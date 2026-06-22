【ブルガリ】ブルガリ 2026年秋冬レザーグッズ＆アクセサリー コレクションから、メゾンの創造的なヴィジョンとサヴォアフェールを凝縮した新作が登場

ブルガリ・ジャパン合同会社

ブルガリの2026年秋冬レザーグッズコレクションでは、メゾンの時代を超越したスタイルに加え、現代的な新しいフォルムが登場します。温かみのある鮮やかな色彩の、宝石を彷彿とさせるシーズナルのカラーリングで再解釈された本コレクションは、前例のない職人技によって刷新されました。

モダンなデザインとメゾンのアイコニックなコードによるタイムレスな魅力、ジュエリーにインスパイアされたディテールと貴重な素材、そして卓越した職人技の調和を追求した本コレクションは、ブルガリの創造的なヴィジョンとサヴォアフェールを凝縮しています。

ブルガリを象徴するジュエリーの技術をもちいた「トゥボガス スフィア」のイブニングバッグは、貴重なディテールと洗練された建築的な長方形のシルエットを融合させています。

しなやかなトゥボガス コイルを彷彿とさせる特徴的なゴールド仕上げの真鍮製のハンドルは、スフィア（球状）のエッジで装飾されています。これは、彫刻的なスフィアを特徴とする1970年代の「ブルガリ トゥボガス」 ブレスレットを想起させます。シトリンカラー、フォレストエメラルドカラー、ローマンガーネットカラーの半透明のエナメルのスフィアを特徴とするバリエーションと、クリスタルのパヴェがあしらわれたバリエーションの2種類で展開されます。

イブニングからデイウェアまで軽やかに纏えるこのバッグは、2026年8月からブラックのカーフレザーとテラコッタカラーのヌバックが登場します。

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「ブルガリ トゥボガス」

クラッチ

カーフ、クリスタル / ブラック

W28 x H14.5 x D5.5cm

885,500円

2026年8月発売予定

メゾンのアーカイブにある伝説的なセルペンティのクリエーションからインスパイアされた「セルペンティ クオーレ 1968」は、ブルガリのヘリテージを彫刻的なハート型のバッグに凝縮しています。

エナメル加工された蛇のシェイプのメタルハンドルには、今シーズン、フェローザターコイズカラー、エメラルドグリーンカラー、ペルラホワイトカラー、ブラックの洗練された4色がもちいられ、スメラルド プレツィオーソ（イタリア語で貴重なエメラルドの意）カラーのカーフレザーのパッド入りの湾曲したボディと調和するようにデザインされています。このエディションは2026年8月から発売されます。

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「セルペンティ」

バッグ

カーフ / スメラルド プレツィオーソ

W20.5 x H14.5 x D4.3cm

687,500円

2026年8月発売予定

永遠の変容の象徴であるセルペンティは、進化し続けています。時代を超越した魅力と無限の再生の対話の中で、「セルペンティ フォーエバー エロンゲーテッド」 トップハンドルバッグは、新しい現代的なシルエットにて展開します。

クリーンなラインとミニマルなスタイルが魅力のこのバッグは、デイタイムからイブニングまで対応する汎用性と、力強く個性的なアイデンティティを両立させます。レザーのトップハンドルはエレガントなハンドキャリーとして、そして付属のレザーとコブラ シェイプのチェーンストラップをアタッチするとショルダーやクロスボディとして着用いただけます。

ブラックカーフレザーのモデルに加え、この新作は、個性的な素材、ヌバックを通じてその魅力を広げています。

テラコッタカラーのヌバックは、緻密なサンディングとダブルドラム染色により実現した、ベルベットのような触感を特徴とします。この洗練された素材は、手作業のエナメルを特徴とするアイコニックなスネークヘッドクロージャーで装飾された新しいエロンゲーテッドトップハンドルと、ワイドな「セルペンティフォーエバー」 ショルダーバッグの両方にもちいられています。

精緻なフォレストエメラルドカラーのシャイニーカルングのバッグがアソートメントを完成させ、「セルペンティ フォーエバー」のアイコンに息づく多面性と変容の精神を体現しています。

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「セルペンティ」

バッグ

シャイニーカルング / フォレストエメラルド

W26 x H12.5 x D6cm

638,000円

2026年8月発売予定

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「セルペンティ」

バッグ

ヌバック / テラコッタ

W26 x H12.5 x D6cm

523,600円

2026年8月発売予定

テキスタイルの世界では、ブルガリが新たなクリエイティブテーマ「Cabinet des Curiosites（キャビネ・ド・キュリオジテ）」を発表します。このデザインは、ソティリオ・ブルガリがコンドッティ通りに開いたキュリオシティショップが、ジュエリーだけでなくアンティーク、装飾品、貴重なオブジェなどの品々を提供し、発見されるべき驚きに満ちた魅惑的なワンダーボックス（宝箱）であったというメゾンの起源に敬意を表しています。

イタリアのテキスタイルのメッカであるコモ地方にて、シルク100%で織り上げられたスカーフは、多彩なカラーバリエーションで展開されます。

お問い合わせ先：ブルガリ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/