アセンテック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松浦 崇、以下 当社)は、株式会社ソリトンシステムズ(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鎌田 理、以下 ソリトン)主催の「Soliton Partner Conference 2026」において、Partner Excellence Awardを受賞したことをお知らせします。





本賞は、当社がソリトン製品を活用した地方自治体向けソリューションの販売活動および導入実績を高く評価いただいたことによるものです。





当社は、自社製品の「リモートPCアレイ」と、PCのデータレス化を実現する「Soliton SecureWorkspace」や、ソリトンの多要素認証ソリューション「SmartOn ID」を連携させることにより、LGWAN接続系やインターネット接続系の業務端末から、「地方自治体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に準拠した形で、マイナンバー利用事務系への安全なアクセスを実現する「分離環境アクセスソリューション」を展開しています。本ソリューションは、地方自治体における業務効率化とセキュリティ強化の両立に貢献しており、全国の地方自治体において導入実績を拡大しております。





今後も当社とソリトンは、本ソリューションを全国の地方自治体へ展開し、ガイドライン改定に対応した安全かつ効率的な業務環境の実現に貢献してまいります。また、金融機関や医療機関など、分離ネットワーク環境で業務を行うお客様に対しても両社で連携し、積極的な提案活動を継続してまいります。





「Soliton Partner Conference 2026」

「分離環境アクセスソリューション」連携イメージ





関連プレスリリース：アセンテックとソリトン、製品連携により自治体ガイドライン準拠の「分離環境アクセスソリューション」を提供開始

https://www.ascentech.co.jp/news/press/pr251030_01.html









■評価機のお問い合わせ

リモートPCアレイを検証する際、アセンテックSEが日本全国どこでも訪問し、検証機の設置と半日程度のオンサイトトレーニングを無償で実施します。

https://secure-link.jp/wf/?c=wf42488912&product=%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88PC%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%82%A4









■リモートPCアレイとは

25年以上の仮想デスクトップ販売、構築経験に基づいた自社企画製品です。

一般的に仮想デスクトップは、セキュリティ、テレワークに優れたソリューションですが、システムの構築、運用には、高度なスキルを要するエンジニアと長期にわたる構築期間が必要でした。これらの課題に対して、安全性を担保したままPC集約率、導入コスト低減、導入期間短縮、保守運用性の向上を追求したのがリモートPCアレイです。





リモートPCアレイ利用イメージ





【特長】

・ハイパーバイザー不要で設計構築期間を大幅短縮し、初期導入コストも大幅削減

・1ユーザ1カートリッジ利用のためパフォーマンス障害を低減

・シンプルな構成と管理機能で保守運用コストを削減

・同一のスペックのPCカートリッジを集約しており、RPAのシナリオ実行環境にも最適





リモートPCアレイ





【リモートPCアレイの詳細はこちら】

https://www.ascentech.co.jp/solution/rpa/rpa.html









■アセンテック株式会社について

「簡単、迅速、安全に！お客様のビジネスワークスタイル変革に貢献する。」の企業理念のもと、仮想デスクトップに関連する製品開発、販売及びコンサルティングサービスを主な事業とし、サイバーセキュリティ対策ソリューションやクラウドサービス関連事業を展開しております。また、 ESGへの取り組みを強化し、持続可能な社会に向けて貢献してまいります。

東証スタンダード市場上場【証券コード：3565】









*文中に記載している社名・商品名は各社の商標または登録商標です。