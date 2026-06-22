アドバンテック株式会社

アドバンテック株式会社（本社：東京都台東区、以下 アドバンテック）は、産業用シリアルデバイスサーバ「EKI-1526 V2」の発売を発表します。本製品は、半導体製造など高い信頼性とセキュリティが求められる現場向けに設計され、RS-232/422/485機器をイーサネットネットワークに接続し、IEC 62443-4-2に準拠した安全で安定したデータ通信を実現します。

▶ Advantech Co., Ltd - 発表資料

プレスリリース：英文 :https://www.advantech.com/en/resources/news/eki-1526-v2-advantechs-new-serial-port-server-for-secure-always-connected-semiconductor-and-data-center-operations

※以下、本プレスリリースの翻訳となります。

アドバンテック、IEC 62443対応の産業用シリアルデバイスサーバを発表

2026年6月、Advantech Co., Ltd（台湾、TWSE：2395、以下 アドバンテック）は、産業用シリアルデバイスサーバ「EKI-1526 V2(https://www.advantech.com/ja-jp/products/gf-5tqv/eki-1526ni/mod_12af9ed1-013a-4c61-9888-79b87e1f13f2)」の発売を発表しました。

セキュリティとネットワークの信頼性を強化

EKI-1526 V2は、IEC 62443-4-2に準拠して設計されており、HTTPS（TLS 1.3）、IP／アカウントベースのアクセス制御、ファームウェア暗号化、デバイスロックダウン機能を搭載しています。さらに、デュアルLANおよびVirtual Gatewayによる冗長構成により自動フェイルオーバーに対応し、通信断のリスクを低減します。これにより、生産ラインの安定稼働を支援し、セキュリティリスクや単一障害点による影響を最小限に抑えます。

性能を維持しながらセキュリティと冗長性を向上

高性能CPUと大容量メモリにより、データ通信性能を維持しつつ、セキュリティと冗長性を強化しています。 また、JIT（Just-In-Time）診断機能をファームウェアに標準搭載しており、外部ソフトウェアなしでシステム状態の可視化とトラブル対応が可能です。これにより、保守作業の効率化と運用負荷の軽減に貢献します。

導入の容易化と運用効率の向上

JIT診断機能は異常発生時の状況をログとして自動保存し、自己復旧前の状態を把握できるため、遠隔からのトラブルシューティングを可能にし、現地対応の工数を削減します。また、SSDPによる自動検出機能により、Windows標準ツールを用いて迅速に導入できます。任意ボーレートに対応しているため、既存設備や特殊な通信条件にも柔軟に対応可能です。

半導体製造をはじめとした重要設備の安定運用を支援

EKI-1526 V2は、安定性と継続的な通信が求められる用途に適した設計となっています。

関連製品

柔軟で使いやすい設定機能

- 半導体製造分野：ウェーハ処理装置、RFID搬送管理（AMHS）、ドライポンプ監視、MESとのデータ連携を支援- ファクトリーオートメーション：センサ、ポンプ、ロボット、環境監視システムなどの接続とデータ収集に対応- データセンタ：コンソール接続により、サーバおよびネットワークスイッチのリモート管理（アウトオブバンド）に対応

EKI Device Configuration UtilityおよびWeb GUIによる設定に対応し、Secure VCOM、TCP Server／Client、UDPなど複数の動作モードをサポートしています。また、SSDPによるプラグアンドプレイにより、追加ツール不要でスムーズなセットアップを実現します。

安全性と運用性を両立した産業ネットワーク向けソリューション

EKI-1526 V2は、高度なセキュリティ設計と高い信頼性を備え、保守性の向上と優れたコストパフォーマンスを実現した製品です。JIT診断機能と冗長構成によりトラブル対応時間を短縮し、設備の安定稼働に貢献します。また、幅広い動作温度範囲に対応し、産業用途に適した高い耐環境性能を備えています。

RJ45モデルはすでに提供開始しており、DB9モデルは2026年第2四半期に提供予定です。

※ 本リリースに記載されている会社名、サービス名、商品名は、各社の登録商標または商標です。

※ 本商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【会社概要 ： アドバンテック株式会社】

1983年台湾にて、アドバンテック(研華股份有限公司)を創設。40年以上にわたり産業向けに高品質・高性能のパソコンを開発して参りました。2024年現在、3,000を超える様々なIoT機器をラインナップ。世界26か国95都市にて拠点を構えた産業用パソコン市場の世界シェアNo.1※メーカーとして、「Enable an Intelligent Planet」のビジョンを掲げ、AI × IoTプラットホームサービスを通じ社会課題を解決することで豊かな未来を育むことを目指しています。

※出典元：OMDIA - 産業用PCの市場の世界シェア1位。42.5% (2023年版)

日本においては、1997年に「アドバンテック株式会社」を設立。2018年にオムロン直方株式会社と資本業務提携をし、さらなる販売拡充とともに、市場のご要望に迅速にお応えできるよう設計から生産までを請け負う（DMS/ODM）サービスも展開しています。台湾のスピードとこれまで培ってきた技術力を融合させることで、パートナー様と一緒にエコシステムの共創活動に取り組んでいます。

会社サイト：https://www.advantech.co.jp/

紹介動画 ：公式Youtube「Advantech Connect -Japan-」