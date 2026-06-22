エレベーター・エスカレーター製造の技能競技大会を開催

三菱電機ビルソリューションズ株式会社競技大会の風景（配電盤組立：配線作業の様子）

三菱電機ビルソリューションズ株式会社（取締役社長 織田 巌、本社：東京都千代田区）は、当社稲沢ビルシステム製作所（愛知県稲沢市）において、6月18日(木)と20日(土)の2日間、昇降機（エレベーター・エスカレーター）のものづくりに携わる当社とグループ会社の従業員を対象とした技能競技大会を開催しました。

本大会は、稲沢ビルシステム製作所における技能研鑽、技能力向上および職場の育成風土醸成を目的として継続的に実施している取り組みです。49回目となる今回は、当社従業員に加え、海外生産拠点の技術者を含む国内外のグループ会社94名が参加し、機械検査、構造物、配電盤組立など10職種において、日頃培った技能を競い合いました。

昇降機の製造は、生産ラインで自動加工される部品に加え、技術者による高精度な手作業の加工や仕上げを要する部品を組み合わせて成り立っています。本大会は、こうした製造を支える技能の維持・向上を図る重要な機会となっています。

なお、本大会は後日、三菱電機グループ全体で開催される「全社技能競技大会」の予選を兼ねており、上位入賞者（一部職種を除く）は同大会に出場します。

技能競技大会 開催概要

日 程：2026年6月18日(木)／筆記、6月20日(土)／実技

場 所：稲沢ビルシステム製作所（愛知県稲沢市菱町1番地）

出場者：94名（内訳：国内72名、海外22名、出場国・地域：日本、韓国、中国、台湾、タイ）

職 種：10種（機械検査、金属塗装、構造物鉄工、配電盤組立、電子機器組立、曲げ板金、機械板金、フライス盤、治工具仕上げ、マシニングセンタ）

社内競技大会について

当社は、お客さまに安全・安心を提供することを最も重要な使命と捉え、技能の伝承や技能・技術力の向上を目的とした社内競技大会を各地で開催しています。昇降機の開発・製造を行っている稲沢ビルシステム製作所では、ものづくりに携わる従業員の技能・技術を競う大会を1977年に開始し、定期的に開催しています。

また、当社教育センター（東京都小平市）では昇降機や空調・冷熱機器などのビル設備の保守に携わる技術者の技能・技術を競う大会を1981年に開始し、定期的に開催しています。

開会式での稲沢ビルシステム製作所長・有川 真明のあいさつ(抜粋)

「当社事業の競争力向上には、高い品質と生産性を支えるものづくりの力が不可欠であり、そのためには技能力の向上に加え、培ってきた技能を次世代へ伝えていく技能伝承が重要です。日々の練習で磨いてきた技能と情熱を本番で存分に発揮し、切磋琢磨しながら技能交流を深めてください。あわせて、皆さんの挑戦が後進への技能伝承にもつながることを期待しています。昨年の三菱電機グループ技能競技大会では、稲沢ビルシステム製作所は金メダル1つ、銀メダル1つの計2つのメダルを獲得しました。皆さんにも、さらなる成長と当社の技能レベルの底上げに繋がる活躍を期待しています」

競技職種（10職種）

三菱電機ビルソリューションズについて

- 機械検査用意された材料（課題）をマイクロメータ（測定具）等で、いかに正確に、早く測定出来るかを競う。- 金属塗装プライマー吹き付け（下塗り）から最終仕上げ塗りまでの8工程間に、パテ・水研ぎ・マスキング・塗り分けを競う。- 構造物万力（工具）等を使用し、鉄鋼の切断、曲げ等の加工作業と電気溶接の両方の要素を含んだ圧力容器を製作する。組立精度・溶接外観及び、試験機による水圧気密を競う。- 配電盤組立電気機器部品へ自身で加工した電線を配線し、電線の端末加工における精度や盤全体の品質を競う。- 電子機器組立回路の読図を含めた基板作成（国家検定１級相応）を行う。制限時間も国家検定より短くしており、スピードと正確性を競う。- 曲げ板金1枚の鉄板から課題（バケツ）を製作する。切断や曲げ、ガス溶接等、板金加工に必要なスキルが求められるため、製作品の出来栄えを競う。- 機械板金1枚の鉄板から切り出し、曲げの工程をシヤー、プレスブレーキといった機械を使って課題を製作し、その出来栄えを競う。- フライス盤2つの角材をもとに、六面体仕上げ、Rボス加工、勾配加工などを施し、オス・メスを製作して組立寸法に仕上げ、その精度を競う。- 治工具仕上げ±0.01ミリの精度が要求され実力差が最も顕著に出る職種。2つの材料（鉄板）を弓鋸、ヤスリで階段状に仕上げ、はめ合わせの精度を競う。- マシニングセンタ事前課題を基に当日出題した課題に応じた動作プログラム作成をする。作成したプログラムは正確な動作による加工工程、加工スピードなどをシミュレーションソフトにて3D検証を行い、プログラミング精度を競う。

三菱電機ビルソリューションズ株式会社は、ビルシステム事業における開発・製造から保守・リニューアルまで一貫した事業運営を行う、2022年4月に設立した三菱電機の連結子会社です。昇降機（エレベーター・エスカレーター）、空調・冷熱機器、ビルシステムなど多彩なビル関連製品・サービス群とビル運用管理の豊富な経験、さらに先進のデジタル技術を掛け合わせた統合ソリューションをワンストップで提供するビルソリューションプロバイダとして、社会インフラを支えています。ビルからビル群、そして都市へと、スマートシティの実現に向けて、人と社会に寄り添ったさまざまな課題解決を通じ、ビル・都市空間における人々の豊かな暮らしに貢献します。