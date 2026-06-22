【 新ブランド誕生 】40年の知見を、医療現場へ。　医療機関専用サプリメントブランド「Nutrimed Lab（ニュートリメッド ラボ）」2026年10月発売開始

株式会社KYBオーソジェニックス

科学的根拠を伴う高品質な製品として、医療機関向けに新製品を展開。検査データやこれまでの実績に基づき、個別ニーズに対応した設計を行い、医療現場をサポートいたします。

株式会社KYBオーソジェニックス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：金子雅希）は、医療従事者のための栄養アプローチをより確かなものへと導く新サプリメントブランド「Nutrimed Lab（ニュートリメッド ラボ）」を2026年10月1日より発売いたします。

Nutrimed Labは、約40年にわたるオーソモレキュラー分子栄養医学の知見とエビデンスを継承し、現代の医療現場に適した形へ再構築した医療専用サプリメントシリーズです。

なお、発売に先立ち、2026年6月26日（金）～28日（日）にパシフィコ横浜にて開催される「第26回日本抗加齢医学会総会」にて先行公開を予定しております。

Nutrimed Labが目指す5つの特長

1. 40年の実績とオーソモレキュラー分子栄養医学に基づく設計

2. 栄養アプローチを実践しやすい運用設計

3. フェーズに合わせたラインアップ構成

4. 継続しやすさを考慮した設計

5. 医療機関専用による専門的サポート体制

【10月1日発売】９製品のご紹介

[表: https://prtimes.jp/data/corp/173255/table/5_1_541bf34e551645b69708c33c6094369d.jpg?v=202606221252 ]

Nutrimed Labは、今後もアミノ酸、プロテインなど新製品を順次発売予定です。

第26回 日本抗加齢医学会総会 出展概要

会期：2026年6月26日（金）～28日（日）

会場：パシフィコ横浜ノース 企業展示会場

ブース番号：No.43・44・45

今後の展望

KYBオーソジェニックスは、「Nutrimed Lab」を通じ、医療現場におけるオーソモレキュラー分子栄養医学の実践を支援してまいります。

2026年10月の発売後は、製品発表会やセミナーなどを通じて情報発信を行うとともに、医療従事者の皆様が導入しやすいサポート体制の構築を目指します。

今後も、約40年にわたるオーソモレキュラー分子栄養医学の知見とエビデンスに基づいた製品ラインアップおよび支援体制の拡充を進め、医療機関の皆様とともに栄養アプローチの可能性を追求してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社KYBオーソジェニックス

設立日：2025年10月28日

代表者：代表取締役社長 金子 雅希

所在地：東京都渋谷区（本社）

事業内容：

・医療機関への栄養アプローチ導入支援サービスの提供

・学術情報・教育研修サービスの提供

・医療機関専用サプリメントの企画・販売

所属：KYBグループ傘下

【公式ウェブサイト】

KYBオーソジェニックス公式ウェブサイト ▶ https://kyb-orthogenix.co.jp

KYBグループ公式ウェブサイト ▶ https://orthomolecularjapan.co.jp

【医師・歯科医師様からのお問い合わせ窓口】

製品のご導入や資料請求に関するお問い合わせは、下記にて承っております。

医療機関様専用お問い合わせフォーム：https://kyb-orthogenix.co.jp/contact

TEL：03-5778-3609

E-mail：info@kyb-orthogenix.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社KYBオーソジェニックス

TEL：03-5778-3609

E-mail：info@kyb-orthogenix.co.jp