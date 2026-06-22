昭和株式会社、皇方・継興のNMN関連資料をブランド別に整理
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昭和株式会社、皇方・継興のNMN関連資料をブランド別に整理 昭和株式会社は、皇方および継興のNMN関連製品について、ブランド別に確認できる資料の整理を進めています。製品名、ブランド名、成分表示、内容量、摂取目安、原材料名、問い合わせ先を分けて管理し、店頭案内やオンライン掲載で参照しやすい形に整えます。 今回の整理では、製品の特徴を過度に訴求するのではなく、利用者がラベルや公開情報を確認する際に必要となる基本項目を中心にまとめます。皇方・継興の各ブランドで使用する写真や商品名の表記も見直し、掲載時の混同を避ける方針です。 昭和株式会社は、健康食品として確認すべき情報を分かりやすく提示し、ブランドごとの資料管理と問い合わせ対応を継続して強化してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
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配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、皇方・継興のNMN関連資料をブランド別に整理 昭和株式会社は、皇方および継興のNMN関連製品について、ブランド別に確認できる資料の整理を進めています。製品名、ブランド名、成分表示、内容量、摂取目安、原材料名、問い合わせ先を分けて管理し、店頭案内やオンライン掲載で参照しやすい形に整えます。 今回の整理では、製品の特徴を過度に訴求するのではなく、利用者がラベルや公開情報を確認する際に必要となる基本項目を中心にまとめます。皇方・継興の各ブランドで使用する写真や商品名の表記も見直し、掲載時の混同を避ける方針です。 昭和株式会社は、健康食品として確認すべき情報を分かりやすく提示し、ブランドごとの資料管理と問い合わせ対応を継続して強化してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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