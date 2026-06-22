『家族孝行』を企業が支援・いーふらん、家族厚生制度第二弾「父の日ありがとうプロジェクト」を実施

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：鹿村大志、以下、「当社」という）は、母の日に実施したプロジェクトに続く「家族厚生制度」の第二弾として、従業員のご家族へ感謝を伝える「父の日ありがとうプロジェクト」を実施いたしました。

｜家族厚生制度の第二弾としての位置づけ

［画像：家族厚生制度第二弾・父の日ありがとうプロジェクトを実施］

当社では、従業員のみならずそのご家族も大切な存在であると考え、「家族厚生制度」を推進しております。このたび、本制度の第二弾として「父の日ありがとうプロジェクト」を実施いたしました。これは先般大きな反響を呼んだ「母の日ありがとうプロジェクト」に続く取り組みです。日頃から当社の成長を陰で支えてくださっているお父様方に対し、言葉では尽くせない感謝の思いを具体的な形でお伝えするため、本プロジェクトを企画・実施いたしました。

474名のご家族へ豪華カタログギフトを贈呈

本プロジェクトにおいて、当社は対象となる474名の従業員のご家族へ向けて、豪華カタログギフトを贈呈いたしました。前回の母の日に引き続き、今回も非常に多くの対象者へ感謝の品をお届けできたことを、私たちも大変嬉しく思っております。日々業務に邁進する従業員を通じて、ご家族の皆様の日常にささやかな笑顔と彩りを添えることができれば、これに勝る喜びはありません。今後もこのような温かい交流を継続してまいります。

贈り物にカタログギフトを選定した理由

今回の「父の日ありがとうプロジェクト」における贈り物として、当社は前回同様に一律の品物ではなく、自由に商品をお選びいただける「カタログギフト」を採用いたしました。選定理由として、人によって欲しい物や好みが大きく異なる点が挙げられます。皆様のご家庭において、今本当に必要なものをご自身でお選びいただけるように配慮いたしました。ご家族でカタログを開き、楽しく商品を選ぶ時間そのものもプレゼントになればと考えております。

会社の成長の源泉は「家族」 いーふらんが考える家族厚生の重要性

株式会社いーふらんは、持続的な成長の原動力は「従業員の活力」であると考え、得られた利益を従業員とそのご家族へ積極的に還元する方針を採っています。 企業の真の価値は働く人々の幸福度を最大化することにあるという信念のもと、働きがいのある職場環境と充実した「家族厚生制度」を両立させることが、従業員の安心を生み、結果としてお客様へのより質の高いサービスや満足度向上に直結すると確信しています。

営業社員の4人に1人が年収1,000万円を超える高水準な給与体系や公正な評価制度に基づく早期のキャリアアップを通じて、従業員とそのご家族の豊かな生活を実現するとともに、「母の日」や「父の日」のプロジェクト等を通じて家族との絆を深め、ご家族からも誇りに思われる「従業員満足度日本一」の企業を目指しています。

今後の展望：大切な記念日やイベントにも寄り添う企業へ

［画像：社員の新婚旅行を支援］［画像：自社保有の高級VIPクルーザー］

私たち「いーふらん」は、母の日や父の日といった季節の行事にとどまらず、今後も従業員とそのご家族の皆様に向けた様々な取り組みを展開したいと考えております。社員の人生における大事な記念日や、特別なライフイベントなどにおいても、会社として何か心温まるお祝いやサポートができないか、継続して検討を進めております。従業員一人ひとりの人生の節目に寄り添い、共に喜びを分かち合える企業であり続けることが、当社の目指す理想の姿です。

｜株式会社いーふらんの概要

社名：株式会社いーふらん

設立：2000年3月

代表取締役会長：渡辺喜久男

代表取締役社長：鹿村大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや」、ヘルスケア事業「フィットネス&ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing -PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業、マリン事業、観光バス事業

｜本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん

執行役員 兼 広告戦略本部 広告戦略部 部長 ：八重倉 開

TEL：045-330-4410