💗7月・8月はジェラフルがアツい！新店舗オープン＆夏季限定商品発売＆クレープ焼き体験のお知らせ

株式会社ジェラフル

【新店舗情報】

🆕2026年7月9日（木）

ジェラフルジョイフル本田瑞穂店（東京都西多摩郡）新規オープン

東京都西多摩郡にジェラフル新店舗が誕生！

地元の皆さまに愛されるお店を目指してまいります。

💗夏季限定商品発売（BLUE SUMMER）

クレープ＆タピオカ専門店 ジェラフル では、夏季限定で

「プレミアムブルーハワイ」「ハワイアンスカイブルー」「ハワイアンチョコミント」（一部店舗限定）を販売いたします。

【BLUE SUMMER】

１.ハワイアンスカイブルー

大人気スカイブルーポッピング(ソーダ味)にホイップをトッピング。

２.プレミアムブルーハワイ

ブルーハワイの練乳かき氷にゼリーをトッピング。この夏はジェラフルのかき氷でクールダウン!

３.ハワイアンチョコミント

ミントホイップにチョコチップ、ホイップにソーダポッピングを冠した、爽快な夏のスペシャルクレープです。

💗クレープ焼き体験のお知らせ

クレープ＆タピオカ専門店 ジェラフル では、店舗限定で

クレープ焼き体験を開催いたします。

7/18（土）

ジェラフルスーパービバホーム厚木南インター店

7/25（土）

ジェラフル厚木店

ジェラフル自慢のクレープを焼くことができる貴重な体験ができます。

この2店舗にぜひ足を運び、おいしいクレープを作ってみましょう！

【夏のスケジュールまとめ】

7月1日 BLUE SUMMER夏季限定商品発売開始

7月9日 ジョイフル本田瑞穂店 新規オープン

7月18日 スーパービバホーム厚木南インター店 クレープ体験教室

7月25日 厚木店 クレープ体験教室

💗夏はジェラフルがアツい！

夏季限定商品、新店舗、新イベントと、夏のジェラフルはホットな話題で盛りだくさん！

詳細は店舗公式インスタでご確認下さい。

皆さまのご来店をスタッフ一同、心よりお待ちしております。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◇現在、「フランチャイズの窓口」に

当社クレープFC事業概要掲載しており問い合わせを多数頂いております。

サイトから資料請求も可能ですので、

ぜひ「フランチャイズの窓口」のサイトでFC加盟を御検討ください。

説明会も365日随時開催しております。

ZOOM説明会にてお話しいたします。

↓↓↓ご予約はこちらから↓↓↓

https://mail.omc9.com/l/03DHmT/VMlnxZIM/

お急ぎの方は代表吉田宛へ直接ご連絡も可能です！

【連絡先】

PHONE/07054666341

Mail/gelafru@msn.com

いつでもご連絡下さい。お待ちしております。