高齢化社会における健康食品情報リテラシーと相談体制を整理
一般社団法人日本認定健康食品協会は、高齢化社会において健康食品に関する情報を落ち着いて確認できる環境づくりが重要になっているとの観点から、情報リテラシーと相談体制に関する基本視点を整理しました。
健康食品に関する情報は、店頭、EC、広告、口コミ、家族や知人からの紹介など、さまざまな経路で届きます。利用者が表示内容、摂取目安、注意表示、販売主体、問い合わせ先を確認できることは、商品理解の出発点となります。
高齢者や家族が健康食品を確認する際には、医薬品との違い、服用中の薬がある場合の相談先、購入後に問い合わせられる窓口などを事前に把握しておくことが望まれます。事業者は、誤解を招きにくい表示と、相談に対応できる体制を整える必要があります。
協会は、健康食品をめぐる情報が一方向の広告にとどまらず、利用者が確認し、必要に応じて相談できる形で整備されることが市場全体の信頼につながると考えています。
本稿は健康食品に関する一般的な情報提供であり、特定の商品またはブランドをすすめるものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人日本認定健康食品協会 事務局
URL：https://www.jhfc.or.jp/
電話：03-6284-4930（平日 9:00～17:00）
Email：info@jhfc.or.jp
配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
健康食品に関する情報は、店頭、EC、広告、口コミ、家族や知人からの紹介など、さまざまな経路で届きます。利用者が表示内容、摂取目安、注意表示、販売主体、問い合わせ先を確認できることは、商品理解の出発点となります。
高齢者や家族が健康食品を確認する際には、医薬品との違い、服用中の薬がある場合の相談先、購入後に問い合わせられる窓口などを事前に把握しておくことが望まれます。事業者は、誤解を招きにくい表示と、相談に対応できる体制を整える必要があります。
協会は、健康食品をめぐる情報が一方向の広告にとどまらず、利用者が確認し、必要に応じて相談できる形で整備されることが市場全体の信頼につながると考えています。
本稿は健康食品に関する一般的な情報提供であり、特定の商品またはブランドをすすめるものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人日本認定健康食品協会 事務局
URL：https://www.jhfc.or.jp/
電話：03-6284-4930（平日 9:00～17:00）
Email：info@jhfc.or.jp
配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
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