［TTNE］世界最大級の国際サウナカンファレンス「World Sauna Forum 2026」に登壇

TTNE株式会社左：ととのえ親方（松尾大）右：サウナ師匠（秋山大輔）

サウナクリエイティブ集団 TTNE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松尾大）は、2026年6月9日～11日にフィンランド・ユヴァスキュラで開催された世界最大級の国際サウナイベント「World Sauna Forum 2026」において、ととのえ親方（松尾大）およびサウナ師匠（秋山大輔）が登壇したことをお知らせいたします。

World Sauna Forumとは

World Sauna Forumは、世界30カ国以上からサウナ・ウェルネス産業の専門家、メーカー、デザイナー、観光事業者が集う国際カンファレンスであり、世界のサウナ産業を牽引するプラットフォームとして知られています。

公式サイト：https://www.saunacongress2026.org/

日本独自のサウナ文化「KATA」をテーマに講演

TTNEは、日本におけるサウナ体験の特徴である「型（KATA）」に着目し、単なる入浴施設としてではなく、人の心と身体を整えるための体験設計としてサウナ文化を紹介しました。

講演では、

・日本独自のサウナ文化「ととのう」

・大阪・関西万博サウナ「太陽のつぼみ」

・HARVIAグローバルアンバサダーとしての活動

・オーストラリア・メルボルンで開業予定のサウナ施設、「AUN Bathhouse」

などを通じて、日本のサウナ文化が持つ可能性と国際展開について発表しました。

2025年大阪・関西万博で誕生した世界初の万博サウナ「太陽のつぼみ」の紹介では、日本神話「天岩戸伝説」をモチーフにしたサウナリチュアルを通じて、サウナを単なる温浴体験ではなく、物語性を持つ文化体験として設計した事例を共有しました。

来場者からは、

“Transformative”（変革的）、“Reconnected”（繋がり）、 “Calm”（平穏）

などといった感想が寄せられ、日本発の体験設計が国籍や文化を超えて共感を生む可能性を示しました。

世界へ広がるTTNEの活動

現在TTNEは、日本国内のみならず世界各地でサウナプロジェクトを推進しています。

その一例として、2026年8月にオーストラリア・メルボルンで開業予定のサウナ施設、「AUN Bathhouse」は、建築様式を輸出するのではなく、日本のサウナ文化に根付く”作法”や”体験価値”を翻訳し、世界へ届ける新たな挑戦として発表しました。

ととのえ親方（松尾大）、サウナ師匠（秋山大輔）のコメント

日本のサウナ文化は、設備や建築だけではなく、人が心地よく過ごすための”型（KATA）“に価値があります。

今回のWorld Sauna Forumを通じて、その価値が世界共通のものであることを改めて実感しました。

私たちはこれからも日本発のサウナ文化を世界へ届け、国や言語を超えて人々をつなぐサウナ体験を創り続けていきます。

■ TTNE について

[TTNE] は、ととのえ親方こと[松尾大]・サウナ師匠こと[秋山大輔]が主宰する、サウナでイノベーションを起こし続けるサウナクリエイティブ集団。 「Japan Sauna Culture to the World」を経営理念に掲げ、世界中の人々が日本のサウナ体験を目的に来日する未来を目指す。

100施設以上のサウナプロデュースをはじめ、業界先駆けとなるサウナ専門ブランドSHOP[TTNE](https://www.ttne.shop/)、医療関係会員登録数500名を有するサウナの医学的研究を目的とした「日本サウナ学会」(https://www.ja-sauna.jp/)、年間100万PVを超える国内最大級のサウナランキングサイト「SAUNACHELIN」(https://www.saunachelin.com/)、世界初のサウナに特化したワールドサウナアワード「SAUNA37」(http://sauna37.com/)、世界中から厳選した自宅用・事業用のサウナ施工専門サイト「SAUNA SELECT」(https://sauna-select.com/)など、様々なサウナプロジェクトを立ち上げる。

株式会社HARVIA JAPANが認める唯一の「PREMIUM SAUNA PARTNER」として全国にサウナディーラーを展開し、国内外におけるサウナ文化向上を目指し、サウナのために汗をかき続けている。

ととのえ親方とととのえ親方 [松尾大] プロサウナー

複数企業を経営しながら全国のサウナ施設をプロデュースする実業家・プロサウナー。多くの人を"ととのう"状態に導いてきたことから"ととのえ親方"と呼ばれるように。秋山大輔（サウナ師匠）と共にサウナクリエイティブ集団「TTNE」や「日本サウナ学会」を設立し、サウナ界における様々なジャンルで活動を展開。世界初の「Harvia グローバルアンバサダー」も務め、建築・デザインと融合した先進的サウナ空間を国内外で展開。著書に『人生を変えるサウナ術』など。

サウナ師匠 [秋山大輔] プロサウナー

イベントを軸としたブランディング会社を経営しながら、世界を舞台に活動するプロサウナー。日本最大級のサウナイベントやアワード、革新的サウナ空間のプロデュースを手がけ、2025年大阪・関西万博では主催者催事 万博サウナ「太陽のつぼみ」の総合プロデューサーを務める。世界No.1サウナブランド「Harvia」からグローバルアンバサダーに任命され、日本のサウナカルチャーを未来へと導くキーパーソンとして国内外で注目を集める。日本発の感性と世界水準の視座を掛け合わせ、世界とつながる次世代サウナ文化を創出している。

サウナ師匠

＜オフィシャルサイト＞

TTNE：https://ttne.jp

サウナ専門ブランドSHOP[TTNE]：https://www.ttne.shop

日本サウナ学会：https://www.ja-sauna.jp

SAUNACHELIN：https://www.saunachelin.com

SAUNA37：https://sauna37.com

SAUNA SELECT：https://sauna-select.com

ととのえ親方 Instagram：https://www.instagram.com/totonoeoyakata

サウナ師匠 Instagram：https://www.instagram.com/saunashisho

■ 本件に関するお問い合わせ

TTNE株式会社 担当：角崎

メール：shiyo@ttne.jp

代表番号：03-5843-7576