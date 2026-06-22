全国9エリアで「ほっともっと」「やよい軒」のエリア経営体制を強化 中四国支社設立のお知らせ

株式会社プレナス

株式会社プレナス（本社：中央区銀座、社長執行役員：金子 史朗）は、持ち帰り弁当の「ほっともっと」、定食レストランの「やよい軒」を国内に2,798店舗展開しております。（2026年5月末現在）

このたび当社は、中長期経営計画の推進を目的としたエリア経営体制の強化のため、2026年3月1日より「ほっともっと」、「やよい軒」の両ブランドの管理を統合し、エリア経営の統括を行う「支社」を全国9エリアに設置しております。

中四国エリアにおきましては、6月22日に広島県広島市に「中四国支社」を開設し、「ほっともっと」、「やよい軒」の出店拡大、エリアマーケティングなどを行うことでエリア経営体制を強化してまいります。

プレナスは、これからも食の事業を通じてお客様の満足と健康を実現し、人びとに笑顔と感動をお届けし続けることができるよう邁進してまいります。

・中四国支社

〒732-0822

広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング 12F

・中四国支社内における店舗数

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54093/table/1508_1_8ba4dc8c459bb2e325fe46b4d47404d2.jpg?v=202606221252 ]