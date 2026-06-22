「総務はもう台帳を作らない」AIで実現する″手間ゼロ″の備品管理｜アストロラボが「バックオフィスWorld 2026夏 東京」に登壇

アストロラボ株式会社

アストロラボ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：日下ヤスユキ、以下アストロラボは、2026年7月8日（水）～10日（金）：東京ビッグサイトにて開催される『バックオフィスWorld 2026 夏 東京』にブース出展と共に、初日7月8日（水）13:00より同社統括マネージャーの岩下香介による 「総務はもう台帳を作らない！AI×全社コラボで実現する『手間ゼロ』の備品管理」をテーマとした無料セミナーに登壇。

バックオフィスDXの“最後の盲点”とされる物理資産（備品）の管理を取り巻く、 組織課題や社会課題による深刻化が進んでいる実態と、今後の全社運用による「手間ゼロ」管理、AIによる台帳の自動化など実例を交えたセミナーセッションをご用意いたしております。参加費は無料です。

【物理資産の“ブラックボックス化”という、見過ごされたリスク】

請求・会計、勤怠・人事と進んできたバックオフィスのデジタル化において、PCやモニターといった備品・物理資産の管理は、いまだExcel台帳と手入力に頼る企業が少なくありません。

台帳と現物のズレは、棚卸負担の増大だけでなく、資産の所在不明や情報漏洩のリスクにも直結します。

フリマアプリの普及により、持ち出された備品が容易に現金化される環境も広がっており、物理資産の「ブラックボックス化」が、いま改めて課題として浮上しています。

【無料セミナー開催概要】

・タイトル：総務はもう台帳を作らない！

AI×全社コラボで実現する「手間ゼロ」の備品管理

・日時 ：2026年7月8日（水）13:00～

・会場 ：東京ビッグサイト 4階 セミナー会場

・登壇者 ：岩下 香介

（アストロラボ株式会社 サービスビジネスGrp. 事業部 統括マネージャー）

・参加費 ：無料

・対象 ：総務・管理部門のご担当者、経営者の方など

【セミナーで解説する3つのポイント】

セミナーでは、物理資産（備品）管理が抱える課題と、その解決策を具体的な実例を交えたセミナーセッションをご用意いたしております。

・深刻化する「物理資産のブラックボックス化」とそのリスク

・課題の根本原因となる「プロセス不在」と属人化

・AIと全社運用で実現する「手間ゼロ」の備品管理

【「手間ゼロ」を実現する3つのアプローチ】

セミナーでは、属人化・プロセス不在という根本課題に対し、3つの観点から具体策を提示します。

・見える化：AI-OCRが型番・製品番号を読み取り、台帳を自動作成

・仕組み化：スマホのQR・スペック検索で、その場で貸出申請

・全社化 ：利用者本人がアプリで棚卸しを行い、総務の負担を軽減

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【『バックオフィスWorld 2026 夏 東京』出展概要】

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・展示会名 ：バックオフィスWorld 2026 夏 東京

・会期 ：2026年7月8日（水）～10日（金）各日10:00～17:00

・場所 ：東京ビッグサイト 南1～4ホール

・当社ブース：南3ホール ブースNo. S18-23

・参加費 ：無料（事前登録制 ※主催者要項に準拠）

・出展サービス：備品管理クラウド／消耗品管理クラウド／どこでも契約書クラウド

ブースでは、料金・他社比較・自社での活用イメージなどを担当者へ直接

ご相談いただけます。導入検討・社内稟議に役立つ資料もご用意しています。

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■ 出展サービス

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●備品管理クラウド

備品やIT資産の管理に悩む方へ向けた、備品管理にまつわるすべての悩みをDXで解決するクラウドサービスです。画像解析技術を使い台帳登録を自動化、ラベルを撮影するだけで登録が完了します。貸出申請は利用者が自ら行い、担当者の「備品を探す手間」をゼロに。全社員参加型の棚卸ではQRコード・RFIDを組み合わせ、管理者と現場の負担を最小化します。

AmazonビジネスやSSO、固定資産ソフト等とも高度に連携。標準機能の追加や登録ユーザー・拠点数の増加による課金はありません。

サービスサイト：https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/

●消耗品管理クラウド

文房具から防災備蓄品、日用品まで、あらゆる消耗品を一元管理し、現場の欠品をゼロにするクラウドサービスです。スマホアプリのQRコードスキャンだけで、持ち出し・返却・補充の履歴登録がその場で完結。発注点登録、自動アラート、発注リストの自動作成により発注漏れを未然に防止します。

サービスサイト：https://www.astrolab.co.jp/shoumouhin/

●消耗品管理顔パスくん

各個人に業務用スマホが貸与されていない現場や、手袋を着用する医療機関・介護施設などの消耗品管理の悩みを解決する顔認証システムです。保管庫に設置したタブレット等の端末で「顔認証」を行い、持ち出す消耗品をカメラにかざして数量を入力するだけで手続きが完了します。

従来のようにスマホを取り出してQRコードをスキャンする手間が完全にゼロになり、圧倒的なスピードで持ち出し業務が完結。

同時に「誰が・いつ・何を」持ち出したかがクラウド上に自動記録されるため、在庫切れの防止と企業のコスト管理の適正化をスムーズに実現します。

●どこでも契約書クラウド

紙の契約書やPDF文書、電子契約書をクラウド上に暗号化して保管する契約書保管クラウドサービスです。形式に関係なく登録するだけで自動でOCR処理を実施し、全文検索可能な状態で保存。

リモート環境下でも内容確認ができ、遠方の支社や関係者ともスムーズに情報共有できます。

サービスサイト：https://keiyakusho.cloud/

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■ 本プレスリリースに関するお問い合わせ先

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アストロラボ株式会社

担当：坪井

TEL：03-6672-7400

Mail：marketing@astrolab.co.jp

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■ アストロラボ株式会社について

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アストロラボ株式会社は、「レガシーを、セクシーに！」を合言葉に、ビジネスに真のDX化を

実現させるための仕組み創りに日々挑戦しています。

今後もアストロラボは、「企業DXのリーディング・カンパニー」として、ユーザーのみなさまの“デジタル化による仕事の効率化”だけでなく“ワクワク”する価値体験の提供を通じて、

サステナブルな世界の実現を目指してまいります。



＜会社概要＞

・社名 ：アストロラボ株式会社（Astrolab Inc.）

・URL ：https://www.astrolab.co.jp/

・所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山1-26-1 寿光ビル6階

・設立 ：2012年12月

・資本金 ：136,358,766円（資本準備金含まず）

・代表者 ：代表取締役CEO 日下ヤスユキ

・認証 ：情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）

ISO/IEC 27001:2022／JIS Q 27001:2023

ソフトウェアの研究・開発、システム設計コンサルティング

および関連技術サービス 登録番号 IA180282