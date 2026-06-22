Dropbox、イラストレーター ユウマ氏の事例を公開

Dropbox Japan株式会社

Dropbox, Inc. （NASDAQ： DBX）の日本法人であるDropbox Japan株式会社（本社：東京都千代田区）は本日、イラストレーター ユウマ氏の事例を公開しました。本事例では、ユウマ氏の創作の背景に加え、関係者との認識合わせを大切にする仕事の進め方や、大容量ファイルの共有を支えるDropbox(https://www.dropbox.com/ja/basic)の役割を紹介します。

ユウマ氏は、コントラストと彩度の高いデジタル映えする作風で多くの支持を集めるイラストレーターです。北海道で開催されたゲーム世界大会「Apex Legends Global Series Year 4」のキービジュアルや、ゲーム会社と東京地下鉄のコラボレーション「TOKYO METRO CUP OVERWATCH 2」のキービジュアル、商業施設「セブンパーク アリオ柏」のキャラクターなどを手がけています。現在は、日本工学院専門学校で非常勤講師も務め、毎年約90人の学生にイラスト制作の技術や心構えを伝えています。

創作の原点と、独立までの道のり

幼い頃からアニメ、漫画、ゲームに親しんできたユウマ氏は、小学生の頃には漫画家に憧れていました。

「当時は家庭用ゲーム機が普及し始めた時期で、ドット絵や簡略化されたキャラクターデザインが多くありました。また、週刊連載漫画も好きで読んでいました。更新頻度の高い作品ならではの、必要な要素だけを描いた、シンプルながら印象に残る表現に自然と親しんでいました」

ユウマ氏は漫画家を志しながらも、親から安定した仕事に就いてほしいという思いと、自分が絵を描ける仕事につきたいという思いが重なり、ゲーム会社に就職しました。その間も、SNSへの作品投稿や、イラストレーターとの交流を続ける中で、少しずつ独立のイメージが明確になっていったといいます。

「人と話すことが好きで、交流会に誘ってもらううちに、イラストレーターの知り合いが増えていきました。会社員だった頃は、1件あたりの仕事の単価や、どのくらい案件を受ければ生活できるのかが見えませんでした。ですが、数年かけていろいろな方に直接話を聞く中で、報酬の水準や働き方が少しずつわかるようになり、独立という選択肢が現実的なものになってきました」

独立後も大切にしているのは、「自分の価値を下げないこと」だとユウマ氏は語ります。価格を下げれば仕事につながりやすい一方で、自身の価値だけでなく、業界全体の基準にも影響を及ぼしかねないという考えは、学生に伝えていることでもあります。

求められる表現の中で磨かれた、自身のスタイル

元のスタイルは漫画だったため、メリハリの効いたイラストを好んでいたユウマ氏。ただ、モノクロ中心で制作していたこともあり、色への意識は現在ほど強くなかったといいます。eスポーツやゲーム業界からの依頼が増えるなかで、デジタル上で強く印象を残す表現が求められるようになり、現在の高コントラスト・高彩度のスタイルがより明確になっていったといいます。

「無理に寄せたというよりも、もともと白黒の強い表現が好きだったので、コントラストの高いイラストには憧れがありました。実際にお客様から、自分のそうした作風を参考として挙げてもらうことがあり、自分が求められている方向性に気づきました。周囲の方々のおかげで、今のスタイルが形になってきたと感じています」

「伝わる」進め方が、よい作品を生む。コラボレーションの流儀

仕事の幅が広がるにつれて、イラストやクリエイティブの制作フローに馴染みのないお客様との仕事をする機会も増えてきました。そうした場面では、専門用語をなるべく使わず、言葉を省略しすぎないことを意識しているといいます。また、修正依頼の認識違いを防ぐため、画像に直接書き込みながら、どこをどう直すのかを明確に共有することも大切にしています。またラフ案の時点でも、丁寧な仕事を心がけているといいます。

「どれだけ丁寧に依頼内容を共有いただいても、実際に絵として形にすると印象が変わることがあります。なので、ラフ案は2～3案出すようにしています。専門分野が違っていても、微妙な違いは相手にも伝わるものです。カラーバリエーションがあるだけでも、比較しながら議論できます。また、ラフ案の段階でざっくりとしたイラストにせず、しっかり時間をかけることを意識しています。本当に急がば回れはよく言ったもので、清書の段階で修正するよりも、最初の段階で認識を合わせておくほうが、結果的にはスムーズなんです」

制作から共有まで、イラスト制作フローを支えるDropbox

こうした創作活動を支えているのがDropboxです。ユウマ氏とDropboxとの出会いは、独立前のゲーム会社勤務時代にさかのぼります。フリーランスとして独立した当初は別のクラウドサービスを使ったものの、知人のデザイナーがDropboxを愛用していたことなどをきっかけに再度利用をはじめ、現在では、Dropboxが制作フローに欠かせない存在となっています。

ユウマ氏の制作現場では、Dropboxは単なる保存先ではなく、制作データの管理から確認、共有までを支える基盤になっています。特に、大容量ファイルのアップロード、PSDファイルの確認、そして権限を意識した共有のしやすさは、日々の業務を支える大きな要素です。

大容量ファイルもスムーズにアップロード

ユウマ氏が手がけるイラストの中には、商業施設の等身大パネルや駅構内の柱に大きく掲出される広告など、印刷物として大きなサイズ、高い解像度が求められるものも少なくありません。データのやり取りが多いからこそ、1回1回のアップロードがスムーズにできることは大切です。

「ゲームの世界大会が北海道で行われたときには、札幌駅前の地下歩道の柱に私が描いたキービジュアルがたくさん貼られました。そのような使い方をするイラストのデータは、横2万ピクセル、データ量1.6ギガバイトを超えることが少なくありません。Dropboxはアップロードがとにかく速くて、そんな大容量データでもスムーズにアップロードできます」

PSDファイルをサムネイルですぐ確認

イラスト制作では、修正版やカラーバリエーションなど、複数のPSDファイルを扱うことが多くあります。そうした場面では、ファイルをひとつずつ開かなくても内容の違いを把握できることが、確認や共有の効率につながります。

「PSDデータは基本的に大きいですし、専用アプリがないと開けません。PSDデータでも、Dropbox上ならサムネイルで表示されるので、データを開けなくても確認ができます。また、外出先のスマートフォンからでもサムネイルが見れるので、『これは違うバージョンだな』『これが最新だな』とすぐに判断できる。本当に助かっています」

必要な相手に、必要なファイルだけ共有しやすい

制作の現場では、クライアントやデザイナーなど、複数の関係者とデータをやり取りする機会が多くあります。その中で、1つの場所にデータを集約しながら、必要な相手に必要なファイルだけを共有しやすいことは、スムーズな進行に欠かせません。ユウマ氏にとってもDropboxは、関係者とのやり取りを整理しやすく、安心して使える共有基盤として機能してきました。

「1つのプロジェクトでも、イラストだけではなく、背景、シナリオなど膨大な量と種類のデータが存在します。その中でもスムーズに管理がされ、作業の進行がしやすかったのは、必要なファイルに絞った権限付与・共有が簡単にできたからです。パソコンにDropboxのフォルダーの同期もできるので、アップロードもダウンロードもスムーズに行えます」

次の世代へ、そして次の表現へ

イラストレーターとしての活動だけでなく専門学校の非常勤講師として後進の育成に取り組むなど、めざましい活躍を見せるユウマ氏。今後はさらに、個展や画集の制作、ライブドローイング、トークイベントなど、「形として残る活動」にも力を入れていく考えです。

こうした活動を続けていく上で、ユウマ氏は自身のコンディションを整えることも大切にしています。意識的にボルダリングで体を動かし、あえて絵から離れる時間をつくることも、創作を長く続けるための工夫のひとつだといいます。

ユウマ氏は、後進のクリエイターに向けてこうメッセージを残します。「今日、絵がうまい人はたくさんいます。その中で最後に鍵となるのが、自分の絶対書き続けていくぞという強いマインドです。毎日少しずつでも絵を描いていれば、それがモチベーションになる。そして、『あの人が頑張っているから自分も頑張ろう』と思ってもらえるように、私自身も頑張っていきます」

デジタルで描き、Dropboxで届け、紙として残す。ユウマ氏の創作は画面の中で完結しません。制作から共有まで、クリエイティブ制作のワークフローをDropboxはこれからも支援していきます。Dropboxをクリエイティブ制作で利用するためのヒントはこちら(https://www.dropbox.com/ja/business/solutions/creatives)からご覧ください。

以上

関連リンク

- 株式会社Numero.8、Dropbox Replay と Pro Tools の連携で音楽制作プロセスを効率化(https://navi.dropbox.jp/dropbox-replay-pro-tools-integration-to-enhance-audio-production-process)- Dropbox、スクラッチ DJ 界のレジェンド、 Shortkut氏の利用事例を公開(https://navi.dropbox.jp/case-story-djshortkut)- Dropbox ファイルやフォルダの共有権限を管理する方法(https://help.dropbox.com/ja-jp/share/set-file-folder-permissions)- Dropbox でファイルのプレビューを表示する(https://help.dropbox.com/ja-jp/view-edit/preview)

ユウマ

ゲーム会社に4年4か月勤務した後、2021年8月よりフリーランスイラストレーターとして活動。キャラクターデザイン、スチルイラスト、MV、ライトノベル向けイラストなどを手がける。日本工学院専門学校 非常勤講師。世界観を踏まえた自由なキャラクターづくりと、コントラスト・彩度の高い作風を得意とする。

https://nemo0126yuma.wixsite.com/my-site

https://x.com/UMA_0126

Dropbox Japanについて

Dropboxは、プライベートと仕事、それぞれのコンテンツをわかりやすく整理し、生産性を維持できる場所を提供します。Dropboxの製品は、よりスマートな働き方を実現するために開発され、現在180か国以上で7億人を超える方々に愛用されています。本社は米国カリフォルニア州サンフランシスコです。Dropboxの使命と製品については、dropbox.com をご覧ください。Dropbox Japanは、Dropboxの日本法人です。詳細は https://www.dropbox.com/ja/business(https://www.dropbox.com/ja/business) 、または https://navi.dropbox.jp/(https://navi.dropbox.jp/) をご覧ください。