セブンセンスマーケティング株式会社

セブンセンスマーケティング株式会社（本社：静岡県沼津市、代表取締役：宮田 昌輝）は、2026年7月8日（水）に東京ビッグサイトで開催される「バックオフィス World 2026 夏 東京」に出展します（ブース番号：S19-14）。本展では、PCにインストールするだけで業務を完全自動で可視化するPCログ管理SaaS「みえるクラウド(R)ログ」と、生成AIから業務ログを直接参照・分析できる新たなMCP（Model Context Protocol）連携をご紹介します。

インストールするだけ。日報いらずで「誰が・いつ・何をしていたか」が一目でわかる

「みえるクラウド(R)ログ」は、PCに専用エージェントをインストールするだけで、従業員の業務履歴・スクリーンショット・アプリ利用時間を完全自動でクラウドに記録・分析するPCログ管理SaaSです。管理者にも従業員にも追加の入力作業は一切発生せず、日報を書く必要もありません。「誰が・いつ・何をしていたか」がグラフとログで直感的にわかり、業務の棚卸や工数把握、隠れ残業の検知、情報持ち出しリスクの低減までを一気通貫で支援します。

テレワーク下での業務記録要件にも対応し、創業50年超の税理士法人グループ（セブンセンスグループ）の監修のもと、会計事務所や中小企業を中心に累計250社を超える導入実績があります。月額50,000円（税込55,000円・50台まで）という、中小企業でも導入しやすい価格設定も特長です。

新搭載：生成AI連携（MCP）で、AIが業務ログを直接読み解く

今回の展示の目玉が、生成AIと「みえるクラウド(R)ログ」をつなぐMCP（Model Context Protocol）連携です。MCPは、生成AI（ClaudeをはじめとするAIアシスタント）が外部のデータやツールに安全にアクセスするための標準的な仕組みです。

「みえるクラウド(R)ログ」がMCPに対応したことで、蓄積された業務ログ・稼働状況・アプリ利用データに対して、AIアシスタントから自然言語のまま問い合わせ・分析・要約ができるようになります。例えば「先月、最も残業が多かった部署はどこか」「情報持ち出しリスクの高い操作をした従業員は誰か」といった問いに、AIが即座に回答します。

データの蓄積（みえるクラウド(R)ログ）と、その読み解き・活用（生成AI）を一本でつなぐことで、単なる記録ツールから「AIと共に業務を改善する基盤」へと進化します。MCP連携は「MCP活用プラン」（月額10万円～）として提供します。

展示会では実機デモと個別相談を実施

ブース（S19-14）では、「みえるクラウド(R)ログ」のダッシュボードと、MCP連携によるAI分析の実機デモをご覧いただけます。テレワーク管理・労務管理・情報セキュリティ・業務効率化など、バックオフィスの課題に合わせた個別相談も承ります。人事・経理・総務・法務・情報システムのご担当者さまをはじめ、業務の可視化やAI活用にご関心のある皆さまのご来場をお待ちしております。

出展概要

展示会名：バックオフィス World 2026 夏 東京

会期：2026年7月8日（水）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）

ブース番号：S19-14

入場：無料（事前登録制）

出展社：セブンセンスマーケティング株式会社

公式サイト：https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo

「みえるクラウド(R)ログ」について

PCにエージェントをインストールするだけで、業務履歴・スクリーンショット・アプリ利用時間を完全自動でクラウドに記録・分析。日報不要で「誰が・いつ・何をしていたか」が一目でわかります。累計導入250社超。月額50,000円（税込55,000円・50台まで）、MCP活用プランは月額10万円～。

サービスサイト：https://mierucloud.co.jp/log/

会社概要

会社名：セブンセンスマーケティング株式会社

代表者：代表取締役 宮田 昌輝

所在地：静岡県沼津市高島町15-5（沼津オフィス）／東京都中央区銀座8-18-3 銀座加藤ビル2F（銀座オフィス）

設立：2020年3月4日

事業内容：Webマーケティング支援、PCログ管理SaaS「みえるクラウド(R)ログ」の開発・提供

本件に関するお問い合わせ

セブンセンスマーケティング株式会社 みえるクラウド事業部 広報担当

E-mail：pr@ss-marketing.jp ／ Tel：03-4405-2977