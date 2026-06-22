「腕ONEグランプリグランドチームバトル 第1期アプリ内予選」2026年6月22日(月)16:00よりエントリー開始！最大40人のグルチャで参加できる公式大会！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて 好評配信中の『城とドラゴン』（以下、城ドラ）の公式大会「腕ONEグランプリグランドチームバトル 第1期アプリ内予選」が2026年6月22日(月)よりエントリー開始することをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353199/images/bodyimage1】
『城ドラフェスティバル2026-2027』公式サイト
https://shirodorafes.asobism.co.jp/festival2026/
2027年2月に開催予定のリアルイベント「城ドラフェスティバル2026-2027」に向けた公式大会「腕ONEグランプリグランドチームバトル 第1期アプリ内予選」が2026年6月22日(月)16:00よりエントリー開始！ゲーム内「グルチャ」メンバー3～40人でエントリーできるイベントとなっています。みなさまのご参加を心よりお待ちしております！
【エントリー期間】2026年6月22日(月)16:00 ～ 6月27日(土)23:59
（【大会期間】2026年6月26日(金) ～ 6月28日(日)）
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「第1期アプリ内予選」エントリー開始！
◎ 「腕ONEグランプリグランドチームバトル」とは
最小3人から最大40人で参加できる腕ONEの公式大会。第1期から第4期、合計4回の予選（アプリ内予選／フェス出場チーム選抜トーナメント）を実施し、各期の優勝チームがグランドファイナルに出場できます。2027年2月27日(土)、城ドラフェス会場にて行われる決勝戦にて、勝ち上がった2チームによる直接対決を行い、優勝チームを決定します。
◎ エントリー
各予選に参加するためには、グルチャホスト、およびメンバーそれぞれが、定められた期間内にゲーム内にて＜エントリー＞を行う必要があります。
■グルチャエントリー
グルチャのホストが「このグルチャでアプリ内予選にエントリーするか」を選択することができます。
エントリーをすると、該当のグルチャで「グルチャ腕P」が獲得でき、ランキングへ反映されます。
アプリ内予選2日目の23:59までエントリーが可能です。一度エントリーが完了すると、その「期」には参加取り消しが行えません。
※複数のグルチャでホストを兼任している場合、いずれか一つのグルチャでのみエントリーが可能です
※ホストはグルチャエントリーの後、自身のメンバーエントリーも行ってください
■メンバーエントリー
ホストではない人が「エントリーしているグルチャ」にメンバーとして参加することを示すものです。アプリ内予選2日目の23:59までエントリーが可能です。一度エントリーをするとその「期」には参加取り消しが行えません。
※複数のグルチャでメンバーエントリーをすることはできません
◎ アプリ内予選
アプリ内予選は、定められた予選日程にて腕ONEモードでバトルを行い、グルチャメンバーが獲得した腕Pの合計ポイントとなるグルチャ腕Pを競います。上位8チームにランクインしたグルチャが、選抜トーナメントに出場できます。グルチャ腕Pを獲得できる期間は以下の通りです。
■ポイント獲得期間
1日目(金) 18時～24時 ソロ
2日目(土) 18時～24時 タッグ
3日目(日) 18時～24時 トリオ
既定の時間帯、およびバトルルール以外でバトルを行っても腕Pの獲得はできません。
※併催されるミッション達成のために必要となる腕Pは、グルチャに参加していなくても規定時間内であれば獲得可能です
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353199/images/bodyimage1】
『城ドラフェスティバル2026-2027』公式サイト
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2027年2月に開催予定のリアルイベント「城ドラフェスティバル2026-2027」に向けた公式大会「腕ONEグランプリグランドチームバトル 第1期アプリ内予選」が2026年6月22日(月)16:00よりエントリー開始！ゲーム内「グルチャ」メンバー3～40人でエントリーできるイベントとなっています。みなさまのご参加を心よりお待ちしております！
【エントリー期間】2026年6月22日(月)16:00 ～ 6月27日(土)23:59
（【大会期間】2026年6月26日(金) ～ 6月28日(日)）
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「第1期アプリ内予選」エントリー開始！
◎ 「腕ONEグランプリグランドチームバトル」とは
最小3人から最大40人で参加できる腕ONEの公式大会。第1期から第4期、合計4回の予選（アプリ内予選／フェス出場チーム選抜トーナメント）を実施し、各期の優勝チームがグランドファイナルに出場できます。2027年2月27日(土)、城ドラフェス会場にて行われる決勝戦にて、勝ち上がった2チームによる直接対決を行い、優勝チームを決定します。
◎ エントリー
各予選に参加するためには、グルチャホスト、およびメンバーそれぞれが、定められた期間内にゲーム内にて＜エントリー＞を行う必要があります。
■グルチャエントリー
グルチャのホストが「このグルチャでアプリ内予選にエントリーするか」を選択することができます。
エントリーをすると、該当のグルチャで「グルチャ腕P」が獲得でき、ランキングへ反映されます。
アプリ内予選2日目の23:59までエントリーが可能です。一度エントリーが完了すると、その「期」には参加取り消しが行えません。
※複数のグルチャでホストを兼任している場合、いずれか一つのグルチャでのみエントリーが可能です
※ホストはグルチャエントリーの後、自身のメンバーエントリーも行ってください
■メンバーエントリー
ホストではない人が「エントリーしているグルチャ」にメンバーとして参加することを示すものです。アプリ内予選2日目の23:59までエントリーが可能です。一度エントリーをするとその「期」には参加取り消しが行えません。
※複数のグルチャでメンバーエントリーをすることはできません
◎ アプリ内予選
アプリ内予選は、定められた予選日程にて腕ONEモードでバトルを行い、グルチャメンバーが獲得した腕Pの合計ポイントとなるグルチャ腕Pを競います。上位8チームにランクインしたグルチャが、選抜トーナメントに出場できます。グルチャ腕Pを獲得できる期間は以下の通りです。
■ポイント獲得期間
1日目(金) 18時～24時 ソロ
2日目(土) 18時～24時 タッグ
3日目(日) 18時～24時 トリオ
既定の時間帯、およびバトルルール以外でバトルを行っても腕Pの獲得はできません。
※併催されるミッション達成のために必要となる腕Pは、グルチャに参加していなくても規定時間内であれば獲得可能です