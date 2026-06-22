Naturecan × ERAコラボ第二弾★ブランド最高濃度50％CBDオイル「The Third eye ゆずフレーバー」発売

Naturecan株式会社

ウェルネスブランドNaturecan（ネイチャーカン）は、YouTubeチャンネル「宇宙意識エラチャンネル」で活動するERA氏とのコラボレーションによる高濃度ブロードスペクトラム50%CBDオイル「The Third eye（ザ・サードアイ） ゆずフレーバー」を発売いたします。

The Third eye CBDオイル 50％ ゆずフレーバー

内容量：10ml

販売価格：21,000円（税込）

発売日：2026年6月19日

発売記念キャンペーン価格：12,600円（税込）

特徴：

・Naturecanブランド最高濃度のCBD50％配合

・ブロードスペクトラム処方

・CBD、CBG、ビタミンK2・E・D・A配合

・天然ゆずフレーバー採用

・リナロール配合

・第三者機関による品質試験実施

・THC 10ppm未満、CBN非検出

発売記念キャンペーンで40％OFF

詳細を見る :https://www.naturecan.jp/products/50-cbd-oil

発売を記念し、2026年6月19日（金）から6月22日（月）までの期間限定で、通常価格21,000円（税込）のところ40％OFFの12,600円（税込）で販売いたします。この機会にぜひご利用ください。

CBD・CBGに加え、4種のビタミンを配合

「The Third eye」は、ヘンプ由来のCBDとCBGに加え、ビタミンK2、ビタミンE、ビタミンD、ビタミンAを厳選配合。

複数の成分を組み合わせることで、ヘンプ由来成分が持つ特性をより活かすことを目指した設計となっています。

高濃度でありながら毎日の習慣として取り入れやすく、ウェルネスを意識する方や、質の高いセルフケアを求める方におすすめの商品です。

ERA氏コメント

「忙しい毎日の中で、自分自身と向き合う時間を少しでも大切にしてほしいという想いから、この商品を開発しました。爽やかなゆずの香りとともに、日々のセルフケア習慣に取り入れていただけたら嬉しいです。」

Naturecanについて

Naturecanは2019年にイギリスのマンチェスターで設立され、現在約70カ国に展開するグローバルウェルネスブランドです。

「As close to Nature as we can」（自然に寄り添って/できるだけ自然に近く）というコンセプトのもと、できるだけ人工的な成分ではなく自然素材を使う・環境にやさしい商品開発をするなど、自然を大切にしながら活動を行っています。

Naturecanの全てのCBD製品は、複数の第三者機関による6段階の品質テストが実施されており、THCフリー・GMOフリーなど確かな品質が保証されています。

ヘンプの生産から製品の品質までNaturecanで管理を徹底し、サプライチェーンの透明性を確保することで、お客様に自信を持って安心安全な製品を提供しています。

会社概要

会社名:Naturecan株式会社

代表取締役:中島沙紀

お問い合わせ:info-jp@naturecan.com

公式サイト:https://www.naturecan.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/naturecanjp/?hl=en

X:https://x.com/naturecanfitjp

TikTok:https://www.tiktok.com/@naturecanfitnessjp_shop

YouTube:https://www.youtube.com/@naturecanfitnessjp

楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/

Qoo10:https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial