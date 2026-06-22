「横尾忠則　はじめての90歳！ 90のポスター展」渋谷PARCO ほぼ日曜日で開催

株式会社ほぼ日

2026年６月27日、美術家の横尾忠則さんが、90歳の誕生日を迎えます。長年にわたり交流がある糸井重里の発案で、90歳を記念して、「横尾忠則 はじめての90歳！ 90のポスター展」を開催します。

横尾さんが手がけた1000枚以上のポスターから伝説のポスターや希少なポスターなど90点厳選。渋谷PARCO８Fのギャラリースペース「ほぼ日曜日」に展示します。横尾さんは、株式会社ほぼ日が今年創設した「ほぼ日マンガ部」のためのポスターも描きおろしてくださいました。会場ではこの「新作」ポスターがお目見えし、販売されます。YOKOO伝説はいつでも現在進行形です。過去から未来に向かう圧倒的な90枚のポスター群を、身体であびるようにご覧ください。ご来場、お待ちしています。

本イベントについて https://www.1101.com/hobonichiyobi/exhibition/7637.html

「横尾忠則 はじめての90歳！ 90のポスター展」

期間： 2026年６月27日（土）～７月20日（月）時間 ：11:00～20:00

場所： ほぼ日曜日（渋谷PARCO８階）渋谷区宇田川町15-1 入場：無料

主催：株式会社ほぼ日 協力：株式会社ヨコオズ・サーカス、有限会社アートプラネット・ワイ

本イベントについて

●横尾忠則さん、はじめての90歳！ポスターも90枚展示します。

これまでに1,000以上の作品を制作されてきた横尾さん。その膨大な数の作品たちは、アトリエをとびだして、都内のある場所で大切に保管されていました。その中から「腰巻お仙」や「TADANORI YOKOO」など横尾さんを代表するポスターはもちろん、1960年代から2010年代の作品まで普段はあまり見ること のできない希少なポスターも90点展示します。

●横尾忠則さんがポスターを描き下ろしてくださった「ほぼ日マンガ部」のポスターを展示、販売します。

ヤマトタケル（1989年・東京電力）少年ブルータス BRUTUS（1999年・マガジンハウス）銭湯（2002年・東京都公衆浴場業生活衛生同業組合）ほぼ日マンガ部のために描き下ろしてくださったポスター

横尾忠則さんはWEBサイト「ほぼ日」にたびたび登場してくださり、ほぼ日の創設者である糸井重里と長年にわたり交流を続けています。糸井は横尾さんについて「30世紀まで名を残す人」と言います。

2026年１月より株式会社ほぼ日が創設した新しい事業部門「ほぼ日マンガ部」では、部員の採用募集をするにあたり横尾さんにポスターを描いていただきました。本展では、この「ほぼ日マンガ部」のポスター（オフセット印刷）も展示、販売いたします。

※「ほぼ日マンガ部」のポスター以外、横尾忠則さんの過去の名作ポスターも20数作品ほどは、会場でご購入いただけます。すべて1～2枚の限定販売です。詳細はスタッフにおたずねください。

●横尾さんのグッズもたっぷりご用意しています。

（左）『The Complete Posters of Tadanori Yokoo from 1953 to Today』（右）販売する商品の一部

これまでの画集のほか、3,500枚以上のポストカードやTシャツ、靴下などのアパレル商品など、横尾さんの作品を、まいにちの生活に取り入れられる商品をたっぷりとご用意いたします。大人気の「横尾忠則ガチャ 第2弾」も設置します。横尾さんワールドをぜひ会場で手にとってご覧ください。

横尾忠則さんプロフィール

1936年生まれ。美術家。国内外で数多くの個展を開催し、高い評価を受ける。1970年の大阪万博「せんい館」のアートディレクションや「腰巻お仙」のポスター、「Y字路」シリーズなどで知られ、その作品は世代を超えて親しまれている。