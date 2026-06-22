💗7月・8月はジェラフルがアツい！新店舗オープン＆夏季限定商品発売＆クレープ焼き体験のお知らせ
【新店舗情報】
🆕2026年7月9日（木）
ジェラフルジョイフル本田瑞穂店（東京都西多摩郡）新規オープン
東京都西多摩郡にジェラフル新店舗が誕生！
地元の皆さまに愛されるお店を目指してまいります。
💗夏季限定商品発売（BLUE SUMMER）
クレープ＆タピオカ専門店 ジェラフル では、夏季限定で
「プレミアムブルーハワイ」「ハワイアンスカイブルー」「ハワイアンチョコミント」（一部店舗限定）を販売いたします。
【BLUE SUMMER】
１.ハワイアンスカイブルー
大人気スカイブルーポッピング(ソーダ味)にホイップをトッピング。
２.プレミアムブルーハワイ
ブルーハワイの練乳かき氷にゼリーをトッピング。この夏はジェラフルのかき氷でクールダウン!
３.ハワイアンチョコミント
ミントホイップにチョコチップ、ホイップにソーダポッピングを冠した、爽快な夏のスペシャルクレープです。
💗クレープ焼き体験のお知らせ
クレープ＆タピオカ専門店 ジェラフル では、店舗限定で
クレープ焼き体験を開催いたします。
7/18（土）
ジェラフルスーパービバホーム厚木南インター店
7/25（土）
ジェラフル厚木店
ジェラフル自慢のクレープを焼くことができる貴重な体験ができます。
この2店舗にぜひ足を運び、おいしいクレープを作ってみましょう！
【夏のスケジュールまとめ】
7月1日 BLUE SUMMER夏季限定商品発売開始
7月9日 ジョイフル本田瑞穂店 新規オープン
7月18日 スーパービバホーム厚木南インター店 クレープ体験教室
7月25日 厚木店 クレープ体験教室
💗夏はジェラフルがアツい！
夏季限定商品、新店舗、新イベントと、夏のジェラフルはホットな話題で盛りだくさん！
詳細は店舗公式インスタでご確認下さい。
皆さまのご来店をスタッフ一同、心よりお待ちしております。
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◇現在、「フランチャイズの窓口」に
当社クレープFC事業概要掲載しており問い合わせを多数頂いております。
サイトから資料請求も可能ですので、
ぜひ「フランチャイズの窓口」のサイトでFC加盟を御検討ください。
説明会も365日随時開催しております。
ZOOM説明会にてお話しいたします。
↓↓↓ご予約はこちらから↓↓↓
https://mail.omc9.com/l/03DHmT/VMlnxZIM/
お急ぎの方は代表吉田宛へ直接ご連絡も可能です！
【連絡先】
PHONE/07054666341
Mail/gelafru@msn.com
いつでもご連絡下さい。お待ちしております。