[熊本・コスギ不動産]　新TVCM　オンエア開始しました

株式会社 コスギ不動産ホールディングス

株式会社コスギ不動産ホールディングス（熊本市中央区九品寺/代表取締役社長：小杉周司、以下「コスギ不動産」）は新TVCMを、２０２６年６月２１日より公開いたしました。

熊本県内民間放送局にて放映中です。(RKK熊本放送、KKT熊本県民テレビ、KAB熊本朝日放送、TKUテレビ熊本)

新CMは約９年前から使用している自社CMをリメイクしたものです。歌手：MICAさんの「もっともっと」に合わせ、社員の働く姿や社内での様子を伝える構成になっています。CMの最後には本社駐車場に多くの社員が集合したカットで締めくくり、９年前のCMと同じ結びになっています。

■コスギ不動産CM もっともっと｜令和版 はこちらから

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9p5M2HNyFsk ]９年前撮影CMはこちらから :https://www.youtube.com/watch?v=PMUY9Gqic3c当時から在籍する社員も出演しております

本CMには、これまで大切にしてきた変わらない想いと、時代とともに進化していく当社の姿を重ねています。創業以来、地域のお客様に寄り添い続けてきた姿勢はそのままに、働き方や価値観が変化する中で、私たち自身も挑戦と成長を続けています。

コスギ不動産は、「全従業員の物心両面の幸福を追求するとともに、不動産ビジネスを通じてお客様に安心と信頼される独自のサービスを提供し、地域と共に発展し続ける誠実企業を目指す」という理念のもと、これからも熊本とともに歩み、さらなる価値の創出に努めてまいります。

CM制作：株式会社ネットワーク（熊本市中央区九品寺／https://network-net.co.jp/）

株式会社コスギ不動産ホールディングス

1982年創業。熊本県内で賃貸不動産の総合管理や不動産の売買・賃貸、仲介業務をワンストップで提案している総合不動産会社。

グループ会社：ジャナス(商業ビル管理・仲介)、阿蘇ハイランド開発（複合リゾート運営）、かいごのみらい（認知症高齢者グループホーム運営）、清正製菓（お菓子の製造・販売・卸）を展開。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85800/table/12_1_b3768237a2cb194ecc7e5a0766132c19.jpg?v=202606221252 ]