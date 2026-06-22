6月22日はDHAの日！ Umiosとの初コラボキャンペーンをXで実施

雪印ビーンスターク株式会社

雪印メグミルクグループの雪印ビーンスターク株式会社(本社：東京都港区 代表取締役社長：松永 政也)は、6月22日「DHAの日」を記念し、Umios株式会社との初のコラボレーション企画として、Xキャンペーン「ウミからDHAを赤ちゃんに届けよう！」を実施いたします。

当社の「赤ちゃんに届くDHA」は、3月にマルハニチロから社名変更したUmiosのDHAを使用しています。

当キャンペーンは、このご縁から生まれたコラボレーション企画です。この企画を通じてDHAのもつ魅力と恵みを多くの方に知っていただければと考えております。

キャンペーンでは、「赤ちゃんに届くDHA」と、Umiosのフィッシュソーセージ「MSC D-HADA(ディーハダ)おはだのごちそう 皮膚の健康維持を助けるn-3系脂肪酸入りソーセージ 30g3本入」をセットで、抽選60名様にプレゼントいたします。



URL：https://x.com/beanstalk_baby/status/2068831505712128312?s=12

Xキャンペーン「ウミからDHAを赤ちゃんに届けよう！」◼️「ウミからDHAを赤ちゃんに届けよう」プレゼントキャンペーンの概要

初コラボを記念した、雪印ビーンスタークとUmiosのXキャンペーンです。

ご参加いただいた方の中から、抽選で60名様に「赤ちゃんに届くDHA」と「MSC D-HADA(ディーハダ)おはだのごちそう 皮膚の健康維持を助けるn-3系脂肪酸入りソーセージ 30g3本入」をセットでプレゼントいたします。

毎日お魚を摂るのが難しい方にも、サプリメントやソーセージで手軽に取り入れていただけます。

この機会に、ぜひご応募ください。

【応募方法】

１.@beanstalk_baby をフォロー

２.キャンペーン対象投稿をリポスト

※試したい理由をコメントいただいた方は、当選確率が上がります。



【賞品】

・ビーンスタークマム 赤ちゃんに届くDHA

90粒入り（約30日分）

・MSC D-HADA(ディーハダ)おはだのごちそう 皮膚の健康維持を助けるn-3系脂肪酸入りソーセージ

30g3本入

【応募締切】

7月5日（日） 23：59まで

◼️雪印ビーンスターク株式会社「ビーンスタークマム 赤ちゃんに届くDHA」

・2011年の発売以来、好評をいただいているロングセラー商品「赤ちゃんに届くDHA」。母乳を授乳されているすべての女性にお召し上がりいただきたい商品です。



1日の目安量3粒に含まれる栄養素

・DHA 350mg

・ビタミンD 10μｇ

・カツオとマグロの精製魚油を使用

・水銀検査実施済

・飲みやすいサイズ・形にこだわったソフトカプセル。1日3粒をお水などでお召し上がりください。



内容量：90粒(41g)(約30日分)

希望小売価格：2,043円（税抜）

「ビーンスタークマム 赤ちゃんに届くDHA」■Umios株式会社「MSC D-HADA(ディーハダ)おはだのごちそう 皮膚の健康維持を助けるn-3系脂肪酸入りソーセージ 30g 3本入」

・皮膚の健康維持を助ける栄養素である「n-3系脂肪酸（DHA・EPA）」を1本30gあたり600mg配合した栄養機能食品のフィッシュソーセージです。

・食べきりサイズの1本30gで、やさしい味わいが特長です。

・1日当たり1本を目安にお召し上がりください。

・MSC認証（※）のスケトウダラのすりみを使用しています。

※MSC認証とは、環境にやさしい持続可能な漁業で獲られた

水産物に認められる証です。

内容量：90g（30g ×3本）

希望小売価格：オープン価格

「MSC D-HADA(ディーハダ)おはだのごちそう 皮膚の健康維持を助けるn-3系脂肪酸入りソーセージ 30g 3本入」■DHAの日

DHAの日はUmiosが制定した記念日です（※）。

DHAの構造が6つのシス型の二重結合を含む、22個の炭素鎖をもつ脂肪酸であることに由来します。

DHAは、私たちの体に必要な脂肪酸（栄養素）のひとつであり、脳や目の網膜、心臓（心筋）、胎盤や精子、母乳に多く含まれています。しかしながら体内ではほとんど作ることができないため、食事からの積極的な摂取が大切です。 いっぽうで日本人の食生活においてDHAやEPAの摂取量は不足しがちと言われています。健康維持のために、意識して魚介類を取り入れたい栄養素です。

Umiosはこの大切な栄養素であるDHAの認知を広げるため、2012年に6月22日を「DHAの日」と制定しました。

※一般社団法人 日本記念日協会 認定

【雪印ビーンスターク株式会社について】

企業理念「私たち雪印ビーンスタークは、赤ちゃんとお母さんをはじめ家族の健康といきいきしたくらしをサポートします。」のもと、育児用粉乳・離乳食などの育児関連商品及び機能性食品などの研究開発、製造・販売しています。

70年以上続く母乳調査・研究の成果を生かした、より母乳に近い育児用ミルクなど、高品質な育児用品をお届けしています。このほか育児用ミルクの知見を生かした大人用のミルクや、心身の健康を保ち、QOL（生命の質、生活の質）を高めるために大切な口腔ケア商品など、ご家族皆様のすこやかな毎日にお役立ていただける商品を展開しています。

URL：https://www.beanstalksnow.co.jp/

【メンバーズサイトや公式SNSなどでも情報を発信中】

・メンバーズサイト「まめコミ」

楽しい育児サポート情報と、専門の栄養士による育児相談窓口で、赤ちゃんとの素敵な暮らしを応援します。メールマガジンでは子育てに役立つ情報を定期的に発信しています。

URL：https://www.mamecomi.jp/

・公式Instagram

皆様のかわいいお子さまの投稿やキャンペーン情報を発信中！

URL：https://www.instagram.com/beanstalk_official/

【Umios株式会社について】

Umiosは、2026年3月1日にマルハニチロから社名を変更しました。

Umiosグループは、「For the ocean, for life」をパーパスに掲げ、海の恵みを起点に、本物・安心・健康な「食」の提供を通じて、人々の豊かなくらしとしあわせに貢献することを目指す企業グループです。

URL：https://www.umios.com



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雪印ビーンスターク株式会社

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