eMotion Fleet、タイの Konoike Cool Logistics/Konoike Express (Thailand)社とフリート管理DXおよびグリーン物流推進に向けた契約を締結

eMotion Fleet株式会社

「経済的なグリーンモビリティを現場から実現する」をミッションに掲げている eMotion Fleet 株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：白木秀司、デニス・イリッチ、以下「eMotion Fleet」）は、タイの冷凍冷蔵物流大手である Konoike Cool Logistics Co., Ltd./ Konoike Express (Thailand) Co., Ltd.（本社：タイ王国バンコク、代表取締役：村上智彦、以下「KCLT）との間で、フリート管理の DX 化およびグリーン物流推進に向けた契約を締結したことをお知らせします。

本契約は、eMotion Fleet にとってタイを含む海外での初の商業契約となり、日本で培ったフリート管理 DX・GXのノウハウをアジアへ展開する重要な第一歩となります。

■背景と狙い

タイの物流業界においても、荷主や親会社からのグリーン物流対応への要求が高まっており、特にサプライチェ ーン全体の温室効果ガス排出管理（Scope 3）を含む可視化・報告体制の構築が喫緊の課題となっています。 KCLT は鴻池運輸株式会社（Konoike Transport Co., Ltd.）のグループ傘下にあり、日本本社への CO2 報告体制を整えているものの、リアルタイムかつ詳細な運行データの取得・活用と、それを経営判断に繋げる仕組みの構築が課題となっていました。本実証実験では、将来の EV 導入を見据えた第一歩として、内燃機関車両に先進的なテレマティクス端末を導入し 、データに基づく運転・車両管理体制の構築と業務効率化を図ってまいります 。

■主な取り組み

先進的なテレマティクス端末と燃料消費センサー（Fuel Harness）を KCLT のトラック１５台に導入し、従来の車載器では取得できなかった詳細かつリアルタイムな車両走行データを収集します。取得したデータはクラウド上で一元管理し、車両ごとの燃費・アイドリング時間・燃料消費量・走行距離・CO2 排出量等をリアルタイムで可視化します。コールドチェーン特有の冷凍機稼働中の燃料消費も正確に把握することで、業務効率化とデータドリブンな運行管理体制の構築を推進します。

■今後の展開

eMotion Fleet は、本件での運用実績をもとに、管理目的にとどまっていたデータを経営改善に直結させます。燃費・アイドリングデータに基づく具体的なコスト削減プランの策定、安全運転スコアを活用したドライバーコーチングなど、データを燃料コスト低減と安全強化に活かします。さらに将来的には、KCLT の荷主を含むサプライチェ ーン全体（Scope 3）の CO2 データ可視化へと展開し、グリーン物流の証明と競争優位性の確立支援に繋げてまいります。

【Konoike Cool Logistics Co., Ltd./ Konoike Express (Thailand) Co., Ltd. について】

タイ国内において、鴻池運輸(株)が日本で行っている高品質・高付加価値な定温物流サービスの提供を目指しています。具体的には Food Defense への取り組み・体制を踏襲し、お客さまの大切な食材や商品を 24 時間 365日、最適な温度管理の下、保管・輸送・付帯業務を行い、より信頼性の高い食の安全へのサポートを目指しています。

社 名 Konoike Cool Logistics Co., Ltd./ Konoike Express (Thailand) Co., Ltd.

本社所在地 335/29 Moo 9, Bangna-Trad Rd. (Km. 19), Bangchalong, Bangplee,

Samutprakarn 10540

社 長 村上智彦

設 立 2011年3月

事 業 内 容 冷凍冷蔵倉庫

冷凍・冷蔵・ドライ・定温（4温度帯）配送業務

U R L https://www.konoike.net/

【eMotion Fleet 株式会社について】

eMotion Fleet は、「経済的なグリーンモビリティを、現場から実現する」をミッションに、はたらくクルマの DX/GXを伴走支援するスタートアップです。車両・運行管理の DX とデータ活用を起点に、商用車の EV 化に向けた計画から導入・運用までをワンストップで支援し、モノ・ヒトを運ぶ事業者の脱炭素化と経済性の両立を実現します。日独の物流大手で累計 2.3 万台以上の商用 EV 導入を推進してきた創業メンバーの知見をもとに、日本・アジアからモビリティのデジタル・グリーン変革をリードします。

社 名 eMotion Fleet株式会社

本社所在地 東京都品川区東品川２丁目６－４ 寺田倉庫G1ビル 2階

代表取締役 白木秀司 デニス・イリッチ

設 立 2023年9月

事 業 内 容 車両・運行管理のDX支援サービス

商用EV導入・運用支援サービス

車両運行・エネルギー管理システム

EVアセットマネジメント事業

U R L https://www.emotion-fleet.com/

本件に関するお問い合わせ：info@emotion-fleet.com（担当：西村）







