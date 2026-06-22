親の「それ前にも教えたよ…」を、LINEのAIが代わりに答える新サービス『スマホ係』提供開始

合同会社デザインL

「お母さんからLINE、今度はなんだろう」

本当は、嬉しい連絡のはず。今日あったこと、孫の話、近所の出来事──そんなやりとりが、家族の楽しみのはずです。

でも、開いてみると「スマホがおかしい」「これ、押していい？」。仕事中、子育て中、出先のレジ並び中──そのたびに画面を見ていない自分は、何が起きているか分からない。電話で説明すると、お互い焦って喧嘩のもとになる──。

困っているのは親で、教えてあげたい気持ちもある。それでも「スマホの話題ばかり」になっていくのが、寂しい。

合同会社デザインL（代表：鈴木 正代）は2026年6月22日、こうした「親のスマホ質問」に LINE を通してAIが家族の代わりに答える新サービス『スマホ係』の提供を開始しました。企画開発を担当した鈴木 保乃香 自身が、離れた家族とのやり取りで同じ悩みを繰り返してきた経験から構想したサービスです。月額980円。今ならLINEで友だち追加するだけで初月無料です。

▶ サービスサイト: https://sumahokakari.com

▶ LINEで「スマホ係」を追加: https://page.line.me/sumahokakari

■ 「親のスマホ問題」は、子世代の見えない負担

総務省「令和5年通信利用動向調査」によると、60代のスマートフォン保有率は87.7%、70代でも65.5%に達しています。シニアのスマホ普及がほぼ完了する一方で、サポートはいまだに「家族頼み」が大多数。電話やLINEで質問を受けた経験のある子世代は珍しくありません。

ところが、そのサポートは見た目以上に重い負担になっています。

・親は画面を見ながら、起きていることを言葉にできない

・子は画面を見られないまま、何を答えればいいのか分からない

・電話越しの言葉だけが行き来し、お互いに理解できず険悪になる

・何度も同じ質問が繰り返される

・詐欺の警告画面に親が反応しないか、いつも心配している

「助けてあげたい」のに「もう無理」になってしまう──。

この見えない疲労を、私たちは「親孝行の罪悪感」と呼んでいます。

■ 「助けてあげたい」と「もう無理」の間に立つサービス

平日の午後、LINEにメッセージが届く。「これ、どうしたらいい？」

聞いてあげたい。けれど忙しい。教えてあげたい。けれど、何度も同じことを聞かれる。親は何が起きているか言葉にできない。子はどこから説明すればいいかわからない。気がつくと、ちょっと強い口調になってしまっている。

スマホの操作は、隣にいれば一緒に画面を見て5分で解決できることが、離れていると30分の電話でも片付かない。「スマホ係」は、その「離れている時間」を埋めるサービスです。帰省時など一緒にいられる時間は対面で、それ以外の毎日はスマホ係が、家族のスマホサポートを引き受けます。

▼ スクショ1枚で、伝わる

親がやることはたった一つ。困った画面のスクリーンショットを「スマホ係」のLINEに送る。

それだけで、AIが画面を読み取り、何が起きているのかを判断し、やさしい言葉で操作手順を返します。「右上の三本線を押してください」「青いボタンを長押ししてください」。専門用語は使いません。

電話説明では「いま何が画面に出てる？」から始まりますが、スマホ係は最初から「見えている」状態で答えられます。これだけで、説明にかかる時間が一気に短くなります。

▼ あやしい警告は、AIが先に気づく

「ウイルスに感染しました」「いますぐ更新してください」──親世代がいちばん不安になる、あの警告画面。

スマホ係は画面を見た瞬間に「これは詐欺の可能性があります。何も押さないでください」と止めます。番号への発信を促す画面、不審なアプリのインストールを促す画面、いずれも先に検知して警告します。

「親が詐欺に遭わないか心配」という子世代の不安そのものに、AIが先回りで答える設計です。

▼ 解決しないときは、要約だけが家族へ

AIだけでは判断できない難しい質問は、状況を整理した「要約」だけが家族のLINEに転送されます。

「お母さんのスマホで、LINEのアイコンが消えた状態。再起動後も復旧せず。ストアでの再ダウンロードが必要かもしれません」──このような、子世代が状況を瞬時に理解できる形で届きます。

電話で延々と症状を聞き出す必要がありません。プライバシーは守ったまま、本当に必要なときだけ家族につながる、ちょうどよい距離感を目指しました。

▼ 親も子も、責めなくていい

「それ前にも教えたよ」「何度も聞かないで」──そんな言葉を口にしてしまった夜、自分を責めた経験は、きっと多くの子世代にあります。

スマホ係は、それを「もう言わなくていい」サービスです。親には「恥ずかしくない相談先」を、子には「罪悪感のない待ち時間」を、家族には「スマホ以外の会話」を返します。

■ こんな方におすすめ

☑ 実家の親から「スマホがおかしい」とLINEや電話で頻繁に相談される

☑ 仕事中・移動中・育児中に親からの質問LINEが届くと、心がざわつく

☑ 親に強く言ってしまって、後で自己嫌悪することがある

☑ 詐欺サイト・偽警告に親が引っかかるのが不安

☑ 親はスマホは持っているが、説明書を読むのが苦手

☑ 兄弟姉妹で「誰がスマホ担当か」が決まっていない

☑ 親に「自分の力で困りごとを解決できた」という体験をしてほしい

■ 使い方は、3ステップだけ

【子世代（申込者）の3ステップ】

1. LINEで「スマホ係」を友だち追加（QRまたはリンク）

2. 初月無料で利用開始(クレジットカード登録のみ・解約はいつでも可)

3. 「家族コード」を親に送る(LINEメッセージのコピペでOK)

【親（利用者）の3ステップ】

1. 届いたメッセージから「スマホ係」を友だち追加

2. 家族コードを送って利用開始

3. 困ったら画面のスクショを送るだけ

■ 価格

・月額プラン：980円（税込）／いつでも解約可能

・年額プラン：9,800円（税込）／3ヶ月分無料（実質月735円）

・ローンチ記念キャンペーン：2026年6月～、初月無料で利用開始可能

（市場参考：通信キャリア店頭のシニア向けスマホサポート定額プランは月額990円前後）

■ よくある質問

Q. AIが本当に詐欺を見抜けるのですか？

A. はい。代表的な偽警告・偽更新画面・ワンクリック詐欺の手口を学習しており、画面を見た瞬間に「これは触らないでください」と止めます。ただし最新の手口に100%対応はできないため、最終判断は家族へ要約転送します。

Q. 親のスマホの中身を、家族や運営が覗き見ることはありますか？

A. ありません。AIが画面を読み取った後、個人情報（電話番号・氏名・メールアドレスなど）はマスキング処理され、家族には症状の要約のみが届きます。

Q. 親はLINEしか使えませんが、大丈夫ですか？

A. はい。専用アプリのインストールは不要です。LINEさえ入っていれば使えます。

Q. iPhoneとAndroid、どちらでも使えますか？

A. はい。両OSに対応しています。機種を問わず、画面のスクショさえ送れれば回答できます。

Q. 解約は簡単ですか？

A. はい。LINEのメニューから24時間いつでも解約できます。電話・引き留めは一切ありません。

■ 開発者コメント（鈴木 保乃香 / 合同会社デザインL 開発担当）

「自分の親も、スマホで困ったときに連絡をくれます。助けてあげたい気持ちは、もちろんあります。でも、向き合うと親は症状をうまく言葉にできない、こちらはどう説明すればいいかわからない。たびたび喧嘩の種になっていました。

『それ前にも教えたよ』──この一言を言ってしまった後の気まずさを、私自身が何度も経験しました。

スマホ係は、その瞬間を、誰のせいにもしないで済むようにつくったサービスです。親には『恥ずかしくない相談先』を、子には『罪悪感のない待ち時間』を返したい。家族の会話を、スマホの話題から少しでも解放したい。それがこのサービスの全てです」

■ 代表コメント（鈴木 正代 / 合同会社デザインL 代表）

「家族の困りごとに、テクノロジーがそっと寄り添うサービスをつくり続けていきます。スマホ係は、その第一歩です。これからも『家族の見えない負担』を見つけては、ひとつずつ軽くしていきたいと思います」

■ サービス概要

サービス名：スマホ係

提供開始：2026年6月22日

サービスサイト：https://sumahokakari.com

LINE友だち追加：https://page.line.me/sumahokakari (https://page.line.me/sumahokakari)

月額プラン：980円（税込）／いつでも解約可

年額プラン：9,800円（税込）／3ヶ月分無料

キャンペーン：初月無料（2026年6月～）

対応端末：iPhone / Android

必要なアプリ：LINEのみ（専用アプリのインストール不要）

■ 会社概要

会社名：合同会社デザインL

代表：鈴木 正代

開発担当：鈴木 保乃香

事業内容：システム開発 / 完全プライベートツアー

関連サービス：のちのこと - 死亡後に必要な手続きがわかる無料ナビ( https://nochinokoto.jp/ )ほか

■ 報道関係者お問い合わせ先

合同会社デザインL 広報担当

Email: support@sumahokakari.com

取材・インタビュー・寄稿のご依頼を歓迎します。「親孝行の罪悪感」「シニアテック」「家族コミュニケーション」「生成AIの社会実装」等のテーマで取材対応可能です。