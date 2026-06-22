「GLOBAL WORK」「niko and ...」など人気アパレルブランドを展開するアンドエスティHDグループ、好きなブランドで1日単位から働ける「and ST スキマバイト」を開始

株式会社Matchbox Technologies

株式会社Matchbox Technologies（本社：新潟県新潟市中央区、代表取締役社長：佐藤洋彰、以下当社）は、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する株式会社アンドエスティHD（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：福田 泰己）に、企業が独自のスポットワークプラットフォームを構築し、1日・数時間単位での柔軟な働き方を実現するクラウド型システム「matchbox（マッチボックス）(https://b.mxbx.jp/press_toB_20260622)」を導入しました。

アンドエスティHDグループは、マッチボックスを活用し、同社が展開する多彩なアパレルブランド店舗と働き手をつなぐ「and ST スキマバイト」を開始しました。働き手は、5月27日（水）に公開された専用サイトより、公開中求人への応募に加え、希望する勤務地のエリアメンバーとして登録することができるため、継続的な就業機会につながりやすくなります。現在の募集対象は「GLOBAL WORK」「niko and...」など20以上のブランドで、今後、各対象店舗を順次拡大し、全国の店舗での展開を予定しています。

and ST スキマバイト：https://andst.matchbox.jp/(https://b.mxbx.jp/andst_press)

「and ST スキマバイト」は、過去にアンドエスティHDグループのブランドで勤務経験があるOBOGや、ファッション・接客の仕事に関心を持つ方をはじめ、自身のライフスタイルに合わせて自由な働き方を望む方が、店舗で短時間勤務ができる、アンドエスティHDグループ公式のスポットワークサービスです。

本取り組みでは、企業が自社と接点のある働き手を専用の人材データベースに蓄積し、必要な時に信頼できる人材を採用できる「セルフソーシング」を活用します。アンドエスティHDグループは、OBOGをはじめ、アパレル業界での勤務経験やファッションに関する知識、ブランドや接客への理解を持つ働き手とつながることで、接客品質の維持を目指しながら、店舗の状況に応じた人材確保と柔軟な働き方を促進します。当社は、スポットワーク運用を支える基盤システムの提供を通じて、アンドエスティHDグループの取り組みを支援してまいります。

■取り組みの背景

小売・アパレル業界では、繁忙期や休日、急な欠員対応など、店舗運営における人材確保が継続的な課題となっています。

一方で、過去に店舗で働いた経験を持つ方の中には、ライフステージや生活スタイルの変化により、フルタイムや固定アルバイトのような働き方だけではなく、スキマバイトのような自分に合った形で店舗の仕事に関わりたいというニーズもあります。

特に、アンドエスティHDグループでの勤務経験があるOBOGや、ファッション・接客の経験を持つ方にとって、慣れ親しんだブランドや関心のある店舗で再び働くきっかけとなることを目指しています。また、店舗にとっても、ブランドや接客への理解を持つ方と継続的につながることで、より丁寧な店舗運営を支える選択肢の一つとなります。

アンドエスティHDグループは、これまでも多様なブランドを通じて、お客さま一人ひとりに寄り添う接客や店舗体験を大切にしてきました。今回開設した「and ST スキマバイト」は、そうした店舗体験を支える働き手との接点を広げる取り組みです。

■「and ST スキマバイト」について

「and ST スキマバイト」は、アンドエスティHDグループのブランドで働きたい方と店舗をつなぐ、公式のスポットワークサービスです。働き手は、専用サイトから登録し、公開中の求人から希望に合う仕事を探して応募することができます。また、希望するエリアのメンバーとして登録することで、近隣店舗での継続的な就業機会につながりやすくなります。

エリアメンバー登録について

働き手は、北海道、東北、首都圏など11のエリアの中から希望のエリアにメンバー登録することで、登録者向けのエリア限定求人に応募できるようになります。自宅近くの店舗で働きたい方、同じエリアで継続的に働きたい方にとって、生活圏にある店舗で無理なく働く機会を探しやすい仕組みです。エリアメンバーとして登録するため、特定のブランドに限定せず、普段から利用しているブランドや近隣の店舗に加えて、これまで接点のなかったブランドの仕事に出会える可能性があります。

■基盤システム「matchbox」について

本取り組みにおいて、当社は、アンドエスティHDグループが専用の人材データベースを構築し、スポットワークを運用するための基盤システムを提供しています。

マッチボックスは、求人掲載、応募、勤務、勤怠管理、給与支払いなど、スポットワーク運用に必要な機能を支えるシステムです。企業は、自社に関心を持つ人材や過去に接点のある人材を自社専用のデータベースに蓄積し、必要なタイミングで求人を届けることができます。

今回の取り組みでは、公開中の求人応募に加え、希望エリアのメンバー登録にも対応しています。これにより、アンドエスティHDグループは、OBOGやファッション・接客に関心を持つ方との接点を継続的に築き、店舗での活躍機会につなげることが可能になります。

■今後について

アンドエスティHDグループは、「and ST スキマバイト」の安定稼働を進めながら、OBOGやファッション・接客経験者が再び店舗で活躍できる機会づくりに取り組みます。あわせて、ブランドや接客への理解を持つ働き手と店舗が継続的につながれる環境を整えることで、各店舗の運営を支援し、お客さま一人ひとりに寄り添った店舗体験の提供につなげていきます。

当社は今後も、企業が自社のブランドや店舗を活かして働き手との接点を築けるよう、スポットワーク活用を支える基盤システムの提供を通じて、働き手と店舗の継続的な接点づくりに貢献してまいります。

以上

アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」「株式会社エレメントルール」「株式会社BUZZWIT」「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

「matchbox（マッチボックス）」について

「マッチボックス」は、スポットワークの管理内製化を可能にするセルフソーシング(R)︎型のHRプロダクトです。現役従業員に加え、アルムナイ（退職者）や登録制アルバイト、一度雇用したスポットワーカーなどを、企業に合わせて開発したシステム内にメンバー登録することで、自社独自の人材プールを構築し、採用にかかる時間やコストを大幅に削減します。また、採用から給与労務までのすべての工程を、システムを通じて簡単に一元管理することができるため、業務の効率化にも最適です。事業所側が信頼できる人材を選定することを可能としたほか、求職者側への配慮として休業手当の自動支給や企業への与信調査などを行うなど、企業側と働き手の双方に対してフェアで安全なサービスをめざしております。マッチボックスは、企業と働き手の信頼関係をベースとしたコミュニティの構築により、あらゆる人が柔軟に働ける環境を実現させています。

「マッチボックス」サービスページ：https://business.matchbox.jp(https://b.mxbx.jp/press_toB_20260622)

「Matchbox Technologies」について

私たちは、「雇用主も従業員も無理なく、自分らしく働けるセカイ」の実現をめざし、「企業の柔軟な職場環境づくりを、テクノロジーで実現する」というミッションのもと、企業や地方自治体の抱える人材課題の解決を支援しております。2020年から、企業や地方自治体が簡単に独自のスポットワークプラットフォームを構築し、1日・数時間単位での柔軟な働き方を実現できるクラウド型システム「matchbox」の展開を開始し、これまでに13,945の事業所に導入しています。また、新潟県や大阪府をはじめとする8府県54市町村に、自治体独自のスポットワークプラットフォームとして提供しています。私たちは、資本力の差による競争に巻き込まれるのではなく、本来注力すべき「社会課題の解決」に注力し続けたいという思いから、知財戦略を重視しています。現在、スポットワークおよびセルフソーシングに関する特許を国内外に50件以上出願しており、基本特許を含む19件の特許を取得済みです。また、これまでの取り組みや事業の成長性が評価され、日本経済新聞社が行う「NEXTユニコーン調査」2025年版に次世代を担う有力スタートアップとして選出されました。私たちは、スポットワークの柔軟性と信頼できる人材コミュニティの構築を両立させる新しい働き方のスタンダードを世の中に広く伝えていき、またその第一人者として、今後ともコンプライアンスを遵守した安心安全なサービスの研究開発を進め、社会課題の解決に努めてまいります。

企業ページ：https://www.matchboxtech.co.jp/about-us

「マッチボックス」関連ニュースレター：https://b.mxbx.jp/matchbox_newsletter_ss