優れており、比較的短期間の保管用途に適しています。一方、ポリエチレンやポリプロピレン、ポリエステルなどのフィルム系ラベルは耐水性や耐久性に優れており、冷凍食品や長期保管品向けに広く利用されています。また、合成紙を使用したラベルは紙の印刷適性とフィルムの耐久性を兼ね備えており、多くの物流現場で採用されています。
粘着剤の種類も重要な要素です。冷蔵倉庫用ラベルには低温対応粘着剤が使用されており、冷えた状態の商品や包装材にも強力に接着することができます。冷蔵環境向け、冷凍環境向け、超低温環境向けなど用途に応じて異なる粘着剤が開発されています。また、結露面への貼付性能を高めた製品や、再剥離可能なタイプも存在しています。
印字方式による分類では、感熱ラベル、熱転写ラベル、インクジェット対応ラベルなどがあります。感熱ラベルは簡便でコスト効率が高く、物流ラベルや値札などに利用されています。熱転写ラベルは耐久性に優れ、長期間の保管や輸送に適しています。近年ではQRコードやバーコード、RFIDタグを組み込んだスマートラベルの利用も拡大しており、自動倉庫や物流システムとの連携が進んでいます。
用途は非常に幅広く、食品業界では冷凍食品、乳製品、食肉、水産物、青果物などの管理に使用されています。製造日や賞味期限、ロット情報を表示することで、品質管理や食品安全性の確保に貢献しています。医薬品分野ではワクチンや生物製剤、検体試料など温度管理が必要な製品の識別ラベルとして活用されています。また、化学品や試薬、研究機関におけるサンプル管理などでも重要な役割を担っています。
近年ではコールドチェーン物流の拡大に伴い、冷蔵倉庫用ラベルへの要求も高度化しています。食品の国際流通や医薬品輸送の増加により、正確なトレーサビリティ管理が求められており、バーコードやRFID技術を活用したデジタル管理システムとの連携が進んでいます。さらに、温度履歴を記録できるインジケーター付きラベルや、IoT技術を活用したスマートラベルの開発も進められています。
環境面では、リサイクル可能な基材や環境負荷の少ない粘着剤の採用が進んでいます。持続可能な物流システムへの関心が高まる中で、ラベル製品にも環境配慮が求められており、再生材料を活用した製品や廃棄物削減に貢献する技術開発が進展しています。
このように、冷蔵倉庫用ラベルは低温環境下での製品識別と情報管理を支える重要な資材です。優れた耐低温性、耐湿性、耐久性を備え、食品、医薬品、化学品などさまざまな分野で活用されています。今後もコールドチェーン物流の発展やデジタル化の進展に伴い、高機能で環境対応型のラベル需要がさらに拡大していくことが期待されています。
***** 関連レポートのご案内 *****
世界の低温ラベル市場（2026年版）
https://www.marketreport.jp/research/global-cryo-labels-hncgr-0566
世界の高効率低抵抗膜フィルター材料市場（2026年版）
https://www.marketreport.jp/research/global-highefficiency-lowresistance-membrane-filter-hncgr-1072
***** H&Iグローバルリサーチ（株）会社概要 *****
・本社所在地：〒104-0033 東京都中央区新川1-6-12
・TEL：03-6555-2340 FAX：03-6869-4083 E-mail：pr@globalresearch.co.jp
・事業内容：市場調査サービス、調査資料・情報コンテンツの作成・販売、経営コンサルティングなど
・運営サイト：https://www.globalresearch.co.jp | https://www.reportnavi.com
***** 本件に関するお問い合わせ先 *****
・H&Iグローバルリサーチ（株）マーケティング担当
・TEL：03-6555-2340、E-mail：pr@globalresearch.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353127/images/bodyimage1】
配信元企業：H&Iグローバルリサーチ株式会社
H&Iグローバルリサーチ株式会社
*****「冷蔵倉庫用ラベルの世界市場」市場規模・動向・予測レポートを発行、年平均5.2 %で成長する見込み *****
H&Iグローバルリサーチ株式会社（本社：東京都中央区）は、「世界の冷蔵倉庫用ラベル市場」調査レポートを発行・販売します。冷蔵倉庫用ラベルの世界市場規模、市場動向、予測、関連企業情報などが含まれています。
本調査レポート（Global Cold Storage Labels Market 2026）は、冷蔵倉庫用ラベル市場の包括的な分析を提供し、現在の動向、市場力学、将来の見通しに焦点を当てています。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、新興市場などの主要地域を含む世界の冷蔵倉庫用ラベル市場を調査しています。また、冷蔵倉庫用ラベルの成長を促進する主な要因、業界が直面する課題、市場プレイヤーの潜在的な機会についても考察しています。
世界の冷蔵倉庫用ラベル市場規模は2025年に約919.5億円であり、今後5年間で年平均5.2 %成長すると予測されます。
***** 本レポートの主な特徴 *****
冷蔵倉庫用ラベル市場に関する本調査レポートには、包括的なインサイトを提供し、関係者の意思決定を支援するためのいくつかの主要な特徴が含まれています。
【エグゼクティブサマリー】
冷蔵倉庫用ラベル市場の主要な調査結果、市場動向、主要なインサイトの概要を提供しています。
【市場概要】
当レポートでは、冷蔵倉庫用ラベル市場の定義、過去の推移、現在の市場規模など、包括的な概観を提供しています。また、タイプ別、アプリケーション別、地域別の市場セグメントを網羅し、各セグメントにおける主要促進要因、課題、機会を明らかにしています。
【市場ダイナミクス】
当レポートでは、冷蔵倉庫用ラベル市場の成長と発展を促進する市場ダイナミクスを分析しています。政府政策や規制、技術進歩、消費者動向や嗜好、インフラ整備、業界連携などの分析データを掲載しています。この分析により、関係者は冷蔵倉庫用ラベル市場の軌道に影響を与える要因を理解することができます。
【競合情勢】
当レポートでは、冷蔵倉庫用ラベル市場における競合情勢を詳細に分析しています。主要市場プレイヤーのプロフィール、市場シェア、戦略、製品ポートフォリオ、最新動向などを掲載しています。
【市場細分化と予測】
当レポートでは、冷蔵倉庫用ラベル市場をタイプ別、アプリケーション別、地域別など様々なパラメータに基づいて細分化しています。定量的データと分析に裏付けされた各セグメントごとの市場規模と成長予測を提供しています。これにより、関係者は成長機会を特定し、情報に基づいた投資決定を行うことができます。
【市場の課題と機会】
技術的ボトルネック、コスト制限、高い参入障壁など、冷蔵倉庫用ラベルが直面する主な課題を特定し分析しています。また、政府のインセンティブ、新興市場、利害関係者間の協力など、市場成長の機会も取り上げています。
【提言と結論】
このレポートは、消費者、政策立案者、投資家、インフラストラクチャプロバイダーなどの利害関係者に対する実用的な推奨事項で締めくくられています。これらの推奨事項はリサーチ結果に基づいており、冷蔵倉庫用ラベル市場内の主要な課題と機会に対処する必要があります。
***** 市場区分 ******
冷蔵倉庫用ラベル市場は種類別と用途別に分類されます。2019年から2030年までの期間において、セグメント間の成長により、種類別、用途別の市場規模の正確な計算と予測を提供します。
【種類別市場セグメント】
ポリエステル、ポリプロピレン、ビニール、その他
【用途別市場セグメント】
食品、医薬品、化学品、冷チェーン物流、その他
【地域別市場セグメント】
北米市場：アメリカ、カナダ、メキシコ
ヨーロッパ市場：ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア
アジア市場：日本（国内）、中国、韓国、東南アジア、インド
その他：南米、中東・アフリカ
***** 主要章の概要 *****
・冷蔵倉庫用ラベルの定義、市場概要を紹介
・世界の冷蔵倉庫用ラベル市場規模
・冷蔵倉庫用ラベルメーカーの競争環境、価格、売上高、市場シェア、最新の開発計画、M&A情報などを詳しく分析
・冷蔵倉庫用ラベル市場をタイプ別に分析し、各セグメントの市場規模と発展可能性を掲載
・冷蔵倉庫用ラベル市場を用途別に分析し、各セグメントの市場規模と発展可能性を掲載
・各地域とその主要国の市場規模と発展可能性を定量的に分析
・主要企業のプロフィールを含め、企業の販売量、売上、価格、粗利益率、製品紹介、最近の開発など、市場における主要企業の基本的な状況を詳しく紹介
・世界の冷蔵倉庫用ラベルの地域別生産能力
・市場力学、市場の最新動向、推進要因と制限要因、業界のメーカーが直面する課題とリスク、業界の関連政策を分析
・産業の上流と下流を含む産業チェーンの分析
・レポートの要点と結論
***** 本調査レポートの詳細紹介ページ *****
・該当ページ：https://www.marketreport.jp/research/global-cold-storage-labels-hncgr-0462
・タイトル：世界の冷蔵倉庫用ラベル市場（2026年版）
・レポートコード：HNCGR-0462
・発行年月：2026年06月
・種類別セグメント：ポリエステル、ポリプロピレン、ビニール、その他
・用途別セグメント：食品、医薬品、化学品、冷チェーン物流、その他
・調査対象地域：北米、ヨーロッパ、アジア、日本（国内）、アメリカ、中国、インドなど
【冷蔵倉庫用ラベルについて】
冷蔵倉庫用ラベルは、低温環境下で保管・流通される食品、医薬品、化学製品などに貼付される識別用ラベルの総称です。冷蔵倉庫や低温物流施設では、製品の種類、製造日、ロット番号、賞味期限、保管条件、出荷先などの重要情報を正確に管理する必要があります。そのため、通常のラベルでは対応が難しい低温環境においても高い視認性と耐久性を維持できる専用ラベルが使用されています。冷蔵・冷凍チェーン全体のトレーサビリティ確保や在庫管理の効率化において重要な役割を果たしており、食品業界や医薬品業界を中心に広く利用されています。
冷蔵倉庫用ラベルの最大の特徴は、低温環境下でも剥がれにくく、印字内容が劣化しにくいことです。一般的なラベルは低温や結露の影響によって粘着力が低下したり、印字がにじんだりする場合がありますが、冷蔵倉庫用ラベルは特殊な粘着剤や基材を使用することで、冷蔵環境や冷凍環境においても安定した性能を発揮します。また、水分や氷結による影響を受けにくく、高湿度環境でも長期間にわたり情報を保持することができます。
ラベルの基材にはさまざまな種類があります。紙製ラベルはコスト面で優れており、比較的短期間の保管用途に適しています。一方、ポリエチレンやポリプロピレン、ポリエステルなどのフィルム系ラベルは耐水性や耐久性に優れており、冷凍食品や長期保管品向けに広く利用されています。また、合成紙を使用したラベルは紙の印刷適性とフィルムの耐久性を兼ね備えており、多くの物流現場で採用されています。
粘着剤の種類も重要な要素です。冷蔵倉庫用ラベルには低温対応粘着剤が使用されており、冷えた状態の商品や包装材にも強力に接着することができます。冷蔵環境向け、冷凍環境向け、超低温環境向けなど用途に応じて異なる粘着剤が開発されています。また、結露面への貼付性能を高めた製品や、再剥離可能なタイプも存在しています。
印字方式による分類では、感熱ラベル、熱転写ラベル、インクジェット対応ラベルなどがあります。感熱ラベルは簡便でコスト効率が高く、物流ラベルや値札などに利用されています。熱転写ラベルは耐久性に優れ、長期間の保管や輸送に適しています。近年ではQRコードやバーコード、RFIDタグを組み込んだスマートラベルの利用も拡大しており、自動倉庫や物流システムとの連携が進んでいます。
用途は非常に幅広く、食品業界では冷凍食品、乳製品、食肉、水産物、青果物などの管理に使用されています。製造日や賞味期限、ロット情報を表示することで、品質管理や食品安全性の確保に貢献しています。医薬品分野ではワクチンや生物製剤、検体試料など温度管理が必要な製品の識別ラベルとして活用されています。また、化学品や試薬、研究機関におけるサンプル管理などでも重要な役割を担っています。
近年ではコールドチェーン物流の拡大に伴い、冷蔵倉庫用ラベルへの要求も高度化しています。食品の国際流通や医薬品輸送の増加により、正確なトレーサビリティ管理が求められており、バーコードやRFID技術を活用したデジタル管理システムとの連携が進んでいます。さらに、温度履歴を記録できるインジケーター付きラベルや、IoT技術を活用したスマートラベルの開発も進められています。
環境面では、リサイクル可能な基材や環境負荷の少ない粘着剤の採用が進んでいます。持続可能な物流システムへの関心が高まる中で、ラベル製品にも環境配慮が求められており、再生材料を活用した製品や廃棄物削減に貢献する技術開発が進展しています。
このように、冷蔵倉庫用ラベルは低温環境下での製品識別と情報管理を支える重要な資材です。優れた耐低温性、耐湿性、耐久性を備え、食品、医薬品、化学品などさまざまな分野で活用されています。今後もコールドチェーン物流の発展やデジタル化の進展に伴い、高機能で環境対応型のラベル需要がさらに拡大していくことが期待されています。
***** 関連レポートのご案内 *****
世界の低温ラベル市場（2026年版）
https://www.marketreport.jp/research/global-cryo-labels-hncgr-0566
世界の高効率低抵抗膜フィルター材料市場（2026年版）
https://www.marketreport.jp/research/global-highefficiency-lowresistance-membrane-filter-hncgr-1072
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・本社所在地：〒104-0033 東京都中央区新川1-6-12
・TEL：03-6555-2340 FAX：03-6869-4083 E-mail：pr@globalresearch.co.jp
・事業内容：市場調査サービス、調査資料・情報コンテンツの作成・販売、経営コンサルティングなど
・運営サイト：https://www.globalresearch.co.jp | https://www.reportnavi.com
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