カスミ　「いばらきフードロス削減取組宣言」カスミおよびカスミグループ各社 フードロス削減取組宣言 策定のお知らせ

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社

株式会社カスミ（本社：茨城県つくば市、代表取締役社長：折本 文孝）は、茨城県が推進する「いばらきフードロス削減プロジェクト」に賛同し、株式会社カスミ（店舗、精肉加工センター）およびカスミグループ３社（株式会社ローズコーポレーション、株式会社カスミグリーン、株式会社カスミみらい）のフードロス削減取組宣言を策定いたしました。

背景

株式会社カスミ フードロス削減取組宣言

- 食料供給県である茨城県では、県内事業者が自主的にフードロス削減に取り組む「いばらきフードロス削減取組宣言」制度を運用しています。- 当社はこれまでも、商品の売り切り強化や、食品廃棄物の飼料化・堆肥化といったリサイクル活動に取り組んでまいりました。この度、県の制度へ登録し、さらにカスミグループ全体で取り組むことで、今後も、地域のお客さま、自治体、取引先の皆さまとの連携をさらに深め、地域社会に貢献してまいります。- 「てまえどり」の徹底推進すぐに食べる商品は棚の手前からお取りいただくよう、陳列棚に啓発POPを設置し、地域の皆さまとともに食べものの命を大切にする心を育んでまいります。- 売り切り・値引きの最適化鮮度管理を徹底し、閉店前の売り切りや、賞味期限が近い商品の段階的な値引き販売を強化します。これにより、 『もったいない』を誰かの『おいしい』という温かな循環を笑顔に変えてまいります。- 食品リサイクルの推進お店から出た資源を、可能な限り再資源化することで、命のサイクルを次世代へ繋ぐ『実りの循環』を広げてまいります。- お客さまへの情報提供・啓発私たちの挑戦や現場の想いをホームページ等でお伝えし、お客さまの『食卓との繋がり』をより深めてまいります。- 自治体や地域との連携一社だけでは成し得ないことも、皆さまとの連携を通じて、より大きな笑顔に繋げてまいります。地域を支える一員として、その役割を果たし、皆さまと歩みをともにいたします。