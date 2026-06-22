Z世代マーケットの最前線を知る。タイムアウト東京、サイバーエージェント次世代生活研究所と連載企画を開始

オリジナル株式会社

タイムアウト東京を運営するORIGINAL Inc.(所在地:東京都渋谷区、代表取締役:伏谷博之)は、サイバーエージェント次世代生活研究所との共同企画として、Z世代が今注目するイベントやヴェニューを紹介する連載記事を7月1日から開始します。

本連載では、サイバーエージェント次世代生活研究所がZ世代のリアルなトレンドや感度を反映したスポット・体験・文化的シーンを厳選し、タイムアウト東京のスタイルで発信します。Z世代の消費行動や価値観を理解したいブランド、企業、そしてカルチャーに敏感な読者にとって、時代の空気を読む上で欠かせないコンテンツを届けます。

なお、Z世代とは一般的に1990年代後半から2010年代前半に生まれた世代を指し、デジタルネイティブとして育ち、SNSを通じた情報収集や、真正性（オーセンティシティ）・多様性・体験価値を重視する消費行動が特徴とされています。人口構成においても存在感を増す同世代は、今後の市場トレンドを左右する重要な消費者層として、企業・ブランドから高い注目を集めています。

タイムアウト東京は「都市の今を伝える」というミッションのもと、次世代を担うZ世代の視点を通じて、東京という都市の魅力を国内外に発信してまいります。サイバーエージェント次世代生活研究所が持つ、若年層の生活意識や行動に関する深い知見と、タイムアウト東京の編集力・発信力を組み合わせることで、これまでにない視点からZ世代カルチャーの最前線を届けます。

連載記事は、タイムアウト東京のウェブサイトおよびSNS各チャンネルにて順次公開予定です。

サイバーエージェント次世代生活研究所について

Z世代を中心に消費者研究やZ世代向けマーケティングを行うなど、次世代生活について研究し、広告主企業における次世代のマーケティング施策立案の支援を行う研究組織です。2019年11月に本研究所を設立以降、広告主企業向けに、次世代生活に関する調査や若者たちへの調査・インサイト開発・プロモーション施策立案・商品開発などを行っており、次世代生活に関わる様々な知見を蓄積し、社内外に幅広く還元していくことを目的としています。

タイムアウトについて

タイムアウトは、1968年にロンドンで創刊されたシティガイド。ローカルエキスパートが編集するガイド手法が支持を集め、現在は、350都市以上、59カ国、14言語に展開している。地域密着のガイドでありながらグローバルブランドというユニークな立ち位置となっている。

タイムアウト東京について

タイムアウト東京は、2009年より事業を開始し、日本語・英語のバイリンガル展開により、東京はもちろんのこと、日本各地の魅力を独自の切り口で取材し、国内外に向けて発信しています。ローカルとグローバルの視点を融合させたユニークな編集アプローチは、国内外の読者から高い支持を獲得しています。

https://www.timeout.com/tokyo

タイムアウトマーケットについて

2014年にポルトガル、リスボン市の築150年の公共市場をリノベーションし、フードとカルチャーの融合した巨大なフードマーケット、『タイムアウトマーケット』をオープン。2019年には年間約430万人が訪れるなど、観光都市リスボンの#1デスティネーションとなった。同年、『Best the city under one roof』のコンセプトを掲げ、マイアミ・シカゴ・モントリオール・ブルックリン・ボストンの5都市にタイムアウトマーケットをオープン。2021年4月に中東エリア初のタイムアウトマーケットをドバイにオープンし、2025年3月には、アジア初出店となるフードマーケット『タイムアウトマーケット大阪』が開業した。

タイムアウト東京

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【報道関係者からの本資料に関するお問い合わせ先】

タイムアウト東京（運営会社 ORIGINAL Inc.）

担当：栗田、安藤

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