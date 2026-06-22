佐藤 瑠星 選手 育成型期限付き移籍加入のお知らせ

株式会社モンテディオ山形

この度、佐藤 瑠星選手が浦和レッズより、育成型期限付き移籍加入することが決定いたしましたので、お知らせいたします。

育成型期限付き移籍期間は2027年6月30日までです。

なお、佐藤選手は契約により、育成型期限付き移籍中は浦和レッズと対戦する全ての公式戦に出場することができません。

佐藤 瑠星 RYUSEI SATO

生年月日：

2003年10月24日(22歳)

出身地：

熊本県

身長体重：

190cm、86kg

ポジション：

GK

利き足：

右

所属歴：

合志中-大津高-筑波大-浦和レッズ

通算出場記録：

佐藤 瑠星 選手コメント

- Ｊ１リーグ戦 通算0試合出場0得点- 明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 通算0試合出場0得点

『モンテディオ山形ファンサポーターの皆さま、初めまして。

浦和レッズから育成型期限付き移籍で加入することになりました、佐藤瑠星です。

まずは、プロ1年目で実績のない自分に、熱いオファーをいただいたモンテディオ山形には感謝しています。

モンテディオ山形に加入するにあたり、J2優勝、J1昇格を成し遂げるため強い覚悟を持ってきました。

浦和レッズでは自分自身の実力不足で、思うような結果を残すことが出来ませんでした。

この悔しさをエネルギーに変えて、ピッチ上で自分の力を最大限に発揮し、自分の価値を証明するとともに、チームに貢献できるよう精進して参ります。

モンテディオ山形ファンサポーターの皆さまと共に闘えることを楽しみにしています。

どうぞ、これからよろしくお願い致します！』