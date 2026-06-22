Rainscales Japan、AI映像解析ソリューション「Rainscales Intelligent Detection Platform」を第13回 労働安全衛生展に出展
Rainscales Japan株式会社
https://hs-osh.jma.or.jp/content/roudouanzen/
- 危険エリア（Red Zone）への侵入検知
- ヘルメット着用有無の判定
- 警告灯の状態監視
- 複数条件を組み合わせたリアルタイム検知
※1台のカメラで複数の安全ルールを同時に監視する様子を、実際にご体験いただけます。
- 工場・物流倉庫・工事現場・各種施設等の安全管理を強化したい
- ヒヤリハットや事故を未然に防ぎたい
- AIカメラの活用を検討している
- 既存設備を活用してDXを推進したい
- 会期：2026年7月15日（水）～17日（金）3日間 10:00～17:00
- 会場：東京ビッグサイト 東7ホール
- 弊社ブース：No. 7-ZC09
- 主催：一般社団法人日本能率協会
- 入場料：無料
ブース来場予約受付中 ▼
▼詳細はこちら
- 担当部署：Rainscales Japan株式会社 営業部
- 電話番号：03-6433-7430
- メールアドレス：info-jp@rainscales.com
- 受付時間：平日 10:00～17:00
Rainscales Japan株式会社（本社：東京都渋谷区）は、2026年7月15日（水）～17日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第13回 東京 労働安全衛生展」に出展いたします。
https://hs-osh.jma.or.jp/content/roudouanzen/
当社ブースでは、AI映像解析ソリューション「Rainscales Intelligent Detection Platform」をご紹介いたします。
近年、製造業・物流業・建設業を中心に、安全管理の高度化や人手不足への対応が大きな課題となっています。
Rainscalesは、既存カメラ映像を活用し、現場で発生する重要な事象をAIが検知。単なる監視にとどまらず、迅速な対応や業務改善につなげる仕組みを提供しています。
■ ブースで体験できること
展示ブースでは、実際の現場を想定したデモを実施いたします。
- 危険エリア（Red Zone）への侵入検知
- ヘルメット着用有無の判定
- 警告灯の状態監視
- 複数条件を組み合わせたリアルタイム検知
※1台のカメラで複数の安全ルールを同時に監視する様子を、実際にご体験いただけます。
このような方におすすめ
- 工場・物流倉庫・工事現場・各種施設等の安全管理を強化したい
- ヒヤリハットや事故を未然に防ぎたい
- AIカメラの活用を検討している
- 既存設備を活用してDXを推進したい
■ 展示会概要
展示会名：第13回 東京 労働安全衛生展
- 会期：2026年7月15日（水）～17日（金）3日間 10:00～17:00
- 会場：東京ビッグサイト 東7ホール
- 弊社ブース：No. 7-ZC09
- 主催：一般社団法人日本能率協会
- 入場料：無料
ブース来場予約受付中 ▼
https://www.jma-exhibition.com/joint/jp_stt/registration.php
現場の安全管理を、AIでどこまで変えられるのか。
ぜひRainscalesブースにて、実際のデモをご体験ください。
■ Rainscalesについて
Rainscalesは米国ヒューストン本社、日本・ベトナムに拠点を持つグローバルテクノロジー企業です。
AI、データ活用、業務プロセス改善の専門チームが連携し、企画から運用まで一貫したサービスを提供しています。
▼詳細はこちら
https://www.rainscales.com/ja/
■ お問い合わせ先
- 担当部署：Rainscales Japan株式会社 営業部
- 電話番号：03-6433-7430
- メールアドレス：info-jp@rainscales.com
- 受付時間：平日 10:00～17:00