「フードマーケット マム」を運営するタカラ・エムシーが商業施設向けリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」の導入を開始

株式会社 COUNTERWORKS

株式会社COUNTERWORKS（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：三瓶 直樹、以下「カウンターワークス」）が提供する商業施設向けリーシング（※）DXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」が、スーパーマーケット「フードマーケット マム」を運営する株式会社タカラ・エムシー（本社：静岡県静岡市、代表取締役：上野 拓）に導入されたことをお知らせします。

※リーシング：商業施設によるテナントの誘致・募集業務

導入の背景

タカラ・エムシーは、静岡県を中心に、愛知県や神奈川県を含む東海地方で主力ブランドである「フードマーケット マム」を展開し、地域のお客さまの日常的な買い物を支えています。食品を中心に、日々の暮らしに必要な商品を提供するだけでなく、地域に根ざした店舗運営を通じて、来店しやすく親しみのある売場づくりを進めてきました。

また、店舗の魅力向上や来店動機づくりの一環として、店頭スペースなどを活用した催事に取り組んでいます。特に、店舗で常時取り扱っていない食物販や地域性のある商品、日常の買い物に楽しさを加える催事へのニーズは高く、来店されるお客さまにとっても売場の鮮度を感じられる機会となります。

一方で、これまでは出店希望者との接点が限定されやすく、催事スペースの稼働日数や出店ジャンルの広がりには伸びしろがありました。さらに、出店者数や催事件数を増やしていくうえでは、単に募集窓口を広げるだけでなく、出店時のルールや運用品質を一定に保つことも重要になります。より多様な出店者を受け入れながら、店舗運営に無理のない形で催事を拡大するため、募集から管理までを一元化できる体制づくりが求められていました。

ショップカウンター エンタープライズ導入により目指すこと

今回の「ショップカウンター エンタープライズ」導入により、タカラ・エムシーは独自の催事募集サイトを構築し、出店希望者からの問い合わせ受付、日程調整、申込管理、請求・集金までの業務を一元化していきます。これにより、出店者との接点を広げながら、本部・店舗間で催事の状況を把握しやすい運用体制を構築します。

まずは、食物販をはじめとする店舗と補完性の高い催事の拡大を進め、日々の買い物に楽しみを生み出していきます。地域のお客さまにとっては来店のきっかけが増え、店舗にとっては売場の賑わいづくりと催事関連収益の向上につながる取り組みです。

同時に、出店ルールや利用条件を整理し、申込書や注意事項の明確化を進めることで、出店時の品質を担保しやすい環境も整えていきます。今後は運用実績や問い合わせ情報を蓄積しながら、出店ジャンルや対象店舗の拡大を検討し、催事関連収益を導入前比1.5倍へ引き上げることを目指します。

なお、導入にあたっては、カウンターワークスの専任コンサルタントが初期設計から運用定着、成果創出までを伴走支援することで、短期間での運用改善と収益性向上を実現していきます。

導入企業様のコメント

株式会社タカラ・エムシー 店舗開発部 酒井 稔氏

当社では、地域のお客さまに毎日のお買い物をより便利に、より楽しく感じていただけるよう、店舗ごとの売場づくりやサービス向上に取り組んでおります。催事についても、普段店舗では出会えない商品や、季節を感じられる商品との出会いを通じて、お買い物の楽しさを広げる大切な機会の一つと考えています。

これまでは一定の出店実績がある一方で、出店者が固定化しやすく、新しい事業者や商品との接点を広げることに伸びしろがありました。ショップカウンター エンタープライズの導入により、募集情報を分かりやすく発信し、新規テナントとの出会いを増やしていきたいと考えています。

今後も、食物販をはじめとした多様な催事を通じて、お客さまにとって新たな発見や「いつもの買い物に加えた楽しみ」がある店舗づくりを進めてまいります。

▼「タカラ・エムシー催事スペース募集サイト」の画面イメージ

URL：https://space.foodmarket-mom.com(https://space.foodmarket-mom.com)

▼出店のイメージ

※掲載画像は実際の出店写真ではなく、売場の構成・装飾・商品陳列等は変更となる場合があります

フードマーケットマム牧野店 駐車場スペース

■導入検討時のお問い合わせ先

「ショップカウンター エンタープライズ」または「商業施設におけるDX推進」にご興味を持たれたご担当者様は下記までご連絡ください。具体的な機能や導入スケジュールなど、サービスの詳細について説明している資料をお送りします。

https://shopcounter.jp/lp/enterprise

■ショップカウンター エンタープライズについて

商業施設向けリーシングDXシステムです。商業施設が自社スペースを掲載する「テナント募集サイト」と、問い合わせ・営業・テナント情報管理やスペースの稼働管理ができる「営業管理システム」をSaaS型で提供し、随時、機能追加やバージョンアップを行うことで、テナント募集業務や管理業務の効率化、生産性向上を支援いたします。現在、1,500以上の商業施設にて導入。

URL： https://shopcounter.jp/lp/enterprise

■カウンターワークスについて

商号 ：株式会社COUNTERWORKS

所在地 ：東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル8F

代表 ：代表取締役CEO 三瓶 直樹

事業内容 ：「ショップカウンター」「ショップカウンター エンタープライズ」の企画・開発・運営

資本金 ：6.54億円（資本準備金を含む）

URL ：https://counterworks.co.jp