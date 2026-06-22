1 Hotel Tokyo「NiNi Bar」、本日6月22日（月）よりコース仕立ての「デザート&カクテル」を提供開始　第一弾は旬のメロンを味わうデザートとカクテルのペアリング

MT&SHホテルマネジメント合同会社

2026年3月に開業したサステナブルラグジュアリーホテル「1 Hotel Tokyo」（読み：ワンホテルトウキョウ、所在地：東京都港区赤坂、総支配人：小南 正仁）では、レストラン「NiNi」内のバー「NiNi Bar」にて、2026年6月22日（月）から7月20日（月・祝）までの期間限定で、旬のメロンを主役にしたデザート3品と、カクテルまたはモクテル3杯のペアリングコース「デザート＆カクテル」を提供いたします。

本コースは、1 Hotel Tokyo エグゼクティブペストリーシェフ 郷治文武と、アシスタント ビバレッジ マネジャー 藤田詩音が協働し開発。メロンのみずみずしい甘さや香りをさまざまなアプローチで表現したデザートと、それぞれの味わいに寄り添うペアリングドリンクをご用意しました。アペリティフを思わせる爽やかな一杯から、ハーブの香りを取り入れたドリンク、コースの締めくくりにふさわしいデザートカクテルまで、バーならではの視点で組み立てた３つのペアリングのコース仕立てでご提供します。同じコンセプトで楽しめるモクテルもご用意しており、アルコールの有無を問わず、それぞれのデザートとのペアリングをお楽しみいただけます。また本コースでは、「NiNi」で展開するアフタヌーンティーで使用した果実や食材の一部をアップサイクルし、新たなデザートやドリンクとして活用するなど、1 Hotel Tokyoが大切にするサステナブルな発想を取り入れています。アフタヌーンティーとは異なる、バーならではの新しいデザート体験としてご提案する本コースは、NiNi Barのカウンター席限定、各日10食限定でご提供いたします。

デザート＆カクテル ペアリングメニュー

アヴァン・デセール（プレデザート）

みつばちファームの蜂蜜でコンポートしたメロンと柑橘のシャーベット

ペアリングドリンク

メロン、バニラシロップ、ソーダを合わせた“大人のメロンソーダ”をイメージした一杯。メロンゼリーの食感をアクセントに加え、爽やかな甘みと軽やかな飲み口でメロンの瑞々しさを引き立てます。

グラン・デセール

メロン＆ハーブティーのパルフェ

ペアリングドリンク

カモミールやレモングラスをベースにした爽やかな味わい。パルフェに使用したハーブの香りと呼応しながら、すっきりとした余韻を演出します。

フィニッシュ

NiNi Barスフレ

ペアリングドリンク

館内のカフェ「Neighbors Cafe」でコーヒー抽出後に残るコーヒーグラウンズをアップサイクルしたデザートカクテル。抽出後も豊かな香りや風味を残すコーヒーグラウンズをラムに漬け込むことで新たな味わいへと昇華させた、コースの締めくくりにふさわしい一杯です。

1 Hotel Tokyoならではのサステナブルな発想を一皿と一杯に

本コースでは、1 Hotel Tokyoが大切にするサステナビリティの考え方も取り入れています。

コースの締めくくりに提供するペアリングドリンクには、館内のカフェ「Neighbors Cafe」でコーヒー抽出後に残るコーヒーグラウンズをアップサイクルして活用。抽出後も豊かな香りや風味を残すコーヒーグラウンズをラムに漬け込むことで新たな味わいを引き出し、本来であれば役目を終える素材に新たな価値を与えています。

また、コース内では食材を余すことなく活用する工夫も取り入れています。廃棄予定のレモンや副産物を活用したサステナブルなレモン素材「スド・レモン」を採用するほか、館内で展開するアフタヌーンティーで使用した果実や食材の一部もアップサイクル。美味しさとサステナビリティの両立を目指しました。

1 Hotel Tokyoでは、自然との調和を大切にしながら、日々のゲスト体験の中でサステナビリティを身近に感じていただけるよう、今後もさまざまな取り組みを行ってまいります。

デザート＆カクテル 概要

提供期間：2026年6月22日（月）～7月20日（月・祝）

提供時間：14:00～ L.O.19:00

提供場所：NiNi BAR（カウンター席限定）※1日10名さま限定

料金（税・サ込）：平日 6,500円 土日祝 7,500円

予約：要予約（前日20:00までの要予約）

ウェブサイト：https://www.1hotels.com/ja/tokyo/do/events/dessert-cocktail-pairing

エグゼクティブペストリーシェフ 郷治 文武（ごうじ ふみたけ）プロフィール

神奈川県・鎌倉に生まれ育ち、国内外のラグジュアリーホテルや名門パティスリーで研鑽を積んだパティシエ。1 Hotel Tokyoのエグゼクティブペストリーシェフとして、ホテルの製菓部門を統括。これまでに複数のホテルで製菓業務に携わり、新規開業プロジェクトの一員として立ち上げを経験するなど、現場の最前線にて活躍。直近では、富士スピードウェイホテル、アンバウンド コレクション by Hyattにてペストリーシェフを務め、アフタヌーンティー、宴会、レストラン、ブティック商品に至るまで、ホテル全体のスイーツ開発に従事した。ベルギーでは、日本にも多くの有名パティシエを輩出しているパティシエ、ピット・ファヴェール（Piet Faveer)氏のもとで修業を重ね、名門「Patisserie Damme」でシェフパティシエとしてのキャリアを積む。フランス、ドイツ、ベルギーでの滞在を通じてクラシックな菓子文化への理解を深め、日本の素材や美意識を掛け合わせ、現代的な感性で昇華させる自身のスタイルを確立した。中でも、チョコレートのアートピースでは高い評価を受けており、国内の製菓コンクールで複数の受賞歴を持つ。技術の探求にとどまらず、食材の背景や生産過程にも配慮し、食材を無駄なく活かす工夫を通じて、環境や社会に寄り添う製菓づくりを日々実践している。

アシスタント ビバレッジ マネジャー 藤田 詩音（ふじた しおん）プロフィール

カナダ・ブリティッシュコロンビア州バンクーバー生まれ。カナダと日本で10年以上にわたり、レストラン、カクテルバー、ラグジュアリーホスピタリティ施設にて経験を積んだバーテンダー。これまでに、バンクーバーを代表するレストラン「CinCin Ristorante + Bar」「Elisa Steakhouse」「Boulevard Kitchen & Oyster Bar」などでバーテンダーおよびマネジメント業務に従事した。

日本の食材や四季の移ろいから着想を得たドリンクづくりを得意とし、クラシックな技法と現代的な感性を掛け合わせたカクテルを提案。その取り組みは、カナダのライフスタイル誌『Taste Magazine』の「Bar Star」特集に2度取り上げられたほか、「CinCin Ristorante + Bar」在籍時には、『Vancouver Magazine』の「Platinum Wine List」に選出される評価の維持にも寄与した。また、Court of Master Sommeliers、Wine & Spirit Education Trust（WSET）、Society of Wine Educatorsにて学びを深め、スピリッツやワインに関する専門知識を習得。現在は1 Hotel Tokyoのアシスタント ビバレッジ マネジャーとして、季節の素材やストーリーを取り入れたドリンク開発を通じて、ゲストの記憶に残る体験づくりに取り組んでいる。

■1 Hotel Tokyo 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166784/table/14_1_7f8d6046f07a826f02079da4cc4a5033.jpg?v=202606220251 ]

■1 Hotelsについて

1 Hotelsは、“自然からインスピレーションを受けたミッション主導型のラグジュアリーライフスタイルホテルブランド”として、持続可能なデザインと建築、卓越した快適性、そして比類ないホスピタリティの融合を追求しています。私たちの住むこの地球は、たった1つ＝1 Worldであり、ブランドの原点には、「世界を旅する人々こそ、その世界を大切にすべきだ」というシンプルな思想があります。

1 Hotelsは2015年、米・フロリダ州マイアミ・サウスビーチとニューヨーク州マンハッタン・セントラルパークに最初の2つのホテルをオープン。その後、2017年に米・ニューヨーク州ブルックリン（イーストリバー沿い）、2019年に米・カリフォルニア州ウエストハリウッド（サンセット大通り沿い）、2021年にトロント（カナダ）、2022年には米・カリフォルニア州サンフランシスコと米・テネシー州ナッシュビルに展開。2023年には米・ハワイ州カウアイ島・ハナレイベイにブランドの旗艦ホテルを、またヨーロッパ初となる英国・メイフェア（ロンドン）に開業しました。2025年には、シアトル、メルボルン（オーストラリア、オセアニア初進出）、コペンハーゲン（デンマーク、北欧初進出）にも開業しました。

また現在、以下の都市にて新規開業に向けた準備が進行中です：

カボ・サン・ルーカス（メキシコ）、パリ（フランス）、エルウンダ・ヒルズ（クレタ島）、オースティン（米・テキサス州）、リヤド（サウジアラビア）、サン・ミゲル・デ・アジェンデ（メキシコ）

一部の施設は、世界的なホスピタリティ評価指標であるMICHELIN Key（ミシュラン・キー）の栄誉ある認定も受けています。詳しくは1hotels.comをご覧ください。