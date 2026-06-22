株式会社KEF JAPAN

＜KEF（ケーイーエフ）＞は、2026年6月22日(月)～2026年7月31日(金)の期間、KEF サウンドバー XIO CAMPAIGN 2026 を開催します。

XIOの臨場感あふれるHiFiサウンドに、お部屋の広さや好みに合わせて選べるサブウーファーを組み合わせれば、深く正確な低音が映画もスポーツも音楽も足元から包み込み、劇場さながらの超ダイナミックなリスニング体験がご自宅で完成します。

キャンペーン期間中にサウンドバー単体及びサウンドバーとサブウーファーをご購入後、2026年8月31日(月)までにmyKEF登録をしていただいた全員を対象に、最大50,000円分をVisa eギフトにてキャッシュバックします。

KEFサウンドで夏のスポーツやエンターテイメントを贅沢にお楽しみください。

KEF サウンドバー XIO CAMPAIGN 2026詳細

■キャンペーン特設サイト(https://jp.kef.com/pages/speakers-cashback-promotion)

■応募：myKEFご登録後、製品登録をされた方(https://jp.kef.com/pages/mykef-product-registration)が対象

■対象商品：

サウンドバー: XIO(https://jp.kef.com/products/xio-soundbar)

サブウーファー: Kube 8 MIE(https://jp.kef.com/products/kube-8-mie-subwoofer)/Kube 10 MIE(https://jp.kef.com/products/kube-10-mie-subwoofer)/ Kube 12 MIE(https://jp.kef.com/products/kube-12-mie-subwoofer)/ KC62(https://jp.kef.com/products/kc62-subwoofer)/KC92(https://jp.kef.com/products/kc92-subwoofer)

※サブウーファー単体での購入は、キャンペーン対象外

■購入期間： 2026年6月22日(月)～2026年7月31日(金)

■応募期間： 2026年6月22日(月)～2026年8月31日(月)

■対象店舗：

直営店：KEF Music Gallery Tokyo(https://jp.kef.com/pages/kef-music-gallery)

公式オンラインストア(https://jp.kef.com/)

KEF正規販売店(https://jp.kef.com/pages/authorised-distributors)：

■キャッシュバック内容(Visa eギフトにて)：

※サウドバーとサブウーファーの購入の際、キャンペーン期間中の購入であれば、同時購入でなくてもキャッシュバック対象となります。

※上記の組合せを複数購入した場合も、対象となります。

※XIOとサブウーファーを接続するには、別売りの専用ケーブルが必要となります。

XIOに関して

希望小売価格 330,000円（税込・1ピース）

XIO - 単なるサウンドバーではありません

XIOの詳細はURL(https://jp.kef.com/products/xio-soundbar)をご確認ください

KC62に関して

希望小売価格 242,000円（税込・1ピース）

ディープで正確な低音を提供する、信じられないほどコンパクトなサブウーファー。

KC62の詳細はURL(https://jp.kef.com/products/kc62-subwoofer)をご確認ください

KC92に関して

希望小売価格 352,000円（税込・1セット）

深く力強い低音を、大音量でも濁らせない。KEFサブウーファーの上位モデルです。

KC92の詳細はURL(https://jp.kef.com/products/kc92-subwoofer)をご確認ください



Kube 8 MIE に関して

希望小売価格 88,000円（税込・1セット）

コンパクトで置き場所を選ばず、お部屋に手軽に本格的な低音をプラスできる入門モデル。前面に向けた8インチドライバーが、映画や音楽に確かな深みと臨場感を加えます。

Kube 8 MIEの詳細はURL(https://jp.kef.com/products/kube-8-mie-subwoofer)をご確認ください

Kube 10 MIE に関して

希望小売価格 121,000円（税込・1ピース）

扱いやすいサイズ感はそのままに、よりゆとりある深い低音を実現する10インチモデル。設置のしやすさとパワーのバランスに優れ、リビングから本格的なシアターまで幅広く活躍します。

Kube 10 MIEの詳細はURL(https://jp.kef.com/products/kube-10-mie-subwoofer)をご確認ください

Kube 12 MIE に関して

希望小売価格 159,000円（税込・1ピース）

シリーズ最大の12インチドライバーが生み出す、深く沈み込むパワフルな低音。広めのお部屋もしっかり満たし、映画やスポーツ観戦に圧倒的な迫力と臨場感をもたらします。

Kube 12 MIEの詳細はURL(https://jp.kef.com/products/kube-12-mie-subwoofer)をご確認ください

KEF JAPAN直営のショールーム

XIOとサブウーファーが生み出す豊かな音を、体で感じてみませんか。

試聴予約はこちら(https://jp.kef.com/pages/kef-music-gallery)

KEF Music Gallery Tokyo

〒107-0062 東京都港区南青山 ５丁目５番６号

東京メトロ表参道駅A5出口徒歩3分

KEFへのお問合せ(https://jp.kef.com/pages/contact-us)

KEF について

1961年以来、KEFはオーディオ界の最前線で確固たる地位を築いてまいりました。初期の合成素材の採用から、現在では業界標準となっている先駆的なリファレンス・シリーズまで、技術革新、デザイン、そしてクラフトマンシップの基盤により、スピーカー設計の基準となる製品を生み出してまいりました。

BBCのエンジニアであるレイモンド・クックによって設立されたKEFは、設立当初の拠点であるKent Engineering and Foundryにちなんで名付けられ、現在も英国ケント州メイドストーンで代表的な製品の製造・開発を行っています。

オーディオファンに優れたリスニング体験を提供することを使命とし、革新的なスピーカー及びサブウーファーのコレクションは、ワイヤレス・スピーカー、ポータブル・スピーカー、ヘッドフォンを含むコレクションへと進化し、KEFはご自宅そして移動中のより多くの人々にハイフィデリティ・サウンドを提供しています。

本リリース及びマーケティングに関するお問い合わせ

KEF Japan PR

pr.jp@kef.com