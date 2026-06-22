ビデオリサーチ取締役執行役員 木塚了敬氏がアドバイザーに就任

REVISIO株式会社

ご家庭に人体認識技術を搭載した機器を設置し、テレビスクリーンへの「アテンション（注視）」を測るREVISIO株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 郡谷康士、以下REVISIO）は、株式会社ビデオリサーチ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員 石川豊、以下ビデオリサーチ）取締役執行役員の木塚了敬氏がアドバイザーに就任したことをお知らせいたします。

■就任の背景

REVISIOとビデオリサーチは、双方が保有する独自性の高いデータを組み合わせ、広告やコンテンツの価値を示すためのデータソリューションを強化すべく、2025年より資本業務提携を締結しています。

木塚氏はビデオリサーチにおいて数々のIT系サービスの立ち上げを牽引し、事業提携や新規事業の推進を通じて、同社のデジタル領域の拡張に貢献してきた経験・知識をお持ちです。それらをベースに、REVISIOの事業戦略や営業戦略、ビデオリサーチとの共同ソリューション開発などに関してアドバイザリーをいただく予定です。

■木塚 了敬（きづか としたか）氏のプロフィール

ビデオリサーチ 木塚 了敬氏

1993年メルコ・パワー・システムズ（現三菱電機ソフトウェア）入社。

その後、ベンチャー企業で上場を経験したのち、2015年からビデオリサーチ社へ参画。

デジタル企画推進部長、ITサービス推進ユニット長を経て、2024年4月より執行役員CTO。2026年6月より、取締役執行役員（経営戦略統括）。

■木塚 了敬氏のコメント

このたび、REVISIOのアドバイザーに就任するにあたり、視聴量、視聴質の融合をさらに拡張し、顧客課題に一緒に伴走するソリューションへ昇華できる可能性を感じています。

ビデオリサーチが掲げるソリューションカンパニーとしての伴走と、専門家としてその先を視（み）せるREVISIO社が掛け合わさることで、広告・コンテンツの価値をより高くしていくための顧客支援が可能になります。

両社それぞれの強みをより強化し、高いシナジーを創出することで生活者及び業界に貢献してまいります。

木塚氏の知見を活かし、広告ビジネスに携わる多くの皆さまにREVISIOから新しい価値をご提供できるよう取り組んでまいります。

＜本件に関する問い合わせ先＞

REVISIO株式会社 広報担当 安武

東京都千代田区大手町1丁目6番1号大手町ビル

E-mail info@revisio.com Tel(担当直通) 050-5897-4931

【REVISIO株式会社について】

REVISIO株式会社（2022年10月にTVISION INSIGHTS株式会社から社名変更）は、人体認識技術によってテレビ番組・CMの視聴態勢データを取得し、BtoB向け視聴分析サービスを提供しています。ご家庭のテレビに、REVISIOが独自に開発した人体認識技術を搭載した調査機器を設置し、調査参加者の視聴態勢を毎秒で自動的に取得。「誰がテレビの前にいて、ちゃんと見ているか」というREVISIO独自の注視データを広告主・広告会社・放送局など国内累計250社以上のクライアントにご活用いただいています。

現在、国内では関東エリア2,000世帯・関西エリア600世帯、地上波全番組の視聴データ、ならびにコネクテッドTVの注視データを提供しています。