最大70％OFF「イクスピアリ・ザ・セール」開催
株式会社イクスピアリ
2026年6月22日
株式会社イクスピアリ
東京ディズニーリゾート(R)内の商業施設「イクスピアリ(R)」では、6月26日（金）から7月12日（日）まで、毎年恒例の夏のセール「イクスピアリ・ザ・セール」を開催いたします。ファッション、雑貨、ビューティーグッズ、ライフスタイルグッズなど幅広いジャンルから35店舗以上が参加。この夏注目のトレンドファッションアイテムや、デイリーユースに活躍する定番アイテムなど、バラエティ豊かな品揃えを最大70%OFFのスペシャルプライスでご用意いたします。
【SALE開催期間】2026年6月26日（金）～7月12日（日） 計17日間
※一部店舗ではセール期間が異なります。
【参加店舗】
・earth music&ecology
・URBAN RESEARCH DOORS
・ココ ディール
・BEAMS
・RIVE DROITE
・LILLIAN CARAT
・ANEMONE
・Zoff
・Pandora
・Laline ほか
▼その他の参加店舗・最大割引率はこちらから
https://www.ikspiari.com/ent/special/sale2026summer/