舌ブラシを製造するSHIKIEN株式会社(本社：新潟県新潟市、代表取締役：福嶋 優)では、話題の「オーラルフレイル」を中心に、口腔ケアに関して、専門家の方々と共に、様々な情報提供や啓発活動を行っています。

今回はお子さまを持つ保護者の方に、手軽に取り入れられる「舌ケア習慣」について、SHIKIEN公式HPにて情報を公開しました。

お子さま自身はもとより、しっかり口腔ケアを伴走する保護者の方にも、舌ケアによる「舌の状態を“可視化(見える化)”した新しいケア習慣」を提案します。





SHIKIEN公式HP： https://w-1-shikien.co.jp/





“可視化(見える化)”が舌ケア習慣の第一歩





対人関係の構築で重要なのは、第1印象と言われています。大人はもちろんそうですが、子供たちも同じ。身だしなみや、口臭で、「不快」と思われたら、その修復はなかなか難しいですし、子供たちの精神的影響も看過できません。歯磨きやうがいなどの口腔ケアは定着していますが、口臭の原因の主な原因の一つは「舌苔」という舌の汚れと言われています。しかし舌の状態は見過ごされがち。だからこそ、保護者の方も一緒になって舌ケアの習慣が必要ではないでしょうか？









■舌の汚れ、見えていますか？ “可視化(見える化)”が舌ケア習慣の第一歩

歯みがき習慣は定着していても、「舌のケア」まで意識している人は多くありません。しかし、口の中には歯だけでなく、舌にも汚れが付着しています。









■「舌苔」(ぜったい)とは

舌の表面に見られる白っぽい汚れは「舌苔(ぜったい)」と呼ばれ、細菌や食べかす、はがれ落ちた粘膜などが蓄積したものです。舌苔は口臭の主な原因の一つとされており、毎日の歯みがきだけでは十分に取り除くことができません。一方で、舌は自分では見えにくい部位であるため、汚れの存在に気づきにくく、ケアの必要性が実感されにくいことも課題となっています。









■舌の状態を「可視化(見える化)」しませんか？

見過ごされがちな舌の状態、そこで重要なのが、舌の状態を「見える化」することです。鏡を使って舌の色や汚れの付着状況を確認することで、普段意識しにくい口腔内の状態を把握することができます。

また、舌ブラシを使用する前後で舌の見た目の変化を確認できれば、ケアの効果を実感しやすくなり、継続的な実施にもつながります。

近年の研究では、舌ブラシを使った舌清掃によって口臭の原因となる成分が減少することが報告されています。こうした科学的知見を踏まえると、舌の状態を定期的に確認しながらケアを行うことは、口腔衛生の維持に役立つ習慣の一つといえるでしょう。





保護者の方がお子さんの舌の状態に関心を持ち、一緒に確認する機会を設けることは、家庭における口腔ケア意識の向上にもつながります。また、お子さん自身が「汚れが取れた」「舌がきれいになった」という変化を実感できれば、自発的なケア行動の促進も期待できます。





まずは鏡で舌を見てみることから。舌の状態を知ることが、健康な口腔環境づくりへの第一歩となります。









■ご家族でやってみませんか【1分でできる！ 舌苔セルフチェック】

【鏡を見ながら、あなたの舌の状態を確認してみましょう。】

□ 舌の表面が白っぽく見える

舌全体、または奥の部分に白い汚れが付着している場合、舌苔が蓄積している可能性があります。





□ 舌の色が見えにくい

健康な舌は淡いピンク色をしています。白い汚れによって本来の色が見えにくくなっている場合は、舌清掃を検討してみましょう。





□ 朝起きたときや会話中の口臭が気になる

口臭の原因の多くは口の中にあるとされ、その一因として舌苔が関係していることがあります。





1分でできる！舌苔セルフチェック





【判定の目安】

0個 ：現在の舌の状態は比較的良好です。

引き続き歯磨きと共に舌ブラシを使った口腔ケアを続けましょう。

1～2個：舌苔が付着している可能性があります。鏡で定期的に舌の状態を確認し、

毎日1回以上は舌ブラシを使って舌清掃を行いましょう。

3個 ：舌苔が蓄積している可能性があります。毎日できれば朝晩の2回

舌ブラシを使った舌清掃を行い、状態の変化を観察してみましょう。





※重要：舌の状態には個人差があります。舌ブラシを使って清掃しても舌苔が薄くならないなど気になる症状がある場合は、ご自身で判断せず、歯科医師等の専門家にご相談ください。













(製品紹介)

お子さまの舌磨きにはSHIKIENの子ども用舌ブラシを！





子ども用 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids





＜舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids＞

全2色 希望小売価格 各638円(税込)

・ハンドル部に柔らかな樹脂素材を使用しており、お子さまでも安心安全に使用できます。

・W-1シリーズ中でも舌に優しく舌触りが気持ち良い舌ブラシです。

・フック形状の極細ナイロン繊維が舌乳頭の間にあらゆる角度で入り込み舌苔を絡め取ります。





大人用 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM





＜大人用 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM＞

全4色 希望小売価格 各638円(税込)

・大人用の舌ブラシです。

・特殊加工された極細ナイロン繊維が片面に約8,000本！

・フック形状の極細ナイロン繊維が舌乳頭の間にあらゆる角度で入り込み舌苔を絡め取ります。









※SHIKIENの全商品に関しましては、以下「SHIKIENオンラインショップ」にてご確認ください。

URL： https://store.w-1-shikien.co.jp/









【会社概要】

SHIKIEN株式会社

〒956-0057 新潟県新潟市秋葉区新津四ツ興野1735

代表取締役：福嶋 優

業務内容 ： 舌ブラシの製造販売

TEL ： 0250-23-0141

HP ： https://w-1-shikien.co.jp/company/