💗7月・8月はジェラフルがアツい！新店舗オープン＆夏季限定商品発売＆クレープ焼き体験のお知らせ

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株式会社ジェラフル

【新店舗情報】


🆕2026年7月9日（木）


ジェラフルジョイフル本田瑞穂店（東京都西多摩郡）新規オープン


東京都西多摩郡にジェラフル新店舗が誕生！


地元の皆さまに愛されるお店を目指してまいります。





















💗夏季限定商品発売（BLUE SUMMER）



クレープ＆タピオカ専門店 ジェラフル では、夏季限定で
「プレミアムブルーハワイ」「ハワイアンスカイブルー」「ハワイアンチョコミント」（一部店舗限定）を販売いたします。



【BLUE SUMMER】

１.ハワイアンスカイブルー


大人気スカイブルーポッピング(ソーダ味)にホイップをトッピング。



２.プレミアムブルーハワイ


ブルーハワイの練乳かき氷にゼリーをトッピング。この夏はジェラフルのかき氷でクールダウン!



３.ハワイアンチョコミント


ミントホイップにチョコチップ、ホイップにソーダポッピングを冠した、爽快な夏のスペシャルクレープです。






💗クレープ焼き体験のお知らせ



クレープ＆タピオカ専門店 ジェラフル では、店舗限定で
クレープ焼き体験を開催いたします。




7/18（土）


ジェラフルスーパービバホーム厚木南インター店



7/25（土）


ジェラフル厚木店



ジェラフル自慢のクレープを焼くことができる貴重な体験ができます。


この2店舗にぜひ足を運び、おいしいクレープを作ってみましょう！





【夏のスケジュールまとめ】


7月1日　 BLUE SUMMER夏季限定商品発売開始


7月9日　ジョイフル本田瑞穂店 新規オープン


7月18日　 スーパービバホーム厚木南インター店　クレープ体験教室


7月25日　 厚木店　クレープ体験教室




💗夏はジェラフルがアツい！


夏季限定商品、新店舗、新イベントと、夏のジェラフルはホットな話題で盛りだくさん！


詳細は店舗公式インスタでご確認下さい。
皆さまのご来店をスタッフ一同、心よりお待ちしております。


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◇現在、「フランチャイズの窓口」に


当社クレープFC事業概要掲載しており問い合わせを多数頂いております。


サイトから資料請求も可能ですので、


ぜひ「フランチャイズの窓口」のサイトでFC加盟を御検討ください。


説明会も365日随時開催しております。



ZOOM説明会にてお話しいたします。


↓↓↓ご予約はこちらから↓↓↓


https://mail.omc9.com/l/03DHmT/VMlnxZIM/


お急ぎの方は代表吉田宛へ直接ご連絡も可能です！


【連絡先】


PHONE/07054666341


Mail/gelafru@msn.com


いつでもご連絡下さい。お待ちしております。