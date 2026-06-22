LEGAL JOB BOARD、士業専門職の採用効果を最大化する動画・記事制作の代行サービスを開始

株式会社WILLCO

「すべての『働く』をしあわせに。」をビジョンに掲げ、専門職のキャリア支援サービスを展開する株式会社WILLCO（所在地：東京都港区、代表者：土屋 佳大）は、法律業界最大級のキャリア支援プラットフォーム「LEGAL JOB BOARD」において、法律事務所・士業事務所および企業の法務・知財部門向けの採用を促進するコンテンツ制作を代行する「LJB採用動画制作」、「LJB採用広報記事制作」の正式提供を開始いたします。

本サービスは、LEGAL JOB BOARDをご利用中の顧客向けオプションサービスとして提供し、動画・記事コンテンツによる採用力強化に向けて、一括でサポートします。

▪️「LJB採用動画制作」、「LJB採用広報記事制作」提供開始の背景

近年、法律事務所・士業事務所だけでなく、企業の法務・知財部門においても採用競争は激化しており、優秀な人材の獲得に課題を抱える組織が増加しています。求人票だけでは職場の魅力や業務の実態を伝えることが難しく、応募者の「入社後のミスマッチ」や「応募数の伸び悩み」が業界全体の課題となっています。

一方、求職者側にも大きな課題があります。法律業界は情報の非対称性が大きく、「どんな職場なのか」「実際にどんな仕事をしているのか」「チームの雰囲気はどうなのか」といった、転職先を選ぶうえで本当に必要な情報が十分に公開されていない状況が続いています。

その結果、求職者は限られた情報の中で重要なキャリア選択を迫られ、「納得感を持って次の一歩を踏み出せない」という声も多く寄せられています。

WILLCOは、こうした採用側・求職者側双方の課題の根本に「情報の非対称性」があると考えています。動画や記事を通じて職場のリアルな姿を可視化することは、求職者にとっての「納得できる選択」を支え、採用側にとっては「本当に活躍できる人材との出会い」につながります。LEGAL JOB BOARDは、採用動画・記事制作の代行を通じて、この情報の非対称性を解消し、法律業界における「フェアなマッチング」の実現を目指します。

▪️「LJB採用動画制作」、「LJB採用広報記事制作」の特徴

１. 法律業界に精通したライター・制作チームによる高品質コンテンツ

・法律・士業分野に明るい専門スタッフが記事・動画の企画・制作を担当

・事務所の強みや職場の雰囲気を的確に言語化・映像化

・業界特有の専門用語や業務フローを正確に表現

２. 採用に直結するコンテンツ制作

・1日密着動画で事務所のリアルな雰囲気を求職者に届ける

・制作した動画はLEGAL JOB BOARD公式YouTubeチャンネルへの掲載、LEGAL JOB BOARDや自社ホームページ等への埋め込みが可能

・記事コンテンツは採用ページや採用媒体への活用に対応

３. 全国対応

・全国の法律事務所・士業事務所への対応が可能（交通費が別途かかります）

・撮影は原則1日で完結するコンパクトな制作体制

▪️導入事例・お客様の声

土地家屋調査士法人 中央ライズアクロス 福岡支店 支店長 鬼塚 未緒 様

もともと事務所の情報を発信する機会が少なく、応募者の方に職場の雰囲気や働く人の様子を伝える手段が限られていることが悩みでした。動画であれば事務所の雰囲気や働く姿をより具体的に伝えられると考えたこと、また法人のPR素材としても活用できると感じたことが、導入の決め手です。

公開後は、面接にお越しいただく方の多くが事前に動画を視聴してくださっており、事務所の雰囲気や私の人柄もよく伝わっていると感じます。動画を見たうえでご応募いただくため、入所後のイメージとのギャップが減り、内定承諾にもつながりやすくなりました。取引先の方から「動画を見ました」と声をかけていただく機会も増え、採用だけでなく事務所を知っていただく名刺代わりとしても活用できています。

密着動画：https://youtu.be/C8N3oMAP0V0?si=bsC8wlo2_M6ZLQ4_

エンタメ系総合メーカー 知財部門 ご担当者様

導入前は、応募数が集まらないことと、せっかくご応募いただいてもスキルや志向性のミスマッチが生じてしまうことが大きな課題でした。自社の採用サイトでも情報発信は行っていましたが、内容が固くなってしまい、業務内容や社風を具体的にイメージしていただきづらい状況でした。

LEGAL JOB BOARDにはターゲット求職者がサイトを能動的に訪れる導線があること、そして公開済みの他社様の密着動画のクオリティの高さが、導入の後押しになりました。

事例公開後は応募数が明確に増加し、事前に記事・動画を見てから選考に臨む方が多いため、面接でより踏み込んだ実務の話がしやすくなり、マッチング率も大きく向上しました。公開記事を見て応募した方の中から中途入社が決まったメンバーも生まれており、コンテンツ制作の効果を実感しています。

▪️LEGAL JOB BOARD YouTubeチャンネル

動画の制作実績はこちらからご覧いただけます。

弁護士・法務：https://www.youtube.com/@lawyer_LEGALJOBBOARD

司法書士：https://www.youtube.com/@judicial_Legaljobchannel

土地家屋調査士：https://www.youtube.com/@land-house-investigator

知財業界：https://www.youtube.com/@Legal_job_channel

▪️料金体系

▼LJB採用動画制作

密着動画：40万円（税抜）

インタビュー動画：15万円（税抜）

▼LJB採用広報記事制作

30万円（税抜）

＊LEGAL JOB MAGAZINE以外での掲載は不可

詳細については以下よりお問い合わせください。

https://legal-job-board.com/contact

※ リーガルジョブボードを利用企業様向けのオプションサービスです

※ 交通費は別途実費請求となります

▪️WILLCOについて

WILLCOは、「すべての『働く』をしあわせに。」をビジョンに掲げ、社会課題の大きい法律・医療などの専門職領域に特化した人材事業を展開するHRTechカンパニーです。

情報の非対称性が大きく、キャリア形成や採用が難しい専門職市場において、テクノロジーとデータを活用し、個人向けキャリア支援、企業向け採用支援、HRTech・DXソリューションを複合的に提供しています。各サービスは、「働く」先のしあわせにつながる選択を支援するという共通の思想のもとに設計されています。

WILLCOは、人とテクノロジーの融合によって、労働市場の不透明性を解消し、フェアな転職市場の実現や、採用活動のエンパワーメントを通じて、社会の課題解決を目指します。

▪️WILLCOのサービス

LEGAL JOB BOARD（リーガルジョブボード）

LEGAL JOB BOARDは、弁護士、司法書士、弁理士などの士業に特化し、業界最大級の求人数と、豊富な情報をもとに、納得感のあるキャリア選択を支援する士業専門のキャリア支援プラットフォームです。

転職エージェントによる伴走型支援から、ダイレクトリクルーティングまで、多様な手段を組み合わせることで、求人情報だけでは見えにくい業界動向や職場の実態も含めて提供し、専門職の転職と長期的なキャリア形成を支援します。

https://legal-job-board.com/

LEGAL JOB MAGAZINE（リーガルジョブマガジン）

LEGAL JOB MAGAZINEは、弁護士・司法書士・弁理士など士業のキャリアや業界動向を専門に扱う情報メディアです。

転職市場の動きや採用トレンド、実務や働き方の変化、業界で活躍する人のリアルな声など、士業がキャリアを考えるうえで本当に必要な情報を発信しています。

求人情報だけでは見えにくい背景や文脈まで丁寧に掘り下げることで、士業一人ひとりが「納得できる選択」をするための判断材料を提供します。LEGAL JOB BOARDのキャリア支援で蓄積された知見をもとに、信頼できる情報を届けるメディアです。

https://legal-job-board.com/media/

メディコ

メディコは、医療・介護業界に特化した職場口コミと求人情報をもとに、「働きがい」に合った職場と出会えるスカウト型転職サイトです。

実際に働いた人の口コミを通じて、業務内容や人間関係、働き方など、求人情報だけでは見えにくい職場の実態を把握しながら、自分に合った環境を探すことができます。

また、プロフィールを登録することで、医療機関や介護施設から直接スカウトが届くため、現職を続けながら効率的に転職活動を進めることが可能です。

メディコは、医療・介護に携わる一人ひとりが、納得感を持って次の職場を選べるよう支援します。

https://medi-co.jp/

▪️企業情報

会社名：株式会社 WILLCO

代表者：土屋 佳大

所在地：東京都港区赤坂4-2-6 住友不動産新赤坂ビル10階

資本金：5,000万円

設立：2012年

URL：https://www.willco-inc.jp/