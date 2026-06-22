ウイングアークのカスタマーサポートが、HDI-Japan「クオリティ格付け」で2年連続最高評価の「三つ星」を獲得

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

ウイングアーク１ｓｔ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：田中 潤）は、サポートサービス業界で世界最大のメンバーシップ団体であるHDIの日本における拠点HDI-Japan（エイチ・ディ・アイ・ジャパン）が企業の顧客対応を調査・評価する「クオリティ格付け」において、最高評価となる「三つ星」を2025年度に続き2年連続で獲得しました。

■HDI-Japanの評価コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53341/table/348_1_67c3d69edca4c51bfc286d3e6ab0a3ef.jpg?v=202606220251 ]

当社は一人ひとりのお客様に寄り添い、課題解決に対して安心と信頼を感じていただけるサポートを目指しています。

今後も、お客様満足のさらなる向上に向けて、品質改善に取り組んでまいります。

■HDI-Japanについて

HDIは1989年に米国に設立され、世界初の国際認定資格制度を築きあげた ITサポートサービスにおける世界最大のメンバーシップ団体で、世界で50,000を超えるメンバーを有し、米経済誌フォーチュン・世界企業上位の多数が加盟し、世界中に100の支部/地区会を有しています。 HDI-Japanは日本のサポートサービス業界の要請に応えて、世界のHDIと同じコンセプトで2001年に設立されました。

■ウイングアーク１ｓｔ株式会社について

ウイングアーク１ｓｔは、業務処理における全ての帳票の効率的な運用を支援する帳票・文書管理ソリューションと、成長のための業務改革をデータ活用によって推進するデータエンパワーメントソリューションを提供しています。データに基づく意思決定・行動を支援するAI共存のソフトウェア・サービスを提供することで、企業・団体がデータを最大限に活用しイノベーションを起こせる社会の未来をつくっていきます。当社は「健康経営銘柄2026」選定企業です。また、2024年１月31日付で情報・通信業界として初となる人的資本に関する情報開示の国際的なガイドライン「ISO 30414」の認証を取得しています。

＜製品・サービスに関するお問い合わせ先＞

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木三丁目2番1号 六本木グランドタワー

TEL：03-5962-7300

お問い合わせフォーム：https://www.wingarc.com/contact/

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