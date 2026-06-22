最大70％OFF「イクスピアリ・ザ・セール」開催

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株式会社イクスピアリ

2026年6月22日


株式会社イクスピアリ




　東京ディズニーリゾート(R)内の商業施設「イクスピアリ(R)」では、6月26日（金）から7月12日（日）まで、毎年恒例の夏のセール「イクスピアリ・ザ・セール」を開催いたします。ファッション、雑貨、ビューティーグッズ、ライフスタイルグッズなど幅広いジャンルから35店舗以上が参加。この夏注目のトレンドファッションアイテムや、デイリーユースに活躍する定番アイテムなど、バラエティ豊かな品揃えを最大70%OFFのスペシャルプライスでご用意いたします。



【SALE開催期間】2026年6月26日（金）～7月12日（日）　計17日間


　　　　　　　　 ※一部店舗ではセール期間が異なります。



【参加店舗】


・earth music&ecology


・URBAN RESEARCH DOORS


・ココ ディール


・BEAMS


・RIVE DROITE


・LILLIAN CARAT


・ANEMONE


・Zoff


・Pandora


・Laline　　　　　　ほか



▼その他の参加店舗・最大割引率はこちらから


https://www.ikspiari.com/ent/special/sale2026summer/