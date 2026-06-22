ウッドデザイン賞2026、本日6月22日から応募開始！～最優秀賞として新たに「文部科学大臣賞」の授与が決定～

一般社団法人日本ウッドデザイン協会

SDGsやカーボンニュートラルへの取組が必須となっている今、森林や木材の利活用がクローズアップされています。木の良さや価値をデザインの力で再構築することを目的として、優れた建築・空間や製品、活動や仕組み、研究等を評価・表彰する顕彰制度が、「ウッドデザイン賞」です。今年度も本日、6月22日から応募を開始、全国から優れた作品が集まることを期待しています。2026のトピックとしてこれまでの最優秀賞の４大臣賞に加え、「文部科学大臣賞」の授与が決定いたしました。また世界３大アワードのひとつ、ドイツの「iF DESIGN AWARD2027」と連携協定を締結も継続され、ウッドデザイン賞202６受賞作品が iF DESIGN AWARD2027にエントリーすると、特典が与えられます。

応募要項（第一版）は公式サイトからダウンロードできます。QRコードからお入りください。

「ウッドデザイン賞2026」公式サイト https://www.wooddesign.jp/

～実施概要～

■名称 ： ウッドデザイン賞2026

■応募受付期間 ： 202６年6月22日（月）10:00～ 7月31日（金）18:00

■応募対象分野 ： 建築・空間、技術・建材、プロダクツ、コミュニケーション、調査・研究の５分野

■表彰部門：

ライフスタイルデザイン部門～木を活かして質の高いライフ＆ワークスタイルを提案しているもの

ハートフルデザイン部門～木を活かして心身を健やかにしてWell-beingの実現が期待されるもの

ソーシャルデザイン部門～木を活かして森林・林業や地域・社会の持続性を向上させているもの

■賞の構成

最優秀賞／数点（※現在申請中）

優秀賞／数点×3部門（※現在申請中）

特別賞／数点

奨励賞／数点×3部門

ウッドデザイン賞（入賞）／二次審査を通過したものすべて

■スケジュール（予定）

6月2２日～7月31日 応募期間

8月中旬 第一次審査結果通知

8月18日～8月31日 第二次審査申請、エントリー料振込

9月1日～10月８日 第二次審査期間（現物等審査）

10月9日 ウッドデザイン賞2026（入賞）発表

11月10日 最優秀賞、優秀賞、特別賞、奨励賞発表

■エントリー料

１件につき55,000円（消費税込） 第一次審査は無料。第一次審査を通過し、第二次審査進出の作品はエントリー料をいただきます。

ただし以下の場合は、金額が異なります。詳しくは応募要項をご覧ください。

◆中小企業、個人事業主、自治体、非営利法人の場合 : １件につき、33,000円（消費税込） ※条件があります

◆同一作品を複数分野に応募する場合：２分野以降は半額 ／ 調査・研究分野への応募：無料 ／ 一般社団法人日本ウッドデザイン協会の特別会員（自治体、公益的機関等）：無料

■応募個別相談会を開催します！

分野・部門の選び方、プレゼンテーションの書き方など、応募に関する個別相談会を実施予定です。1回あたり１５分。

詳細はウッドデザイン賞公式サイトまで。

■iF DESIGN AWARD 2027との提携

今年度も世界で最も歴史があり、世界３大アワードのひとつ、ドイツの「iF DESIGN AWARD2027」と連携協定を締結いたしました。ウッドデザイン賞2026を受賞した作品が iF DESIGN AWARD2027にエントリーすると、以下の特典が与えられます。

（１）iF DESIGN AWARD 2027の応募登録費用が免除されます

（２）iF DESIGN AWARD 2027のオンライン・プレセレクション（デジタル審査）が免除されます

上記により、（一般公募の）プレセレクション終了時点でiF DESIGN AWARD 2027のファイナリストとして、2027年2月下旬にドイツにて開催する最終審査に直接進むことができます。詳細は改めてウッドデザイン賞公式サイトにて公表いたします。

※参考 iF DESIGN AWARD ウェブサイト https://ifdesign.com/en/

【参考：ウッドデザイン賞202５ 最優秀賞（４大臣賞）の例】

写真左から、１.農林水産大臣賞「2025年日本国際博覧会 大屋根リング」（公益社団法人2025年日本国際博覧会協会ほか）、２.経済産業大臣賞「ヤマト本社ビルA棟・B棟」（日建設計・鹿島建設設計共同体ほか）、３.国土交通大臣賞「エバーフィールド木材加工場」（ 株式会社エバーフィールドほか）、４.環境大臣賞「美郷町カヌー艇庫 カヌーパークみさと カヌーレIMAI」（株式会社 STUDIO YYほか)

同時募集：「あなたのおすすめウッドデザイン」をご紹介ください！

ウッドデザイン賞202６の募集開始に合わせ、「これはウッドデザインにふさわしいのではないか」「このデザインが素晴らしい」といったおすすめのウッドデザインをご紹介いただくこととしています。QRコードを読み込んでいただくとご紹介のフォームに入ります。ご紹介いただいた方から抽選で、オリジナルの木製グッズをプレゼントします。 募集期間 7月３日まで