『時計じかけのマリッジ』、“婚活”終えた西澤アナが“婚約相手”の実家を初訪問　義父から聞く“婚約相手”の衝撃事実とは～最終回後の特別映像公開中！番組関連動画のSNS総再生数は1.1億回を突破～

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年6月16日（火）に最終回を迎えたABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』のスペシャルコンテンツを「ABEMAプレミアム」にて配信中です。

『時計じかけのマリッジ』は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者である 3 人の女性が、30 日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショーです。中野綾香（あやか）、西澤由夏（ゆか／ABEMAアナウンサー）、徳本夏恵（なつえ）の3 人が、平均年収 2,000 万円超えのハイスペック男性総勢 30 人との婚活に挑戦。6 月 16 日（火）には最終回を迎え、番組関連動画のSNS総再生数は1.1億回を突破（※）するなど、SNSを中心に大きな反響を呼びました。

※2026年6月時点、自社調べ

このたび公開されたスペシャルコンテンツでは、本編の最終回で見事“結婚成立”を果たした現役アナウンサーのゆかと、年収4000万円のハイスぺ経営者・キョウスケが、キョウスケの実家へ挨拶に行く様子に密着しました。

特別編では、ゆかとキョウスケが新幹線でキョウスケの地元である愛知県長久手市へと向かいます。キョウスケの母校や公園を巡りながら、いよいよキョウスケの実家を初訪問。ゆかは、キョウスケの両親から大歓迎を受けながら、ともに食卓を囲みます。和やかな雰囲気の中、父から「どんなイメージの女性と結婚したいと思っていたか」と問われたキョウスケが、これまで語ってこなかった本音を告白。思わぬ息子の言葉に、母が思わず「泣けてくる」と涙する感動的なシーンも描かれています。

また、キョウスケと母がアルバムを探しに席を外し、ゆかと父が2人きりになる場面も。そこで父は「来てくれて本当にありがとう」とゆかに優しく言葉をかけると、キョウスケの過去について語りはじめます。さらに、キョウスケが婚活プログラム終了後に父に語った衝撃の事実も明かされることに。キョウスケの秘められた想いを初めて知ったゆかは、「知らなかったです」と驚きの表情を浮かべます。“婚約相手”の父から明かされた驚きの事実とは、一体どんなものだったのか…？

ゆかとキョウスケの幸せな姿と、家族の深い愛情が伝わる特別編は「ABEMAプレミアム」にて限定配信中です。また、『時計じかけのマリッジ』最終回は、現在もABEMAにて無料見逃し配信中。ぜひ、あわせてご覧ください。

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■ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』概要

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＜第8話（最終回）＞

第8話 配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2058_s1_p80

番組トップページ： https://abema.tv/video/title/90-2058

＜ABEMAプレミアム限定配信＞

最後の植草面談！Part.1 結婚に大切なのは"擦り合わせ"

https://abema.tv/video/episode/90-2058_s1_p210

最後の植草面談！Part.2 ああ言えばこう言う男に物申す！

https://abema.tv/video/episode/90-2058_s1_p220

"結婚"成立カップルのその後(ハート)義実家挨拶で感涙…！

https://abema.tv/video/episode/90-2058_s1_p230

番組公式HP：https://www.tokeimarrige.com/

番組公式Instagram：https://www.instagram.com/tokemari_official

※SNSにおける番組公式ハッシュタグは「#時計じかけのマリッジ」「#とけマリ」です。

【参加】

中野綾香

西澤由夏

徳本夏恵

【スタジオMC】

サバンナ・高橋茂雄

夏菜

エルフ・荒川

森香澄

※画像をご使用の際は、【(C)AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/