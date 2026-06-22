ニフティキッズ、″アイドルメイクの神”として人気の次世代ヘアメイクアーティスト「夢月」氏が子どもたちのメイク・コスメに関する悩みに答えるコラボ企画を実施

ニフティ株式会社

ニフティ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：前島 一就、以下当社）は、子ども向けサイト「ニフティキッズ」内で次世代ヘアメイクアーティスト「夢月」氏とのコラボ企画「みんなのメイクのギモンに夢月さんが答えるよ！」を本日から開始します。

ニフティキッズで小中学生を中心とした子どもたちを対象に実施した「コスメ」に関する調査（注1）では、全体の64.2%が「メイクをしたことがある」と回答しており、子どもたちの中でもメイクへの関心が高まっていることがうかがえます。こうした関心の高まりを受け、2026年4月に、小中学生のためのメイクの教科書『はじめてのメイクBOOK』を出版したヘアメイクアーティスト夢月氏とのコラボ企画を本日から実施します。「アイドルメイクの神」として若年層から支持を集める夢月氏が、「メイク」「コスメ」に関する相談にランダムで回答します。メイクをはじめたいけれど何を選べばよいかわからない、コスメの使い方を知りたいといった子どもたちの疑問や悩みに対し、夢月氏ならではの視点でアドバイスを発信することで、メイクをより身近に楽しめるきっかけを提供します。また、抽選で3名様に、夢月氏の著書『はじめてのメイクBOOK』をプレゼントします。

ニフティキッズでは、同サイトに訪問した子どもたちが実際に使ってみたコスメやオススメのコスメを紹介する「みんなのお気に入りコスメ」(https://kids.nifty.com/cosmetics/)コーナーを設置しています。

今回の企画を通じて、子どもたちがコスメに関するさまざまな情報に触れながら、自分に合った楽しみ方を見つけられる機会を提供していきます。

■企画概要

○「みんなのメイクのギモンに夢月さんが答えるよ！」企画ページ

https://kids.nifty.com/event_info/collabo_makebook/

○内容

１.子どもたちからの「お悩み募集」

次世代ヘアメイクアーティストの夢月氏が、「メイク」「コスメ」に関する相談にランダムで回答します。

・実施期間

第1弾：2026年6月22日（月）～6月28日（日）

第2弾：2026年6月29日（月）～7月5日（日）

２.夢月氏の著書『はじめてのメイクBOOK』プレゼント

・賞品

『はじめてのメイクBOOK』：抽選で3名様

・応募期間

2026年6月22日（月）～7月5日（日）

・応募方法

特設サイト内の応募フォームより応募してください。

・当選発表

2026年7月下旬を予定

注1）「メイクをすることがある小中学生は64％で昨年より増加。人気のコスメは「rom＆nd」と「CANMAKE」」

https://kids.nifty.com/parent/research/cosmetics_20250602/

■プロフィール

夢月

ナチュラルでありながら作り込まれた、繊細な“ピュア盛りメイク”を得意とする。SNSで発信する『#夢月メイク』 で紹介したアイテムは店頭で売り切れることも多く、10代～30代を中心に支持を集める次世代ヘアメイクアーティスト。Three PEACE所属。

・OFFICIAL SITE：https://threepeace.co.jp/member/%E5%A4%A2%E6%9C%88/

2026年4月に著書『はじめてのメイクBOOK』を発売。ナチュラルなのに"かわいく盛れる"アイドルメイクのテクニックを、メイクの基本に落とし込み、わかりやすく解説。安全に、メイクと美容を楽しむために必要な知識が、ぎゅっとつまっています。メイクでかわいくなりたい女の子必読の一冊として絶賛発売中。

『はじめてのメイクBOOK』

・著者 ：夢月

・発売日：2026年4月26日（日）

・発行 ：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10160999.html

■「ニフティキッズ」(https://kids.nifty.com/)について

2002年に開始した、主に小・中学生を対象とする子どものためのサービス。子どもの相談に子どもが答える『キッズなんでも相談』や、インターネットを楽しく安全に使うための『わが家のインターネットルール』を作成できるコーナー、保護者や先生に向けた情報提供も行っています。

※製品名、サービス名などは一般に各社の商標または登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更されることがあります。