500円で救助費用まで補償。富士急行100周年を機に『富士登山お守り保険』を提供開始

株式会社Finatextホールディングス

共栄火災海上保険株式会社（本社：東京都港区、取締役社長：久保田 哲史、以下「共栄火災」）は、富士急行100周年を契機に、株式会社Finatext（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：木下 あかね、以下「Finatext」）の保険ビジネスプラットフォーム「Inspire」を活用し、組込型保険サービス『富士登山お守り保険』をFinatextと共同開発しました。

本日2026年6月22日（月）から、富士急トラベル株式会社（以下「富士急トラベル」）の富士山登山者向け案内サイト上で簡単な手続きにより加入できる国内旅行傷害保険特約付帯普通傷害保険を提供し、富士登山者の安心・安全に貢献します。

■背景

近年、富士山では登山者の集中による混雑や事故リスクの高まりを受け、入山規制の導入や弾丸登山の抑制など、安全対策の強化が進められています。こうした取組みにより、登山者の安全確保や環境保全に向けた適正利用への意識が高まっています。

一方で、登山は急な天候変化や高山特有の環境などにより、依然としてケガや体調不良といったリスクを伴うアクティビティであり、登山者一人ひとりが事前に備えを整える重要性が増しています。

このような背景を踏まえ、共栄火災およびFinatextは、登山者の安全意識の高まりに応える形で、必要な補償を手軽に提供できる保険サービスの開発に取り組みました。Finatextの保険ビジネスプラットフォーム「Inspire」を活用することで、登山者が計画・準備を行う流れの中で自然とリスクに備えることのできる仕組みを実現しました。

本サービスは、500円から加入可能な手軽な保険料でありながら、登山中のケガや事故に加え、遭難時の捜索救助費用や賠償責任など、登山特有のリスクに幅広く備える補償を提供します。

共栄火災は、Finatextの技術支援のもと、本サービスの提供を通じて、富士登山における安全対策の一層の充実と、安心して登山を楽しめる環境づくりに貢献してまいります。

■『富士登山お守り保険』のサービスサイト

https://www.fujikyu-travel.co.jp/hoken/fujitozan.html

■『富士登山お守り保険』の特徴

1． 登山時の万が一に備える安心の提供

登山中のケガや事故に備える補償を用意することで、初心者を含めた幅広い登山者が安心して富士登山を楽しむことができます。

2． 登山者に配慮したシンプルでわかりやすい補償設計

登山行程に合わせたシンプルな補償内容とすることで、登山者は短時間で内容を理解でき、自身のニーズに応じた選択が可能です。

3． 案内サイト上で完結する簡単な加入手続き

富士急トラベルが提供する登山者向け案内サイト上から、直感的な操作で加入手続きを完了でき、登山準備の流れの中でスムーズに保険加入が可能です。

4． キャッシュレスによるスムーズな決済

オンライン決済の活用により、事前の口座登録や現金を用意することなく、手軽な保険加入を実現しました。

5． マイページ活用によるシームレスな顧客体験

保険に加入した登山者は、富士急トラベルWebマイページから加入状況の確認や、万が一の際の事故報告もスムーズに行うことができ、登山者にとってストレスのない体験を実現しました。

6. API連携による迅速な事故対応体制

保険に加入した登山者の情報は、「Inspire」のAPIを活用し、富士急トラベルWebマイページから共栄火災へ連携し、万が一の事故発生時にもスムーズな初動対応を行える体制を実現しました。

※本サービスの利用にあたっては、富士急トラベルWeb会員登録が必要となります。

【共栄火災海上保険株式会社について】

共栄火災は、1942年に農林水産業協同組合、信用金庫・信用組合、生活協同組合をはじめとする各種協同組合・協同組織の前身である産業組合により、農山漁村への保険普及を目的に設立されました。以来、設立母体を同じくする各種協同組合・協同組織との親密な関係を保ちながら、経営理念「共存同栄の精神」のもと、損害保険事業を通して、安心と安全を提供するよう努めています。

会社名 ： 共栄火災海上保険株式会社

代表者 ： 取締役社長 久保田 哲史

設立 ： 1942年7月

所在地 ： 東京都港区新橋一丁目18番6号

公式サイト： https://www.kyoeikasai.co.jp/

【Finatextグループと株式会社Finatextについて】

Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、AI時代の金融インフラを提供する企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」、貸金サービスに必要なシステムや業務を一気通貫で提供する「株式会社スマートプラスクレジット」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。

会社名 ： 株式会社Finatextホールディングス

代表者 ： 代表取締役社長CEO 林 良太

証券コード： 東証グロース市場 4419

設立 ： 2013年12月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号

住友不動産九段ビル 9階

公式サイト： https://finatext.com/

■株式会社Finatext

会社名 ： 株式会社Finatext

代表者 ： 代表取締役CEO 木下 あかね

設立 ： 2018年12月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル 9階

公式サイト： https://finatext.com/fn