夏のいちごを、ひんやり贈る。ICHIBIKOから夏限定のドリンク・シャーベット・ギフトセットが登場

株式会社いいね

いちごスイーツ専門店『ICHIBIKO（いちびこ）』（株式会社いいね 本社：東京都渋谷区、代表：竹本顕路）は、夏限定商品として「飲む贅沢いちご」「いちごのシャーベットアイス」「完熟ミガキイチゴのいちごミルクのもと」を発売いたします。

夏はいちごの旬から離れる季節ですが、ICHIBIKOでは一年を通していちごの魅力を楽しんでいただきたいという想いから、暑い季節ならではの商品を企画しました。

果実感たっぷりのスムージー、凍らせて楽しむシャーベットアイス、ブランドいちご「ミガキイチゴ」を使用したプレミアムないちごミルクのもとなど、ご自宅用はもちろん、夏の贈り物にもおすすめの商品をご用意しています。

この夏も、いちごの新しい楽しみ方をお届けします。



【サマーコレクション商品ラインナップ】

■ ICHIBIKO 飲む贅沢いちご

ICHIBIKOからいちごを贅沢に使用したスムージーが登場。ひと口ごとに果実の魅力をしっかりと感じられる濃厚な味わいに仕上げました。フレーバーは、気分に合わせて選べる3種類をご用意。日常のご褒美や特別なひとときにぴったりの一杯です。

3種類のフレーバーから、お好みの味わいをお選びいただけます。

・イチゴ

・イチゴ×マンゴー

・イチゴ×ピーチ

価格：各650円（税込）

販売：ECにて販売中(https://ichibiko-ec.jp/collections/26summergift)

※店舗での販売状況は店舗ごとに異なります。

■ ICHIBIKO 飲む贅沢いちご 3種BOX

「ICHIBIKO 飲む贅沢いちご」を、3種まとめて楽しめる特別なBOXセット。果実本来の濃厚な味わいを閉じ込めたスムージーを、飲み比べでお楽しみいただけます。3本セットだからこそ楽しめる飲み比べ体験は、ギフトにも最適。季節の贈り物や特別な日のプレゼントにもおすすめです。

価格：1,992円（税込）

販売：ECにて販売中(https://ichibiko-ec.jp/collections/26summergift)

※店舗では7月上旬より販売開始

■ ICHIBIKO いちごのシャーベットアイス

凍らせてシャリっと美味しくお召し上がりいただけるほか、解凍の進み具合によって異なる味わいを楽しめる新感覚スイーツです。

・冷凍状態：シャーベットアイスとして

・半解凍：シャリっと×とろっと感を同時に

・完全解凍：フルーツゼリーとして

フレーバーは「いちご」「いちごミルク」「いちご＆フルーツミックス」の3種類をご用意しております。

価格：各650円（税込）

販売：ECにて販売中(https://ichibiko-ec.jp/collections/26summergift)

※店舗での販売状況は店舗ごとに異なります。

■ ICHIBIKO いちごのシャーベットアイス 3種BOX

「ICHIBIKO イチゴのシャーベットアイス」を3種まとめて楽しめる特別なBOXセット。気分によって選べる楽しさはギフトにもおすすめです。フレーバーごとに異なる華やかなパッケージでお届けします。

価格：1,992円（税込）

販売：ECにて販売中(https://ichibiko-ec.jp/collections/26summergift)

※店舗では7月上旬より販売開始

■ 完熟ミガキイチゴのいちごミルクのもと

グループ農園「GRA(https://gra-inc.jp/)」で大切に育てられたブランドいちご「ミガキイチゴ」を贅沢に使用した、プレミアムないちごミルクのもとが登場。よりいちご本来の自然な酸味や甘さを楽しめるようになりました。

ご自宅用はもちろん、大切な人へのギフトとしてもおすすめです。牛乳で4～5倍を目安に割るだけで、ご自宅で手軽に本格いちごミルクが完成します。1本でコップ（150ml）約7杯分お楽しみいただけます。

価格：1,651円（税込）

販売：ECにて販売中(https://ichibiko-ec.jp/collections/26summergift)

※店舗では7月上旬より販売開始



ICHIBIKOについて

いちごスイーツ専門店 ICHIBIKOは「いちごの、いちご好きによる、いちご好きのためのお店」として2017年に東京・世田谷区太子堂にカフェ1号店をオープンしました。そのルーツは宮城県山元町のいちご農園ミガキイチゴファーム。はじまりはいちごを栽培することにありました。宮城県山元町は2011年の東日本大震災で甚大な被害を受けたエリアです。その地域の復興として、2012年からいちご栽培を開始しました。IT技術の導入により、シーズンを通して安定しておいしいいちごを栽培することに成功しました。さらに完熟で収穫して選別し、全国のお客様にお届けする仕組みを作って「食べる宝石 ミガキイチゴ」としてブランド化しました。2025年からは、果物「いちご」の魅力をいかした「生活を彩る果子」を通じて、みなさまの心と時間に寄り添うひとときをお届けします。



＜東京都＞

ICHIBIKO 蔵前店

住所：〒111-0054 東京都台東区鳥越1-30-10 1F

営業時間：11:00-18:00

定休日：月曜日・火曜日(祝日の場合は営業)

ICHIBIKO三軒茶屋店

住所：東京都世田谷区太子堂4-18-1 エコービル1F

電話番号：03-5787-5277

営業時間：10:00-20:00

定休日：なし

ICHIBIKONEWoMan新宿店（テイクアウト専門店）

住所：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-55 ニュウマン2階 エキナカ

電話番号：03-6457-7856

営業時間：月～土9:00-21:00/日祝9:00-20:30

定休日：なし

ICHIBIKOルミネ北千住店（テイクアウト専門店）

住所：東京都足立区千住旭町42-2 ルミネ北千住1F

電話番号：03-6806-1019

営業時間：10:00-20:30

定休日：なし

ICHIBIKO南町田グランベリーパーク店

住所：東京都町田市鶴間3-4-1 グランベリーパーク セントラルコート1F ギャザリングマーケット内

電話番号：042-850-5563

営業時間：月-木10:00-20:00/金土日祝 10:00-21:00

定休日：なし

＜千葉県＞

ICHIBIKOイクスピアリ店

住所：千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ1F ザ・コートヤード

電話番号：047-711-1505

営業時間：11:00-21:00

定休日：なし

＜北海道＞

ICHIBIKO北海道ボールパークFビレッジ店（テイクアウト専門店）

住所：〒061-1116 北海道北広島市Fビレッジ1番地 THE LODGE ２F

電話番号：011-555-3151

営業時間：10:00-19:00

定休日：なし

ブランドサイト： https://ichibiko.jp/

オンラインショップ： https://ichibiko-ec.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/ichibiko_official_/

X： https://twitter.com/ichibiko_jp

Facebook： https://www.facebook.com/ICHIBIKO/